4 chai nước hoa mùi ngọt lịm: Món quà tinh tế dành tặng nửa yêu thương ngày 8/3

Coco Chanel đã từng có câu nói bất hủ rằng "Một người phụ nữ không dùng nước hoa thì không có tương lai". Chẳng thế mà những giọt nước hoa màu nhiệm đã trở thành một trong những điều thiết yếu không thể không có trong cuộc sống của người phụ nữ hiện đại. Nó như một thứ trang sức vô hình cứ quẩn quanh một cô gái để kích thích sự ngất ngây, tò mò của đối phương mỗi khi lại gần.

Bên cạnh son môi, nước hoa cũng là một món quà tặng vô cùng tinh tế dành cho phái đẹp nhân ngày đặc biệt này. "Một giọt nước chứa hàng vạn mỹ từ" mà một chàng trai muốn trao tặng cho một nửa yêu thương của mình.

Lancomê Idôle EDP

Sau mùi hương kinh điển La Vie Est Belle thì giới mộ điệu lại tiếp tục xuýt xoa trước Idôle của Lancomê. Về mùi hương, hoa hồng chính là hương thơm chủ đạo trong Lancôme Idôle, vậy nên ngay từ tầng hương đầu tiên, bạn đã cảm nhận được sự ngọt ngào, lãng mạn của Idôle.

Đây chính là chai nước hoa tinh giản và mảnh mai nhất thế giới, nhưng ẩn sâu trong đó lại chứa đựng sức quyến rũ đầy mê hoặc.

Mở ra lớp hương đầu là sự ngọt thanh và thơm ngát của cam quýt. Ở lớp hương giữa, mùi hương dịu lại với sự xuất hiện của hoa hồng và cuối cùng là chút da diết của xạ hương trắng và vanilla. Ưu điểm lớn nhất của Idôle đó là khả năng lưu hương rất rất tốt và tỏa hưởng rất ổn.

Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum

Libre có nghĩa là "tự do", Yves Saint Laurent muốn thông qua hình ảnh chai nước hoa cao sang, quyến rũ này để khắc họa lên hình ảnh của một người phụ nữ độc lập, tự do và quyến rũ.

Sắc hương của Yves Saint Laurent Libre EDP mở đầu với sự bùng nổ từ cam Mandarin, lý chua đen và tinh dầu lá cam. Hương hoa oải hương phảng phất để tô thêm nét mềm mại cho vị tươi mát từ cam chanh. Hương hoa nhài ẩn hiện ở hương giữa tạo nên vẻ đẹp tinh tế, có thể khiến người khác mê mẩn hàng giờ, khi đi cùng với hương lavender thanh lịch.

Dior J'adore EDP

Ra mắt từ năm 1999, tuy đã gần 20 năm "chào đời" nhưng đến nay Dior J'adore vẫn luôn là một trong những chai nước hoa có khả năng "quyến rũ" bất cứ quý cô nào. Dior J'Adore EDP mang trong mình mùi hương của một bó hoa lan thơm ngát, cảm giác êm ái như nhung của mận xứ Đamas và vị ngọt đậm của gỗ Amarante.

Độ lưu hương của J'Adore tới 7 - 12 tiếng, Dior J'Adore EDP nằm trong nhóm hương hoa cỏ trái cây ngọt ngào nhưng lại mang một phong thái mạnh mẽ, mê hoặc với sắc hương có thể kích thích khứu giác, lay động lòng người.

Narciso Musc Noir Rose For Her EDP

So với sự gợi cảm quyến rũ và mê hoặc của 3 dòng nước hoa trên thì Narciso Musc Noir Rose For Her EDP lại thiên về sự ngọt ngào, mong manh của thiếu nữ. Nhưng rồi ẩn chứa qua các tầng hương, bạn lại cảm nhận được sự nồng nàn từ hương Hổ phách quyện cùng nét thoang thoảng nhẹ nhàng đặc trưng của xạ hương.

Nốt hương giữa được đẩy lên rộn ràng và tươi mát của Cam bergamot, mận và tiêu hồng; đan xen với đó là sự ấm áp của nhựa và vani. Nốt cuối kết thúc bằng vanilla và da thuộc tạo nên vị ngọt mong manh quyện cùng sự nồng nàn da diết, thôi thúc tâm trí của mỗi người khi cảm nhận.