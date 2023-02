4 cậu nhóc trong "Bố ơi mình đi đâu thế" 2 mùa đầu đều dậy thì thành công

"Bố ơi! Mình đi đâu thế?" là một chương trình truyền hình thực tế do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam sản xuất, dựa trên chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc "Dad! Where are we going?". Chương trình bắt đầu phát sóng số đầu tiên vào cuối năm 2014 đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong lòng khán giả.

Trong số các mùa, có lẽ 2 mùa đầu tiên gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với khán giả, đặc biệt là 4 bé trai bao gồm: Bé Bờm (Trần Tú) - con đạo diễn Trần Lực, bé Tê Giác (Trần Hoàng Minh) - con ca sĩ Hoàng Bách trong chương trình mùa 1; bé Totti (Gia Thành) - con doanh nhân Đỗ Minh, bé Bi Béo (Võ Nguyên) - con trai NSƯT Xuân Bắc tại mùa 2.

Khác với vẻ ngây ngô, lém lỉnh lúc mới tham gia chương trình, hiện tại 4 cậu nhóc này đều đã lớn hơn rất nhiều và thay đổi cả về ngoại hình lẫn cuộc sống.

Tê Giác - con trai ca sĩ Hoàng Bách

Chắc hẳn khán giả còn nhớ một Tê Giác thông minh nhưng cũng hiếu thắng và hay khóc nhè khi tham gia "Bố ơi! Mình đi đâu thế!" mùa 1. Sau nhiều năm, quý tử đầu lòng của nam ca sĩ Hoàng Bách đã lớn phổng phao và ra dáng người anh chững chạc trong gia đình.

Tê Giác được biết đến là cậu bé hay khóc nhè trong chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế!"

Không chỉ trổ mã về vẻ ngoài mà càng lớn, Tê Giác càng thể hiện bản thân là một chàng trai ấm áp, hiểu chuyện.



Trên trang cá nhân, Thanh Thảo - bà xã Hoàng Bách - thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp của các con. Cô cho hay: "Như thường lệ trước khi ngủ, Tê Giác hay đi dạo một vòng vào các phòng để tìm cả nhà thơm từng người chào nhau rồi mới ngủ".

Tê Giác hiện tại

Ở tuổi niên thiếu, Tê Giác đã sở hữu profile khá "xịn xò". Bên cạnh là con nhà nòi thừa hưởng tố chất nghệ sĩ từ bố mẹ khi cậu bé khá giỏi nhạc lý, nhất là piano, thì Tê Giác còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Vào năm ngoái, Tê Giác từng đoạt được HCB Olympic Sinh học - Vật lý TPHCM và trở thành niềm tự hào của vợ chồng Hoàng Bách. Ngoài ra, Tê Giác cũng rất thích đọc sách và thường đọc sách cho các em nghe.



Cậu bé sở hữu gen nghệ thuật từ bố

Trần Bờm - con trai đạo diễn Trần Lực



Năm 2014, khi tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế" mùa 1, cậu bé Trần Bờm (tên thật là Trần Tú) - con trai đạo diễn Trần Lực - đã trở thành một hiện tượng trên sóng truyền hình. Cậu nhóc được đông đảo khán giả yêu mến nhờ tính cách mạnh mẽ nhưng không kém phần hài hước, đáng yêu. Ngoài ra Bờm còn có những biểu cảm "khó đỡ" cùng nhiều suy nghĩ, phát ngôn đầy hồn nhiên của trẻ thơ.

Ở thời điểm hiện tại, dù đã cao lớn và ra dáng thanh niên nhưng theo chia sẻ của đạo diễn Trần Lực, Bờm vẫn mộng mơ, nhí nhố như cậu bé 6 tuổi của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" năm nào.

Cậu nhóc Trần Bờm trong "Bố ơi mình đi đâu thế".

