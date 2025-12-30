4 kiểu áo khoác hoàn hảo cho nàng có chiều cao khiêm tốn: Mẫu số 2 đặc biệt sang chảnh và long lanh

Với những người có chiều cao khiêm tốn, việc chọn áo khoác không chỉ để giữ ấm hay hoàn thiện phong cách, mà còn là tuyệt chiêu giúp cải thiện tỷ lệ cơ thể. Một chiếc áo khoác phù hợp có thể khiến bạn trông cao ráo, gọn gàng và thời trang hơn hẳn, trong khi lựa chọn sai lại dễ "dìm" chiều cao và làm tổng thể trở nên nặng nề.

Dưới đây là 4 kiểu áo khoác được xem là lựa chọn thông minh, dễ ứng dụng và phù hợp với nhiều phong cách cho những ai không sở hữu lợi thế về chiều cao.

Áo khoác dạ ngắn

Áo khoác dạ ngắn luôn nằm trong danh sách "must-have" của người thấp. Độ dài thường chỉ ngang hông hoặc trên hông giúp phần chân trông dài hơn, từ đó cải thiện đáng kể tỷ lệ cơ thể. So với các mẫu áo dạ dáng dài qua gối, áo dạ ngắn gọn gàng và linh hoạt hơn rất nhiều.

Khi chọn áo khoác dạ ngắn, nên ưu tiên phom dáng vừa vặn, không quá rộng để tránh cảm giác luộm thuộm. Các thiết kế có đường cắt gọn, vai áo vừa vặn và ít chi tiết rườm rà sẽ giúp tổng thể trông thanh thoát. Màu sắc trung tính như be, xám, đen hoặc nâu nhạt cũng là lựa chọn an toàn, dễ phối đồ và phù hợp với nhiều hoàn cảnh.

Áo khoác dạ ngắn có thể kết hợp cùng quần cạp cao, chân váy chữ A hoặc váy liền thân ngắn để tối ưu hiệu ứng kéo dài đôi chân. Chỉ cần một đôi boots cổ thấp hoặc giày mũi nhọn là bạn đã có ngay một set đồ mùa lạnh vừa ấm áp vừa "hack" dáng hiệu quả.

Áo khoác lông dáng lửng

Nhiều người có chiều cao khiêm tốn e ngại áo khoác lông vì sợ trông nặng nề, nhưng thực tế áo khoác lông dáng lửng lại là lựa chọn khá lý tưởng nếu biết cách chọn. Độ dài lửng, thường kết thúc trên hoặc ngang hông, giúp tránh không làm lộ nhược điểm chiều cao.

Điểm quan trọng khi chọn áo khoác lông là độ phồng vừa phải. Những thiết kế lông mịn, sợi ngắn, không quá dày sẽ giúp tổng thể trông gọn gàng hơn. Ngoài ra, áo có cổ chữ V hoặc không cổ sẽ tạo cảm giác phần thân trên thanh thoát, tránh bị "nuốt dáng".

Áo khoác lông dáng lửng rất phù hợp với những set đồ đơn giản bên trong như áo len ôm, quần skinny hoặc váy ngắn. Sự tương phản giữa áo khoác có chất liệu nổi bật và trang phục bên trong gọn gàng sẽ giúp cân bằng tổng thể, vừa thời trang vừa không làm bạn trông thấp hơn.

Áo khoác nhấn eo

Áo khoác nhấn eo là "chân ái" cho những ai muốn tạo đường cong và cải thiện tỷ lệ cơ thể. Phần eo được chiết gọn hoặc có thắt lưng giúp định hình vóc dáng, đồng thời tạo cảm giác phần thân dưới dài hơn. Đây là kiểu áo khoác đặc biệt phù hợp với người thấp nhưng có thân hình nhỏ nhắn hoặc muốn tạo hiệu ứng đồng hồ cát.

Các thiết kế áo khoác nhấn eo thường có độ dài ngang đùi hoặc trên gối, vừa đủ để giữ ấm mà không làm cơ thể bị mất cân đối. Khi chọn kiểu áo này, nên tránh những mẫu quá dài hoặc có thắt lưng đặt quá thấp, vì chúng có thể khiến tỷ lệ cơ thể bị lệch.

Áo khoác nhấn eo dễ phối với váy liền, chân váy midi dáng ôm hoặc quần cạp cao. Chỉ cần thắt gọn phần eo và giữ tổng thể màu sắc hài hòa, bạn sẽ trông cao ráo và nữ tính hơn rất nhiều, ngay cả trong những ngày thời tiết lạnh.

Áo blazer

Blazer là kiểu áo khoác mang tính ứng dụng cao, phù hợp với cả môi trường công sở lẫn phong cách dạo phố. Với người có chiều cao khiêm tốn, blazer dáng ngắn hoặc blazer vừa chạm hông là lựa chọn lý tưởng. Kiểu dáng này giúp phần thân trên gọn gàng, không "dìm" chiều cao như blazer oversize quá dài.

Nên ưu tiên blazer có phom dáng đứng, vai vừa vặn và ve áo gọn. Những thiết kế một hàng cúc hoặc có đường kẻ dọc sẽ giúp tạo hiệu ứng kéo dài cơ thể. Tránh các mẫu blazer quá rộng, nhiều lớp vải dày hoặc túi hộp lớn, vì chúng dễ làm tổng thể trở nên nặng nề.

Blazer có thể phối cùng quần âu cạp cao, quần jeans dáng ôm hoặc chân váy ngắn để tạo cảm giác năng động, hiện đại. Khi kết hợp thêm giày cao gót hoặc giày mũi nhọn, blazer không chỉ giúp bạn trông cao hơn mà còn mang lại vẻ ngoài thanh lịch, thời thượng.

Ảnh: Sưu tầm