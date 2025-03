4 điều ông bà không nên nói với cháu dù trong bất cứ hoàn cảnh nào

Nhiều ông bà hiện nay dành phần lớn thời gian để chăm sóc cháu. Tuy nhiên, đôi khi họ vô tình nói ra những lời tưởng chừng như vô hại, nhưng lại có thể gây tổn thương đến tâm lý của con cháu, để rồi làm rạn nứt tình cảm gia đình.

Dưới đây là 4 điều ông bà tuyệt đối không nên nói trước mặt cháu mình nếu không muốn gây hiểu lầm và mất lòng con cái.

1. Nói xấu cha mẹ của trẻ

Một lần nọ, người mẹ hàng xóm đưa con đi chơi ở công viên giải trí. Khi trở về, bà nội liền phàn nàn: "Mẹ con đúng là phung phí, trong khu có bao nhiêu chỗ chơi mà lại lôi con đi công viên làm gì cho tốn tiền".

Nghe vậy, đứa trẻ lập tức phản bác: "Không phải phí tiền đâu bà. Mẹ yêu con nên mới đưa con đi chơi".

Bà nội vẫn không chịu thua: "Chỉ có mẹ con là chiều hư con thôi".

Chuyện tưởng như đơn giản này lọt đến tai người mẹ, khiến cô ấy cảm thấy không được tôn trọng. Sau đó, mối quan hệ giữa bà nội và con dâu trở nên căng thẳng hơn, thậm chí đứa trẻ cũng tỏ thái độ xa cách với bà.

Vì sao không nên làm vậy?

Trẻ con rất nhạy cảm, chúng sẽ đứng về phía cha mẹ và cảm thấy bất mãn khi nghe ông bà chỉ trích. Khi bị đặt vào tình thế "bắt buộc phải lựa chọn", trẻ có thể nảy sinh ác cảm với ông bà. Lời nói tiêu cực có thể gây chia rẽ gia đình, khiến ông bà bị con cháu xa lánh.

Dù không hài lòng với cách dạy con của cha mẹ trẻ, ông bà nên góp ý riêng, thay vì chỉ trích trước mặt cháu.

2. So sánh cháu với "con nhà người ta"

Có một người mẹ luôn thấy khó xử vì mỗi lần đến thăm mẹ ruột, con trai chị lại không muốn đi. Dù bà ngoại từng chăm cháu suốt 3 năm đầu đời, nhưng khi lớn hơn cậu bé lại tỏ thái độ xa cách.

Lý do là vì bà thích so sánh cháu với những đứa trẻ khác. Bà thường nói những câu như: "Cháu học được bao nhiêu điểm? Đứng thứ mấy trong lớp? So với bé A thì sao?", "Con nhìn chị họ con đi, ngoan ngoãn hơn con nhiều".

Lúc đầu, cậu bé chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng về sau trở nên chán nản và né tránh bà ngoại.

Vì sao không nên làm vậy?

Trẻ nhỏ dễ bị ảnh hưởng bởi nhận xét của người lớn, khiến chúng tự ti và mất động lực. Việc so sánh liên tục có thể tạo ra áp lực, khiến trẻ không còn muốn gặp ông bà. Mỗi đứa trẻ đều có ưu điểm riêng, đừng để lời nói của ông bà vô tình làm mất đi sự tự tin của chúng.

Thay vì so sánh, ông bà hãy động viên và khen ngợi những nỗ lực của trẻ, giúp chúng cảm thấy được yêu thương và tôn trọng.

3. Mắng "Sao con hư thế"

Có một bé gái 7 tuổi đi siêu thị cùng với ông bà. Sau một hồi đi lại, cô bé ngồi xuống kệ hàng và nói: "Con mệt quá, không muốn đi nữa".

Người bà lập tức khó chịu: "Con sao lại thế? Con lớn rồi mà cứ như con nít 3 tuổi", "Sao con hư quá vậy, không thể nghe lời được à?".

Nghe vậy, bé gái tức giận hét lên: "Bà đừng quan tâm con nữa, con không thích bà chút nào".

Vì sao không nên làm vậy?

Trẻ con chưa thể kiểm soát cảm xúc hoàn toàn, nếu chỉ phê phán mà không giải thích, chúng sẽ cảm thấy bị từ chối và không được yêu thương. Càng mắng, trẻ càng chống đối, lâu dần sẽ hình thành sự xa cách giữa ông bà và cháu.Một câu nói vô tình có thể gây tổn thương tâm lý, khiến trẻ cảm thấy mình không đủ tốt.

Thay vì nói "Sao con hư thế?", ông bà hãy thử hỏi lý do và hướng dẫn trẻ giải quyết vấn đề. Ví dụ: "Con mệt rồi hả? Vậy mình đi đến chỗ ghế chờ ngồi nghỉ một lát nhé", "Bà hiểu con không muốn đi nữa, nhưng mình cố gắng thêm một chút nhé".

4. Đừng nói xấu thông gia trước mặt cháu

Một buổi chiều, cô Trần đưa con ra sân chơi thì nghe bà Lý - hàng xóm, phàn nàn với một người bạn: "Mẹ vợ của con trai tôi đúng là nhỏ nhen. Tôi đến nhà chơi mà còn không cho tôi ngồi ghế sô pha, bắt tôi ngồi cái ghế nhỏ xíu".

Bà Lý không để ý rằng cháu trai mình đang đứng gần đó. Hôm sau, cậu bé đến nhà ngoại chơi và nói ngay: "Bà nội bảo bà ngoại không tốt, không cho bà nội ngồi ghế đẹp".

Bà ngoại lập tức bực bội và gọi điện chất vấn bà nội, khiến hai bên mâu thuẫn gay gắt. Kết quả là cha mẹ của cậu bé cũng bị lôi vào cuộc cãi vã, khiến gia đình rơi vào căng thẳng.

Vì sao không nên làm vậy?

Trẻ nhỏ chưa biết cách giữ bí mật, chúng có thể kể lại lời nói của ông bà một cách vô tư, gây hiểu lầm không đáng có. Lời nói xấu có thể phá vỡ mối quan hệ giữa hai bên nội – ngoại, ảnh hưởng đến tâm lý trẻ. Khi gia đình lục đục, trẻ nhỏ là người chịu thiệt thòi nhất.

Nếu có vấn đề với thông gia, hãy nói chuyện riêng với con cái, đừng để trẻ nhỏ trở thành "người đưa tin" vô tình gây mâu thuẫn.

Lời nói có sức mạnh rất lớn, một câu động viên có thể tạo dựng sự tự tin, nhưng một câu chê bai có thể làm trẻ tổn thương cả đời. Ông bà hãy là điểm tựa yêu thương của cháu, đừng để những lời nói vô tình làm rạn nứt tình cảm gia đình.