Khi còn tiểu học, Trần Bờm được vào một ngôi trường tư thục khá nổi tiếng tại Hà Nội. Sau đó, cậu nhóc được chuyển sang trường song ngữ với mức học phí từ 107 đến 142,8 triệu, chưa kèm các khoản phụ thu. Hiện Bờm đang học tại trường Quốc tế Mỹ ở TPHCM với học phí dao động từ 468 đến 632 triệu/năm.



Trần Bờm (mặc áo dài vàng) chụp ảnh cùng chị em của mình

Bé Totti - con trai doanh nhân Đỗ Minh



Bé Totti tham gia "Bố ơi! mình đi đâu thế?" mùa 2 khi mới 6 tuổi. Cậu bé để lại ấn tượng nhờ tính cách thân thiện và đáng yêu. Dù là quý tử con nhà giàu nhưng cậu nhóc không hề có thái độ kiêu căng, chẳng ngại khó ngại khổ. Totti cũng thường xuyên giúp đỡ các thành viên nhí khác của chương trình và được khán giả yêu mến tặng những biệt danh như "tiểu người hùng", "nam tử hán"…

Totti tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế" mùa 2 khi mới 6 tuổi

Hơn 8 năm kể từ khi lên sóng, Totti giờ đã lớn phổng phao, ra dáng "thanh niên gương mẫu". Vẫn dáng người cao dong dỏng nhưng cậu bé nay trở nên rắn rỏi và trưởng thành hơn. Bố Đỗ Minh vẫn hay đưa các con tham gia nhiều sự kiện hoạt động ngoài trời.



Không chỉ yêu thích thể thao và các hoạt động ngoại khóa, Totti còn học rất giỏi. Được biết, Totti hiện đã du học bên Anh.

Bố Đỗ Minh vẫn hay đưa các con tham gia nhiều sự kiện hoạt động ngoài trời

Cậu nhóc ngoan ngoãn năm nào giờ ra dáng lắm rồi

Totti hiện đang du học bên Anh

Bé Bi Béo - con trai NSƯT Xuân Bắc



Bi Béo là một trong những nhóc tỳ "hot" bước ra từ "Bố ơi! Mình đi đâu thế?". Cậu nhóc gây ấn tượng nhờ ngoại hình mũm mĩm, tính cách lém lỉnh, thông minh và hơn hết là có những phát ngôn chất ngất, lý lẽ sắc lẹm, sẵn sàng "đấu võ mồm" với bố trong mọi tình huống.

Hiện tại, Bi Béo đã lên cấp 2 nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu như ngày nào. Xuân Bắc cũng thường chia sẻ những câu chuyện và video hài hước của con trai lên mạng xã hội. Bi thừa hưởng "gen hài hước" vượt trội của bố nên mỗi lần xuất hiện, cậu bé này luôn trở thành tâm điểm chú ý.

Trong lần xuất hiện gần nhất, Bi Béo gây chú ý với diện mạo thay đổi chóng mặt. Cậu nhóc cao lớn hơn, gọn gàng hơn, ngay cả kiểu tóc cũng trưởng thành hơn, đến độ chính bà xã Xuân Bắc cũng phải thừa nhận "suýt không nhận ra" con mình.

Bi Béo ở tuổi 14 có ngoại hình thay đổi so với hồi bé

Bi Béo hiện đang học tại trường Đoàn Thị Điểm GreenField School, chung trường với anh hai Minh Bủm. Được biết đây là ngôi trường nằm trong hệ thống hơn 10.000 các trường quốc tế Cambridge với mạng lưới tại 160 quốc gia trên thế giới.



Theo biểu giá học phí năm học 2020-2021, mức đóng mỗi tháng dành cho học sinh khối THCS ở hệ Chất lượng cao là 6,5 triệu đồng, hệ Song ngữ Công dân toàn cầu là 8,415 triệu đồng, còn hệ Quốc tế Cambridge là 10,9 triệu đồng. Cả năm học, học phí của mỗi học sinh chưa đến 100 triệu đồng.