4 điều không nên nói trước bàn thờ

Bàn thờ là không gian mang tính linh thiêng trong mỗi gia đình, không chỉ gắn với tín ngưỡng mà còn là nơi nhắc nhở con cháu về nề nếp và gốc rễ. Dù không quá đặt nặng chuyện tâm linh, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen ăn nói chừng mực trước bàn thờ để thể hiện sự tôn kính. Theo quan niệm dân gian, có những lời nếu nói ra ở đây không chỉ thiếu trang nghiêm mà còn dễ làm tán khí, ảnh hưởng đến vận nhà.

1. Than nghèo, kể khổ, trách số phận

Nhiều người đứng trước bàn thờ thường buột miệng than vãn cuộc sống khó khăn, làm ăn trắc trở, số mình kém may. Tuy nhiên, theo quan niệm xưa, lời nói lúc thắp hương mang tính gửi gắm tâm niệm, nếu toàn là oán trách và tiêu cực thì dễ tự kéo tâm thế đi xuống.

Bàn thờ vốn là nơi nhắc con người nhớ đến sự biết ơn và tiếp nối phúc đức, không phải nơi trút hết áp lực đời sống. Giữ lời khấn gọn gàng, tâm thế bình tĩnh được cho là cách giúp gia đạo ổn định hơn.

2. Xin xỏ quá cụ thể, nhất là chuyện tiền bạc

Không ít người khi đứng trước bàn thờ thường khấn rất chi tiết, từ xin tiền, xin trúng lớn, xin làm ăn phát nhanh cho đến mong muốn đạt được những lợi lộc vượt xa khả năng thực tế. Theo quan niệm dân gian, khấn lễ không phải là sự trao đổi hay mặc cả, càng không phải nơi để đặt ra những yêu cầu mang tính vụ lợi cá nhân.

Người xưa coi việc thắp hương là lúc bày tỏ lòng thành và nhắc nhở bản thân sống đúng đạo, làm ăn ngay thẳng. Vì vậy, lời khấn thường hướng đến những điều mang tính nền tảng như bình an, sức khỏe, công việc suôn sẻ, gia đạo yên ổn. Khi gốc rễ cuộc sống được giữ vững, tài lộc sẽ đến một cách tự nhiên và bền hơn.

Việc xin xỏ quá cụ thể, đặc biệt là chỉ chăm chăm vào tiền bạc, dễ bị xem là tham cầu, làm giảm sự trang nghiêm của không gian thờ cúng. Về lâu dài, điều này còn khiến việc khấn lễ trở thành hình thức, mất đi ý nghĩa nhắc nhở con người sống chừng mực và biết đủ.

3. Nói lời bực bội, cãi vã hoặc đùa cợt

Bàn thờ là nơi cần sự tĩnh. Việc cãi nhau, buông lời nặng nhẹ, nói chuyện thị phi hay đùa giỡn ngay trước bàn thờ đều được xem là thiếu tôn kính. Dù đứng ở góc nhìn văn hóa hay tâm linh, đây cũng là hành vi nên tránh. Nhiều gia đình giữ nếp không to tiếng, không tranh cãi khi đứng trước bàn thờ như một cách rèn con cháu giữ chừng mực trong lời ăn tiếng nói, từ đó tạo nên không khí gia đình êm ấm hơn.

4. Hứa hẹn tùy tiện, nói cho xong chuyện

Không ít người khi khấn lễ thường buột miệng hứa đủ điều, hứa sẽ làm việc này việc kia, sửa đổi thói quen này, hoàn thành mong muốn kia, nhưng sau khi hương tàn thì mọi lời hứa cũng dần rơi vào quên lãng. Theo quan niệm dân gian, lời nói trước bàn thờ không chỉ là lời khấn mà còn là sự cam kết về tâm ý, vì vậy càng cần sự cẩn trọng và chừng mực. Hứa cho có, hứa để cầu mong cho qua chuyện rồi không thực hiện dễ bị xem là thiếu thành tâm, làm nghi thức thờ cúng trở nên hình thức. Ngay cả khi nhìn ở góc độ đời sống, việc nói được mà không làm được cũng khiến con người mất đi sự tự trọng và uy tín của chính mình. Ông bà xưa luôn coi trọng chữ tín, cho rằng giữ lời hứa không chỉ là cách sống tử tế với người khác mà còn là cách tích phúc lâu dài cho gia đình, để nề nếp và phúc khí không bị đứt đoạn qua các thế hệ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm