Năm 2024, phòng vé Việt chứng kiến nhiều tác phẩm ấn tượng ra mắt, thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả. Nhiều bom tấn của điện ảnh thế giới đã được mang về, thế nhưng vì những lý do khác nhau, chúng lại không đạt doanh thu tốt tại Việt Nam, bị khán giả Việt bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Dưới đây là 4 cái tên tiêu biểu nhất:

Nơi Tình Yêu Kết Thúc

Cái tên để lại nhiều điều tiếc nuối nhất trong danh sách có lẽ là Nơi Tình Yêu Kết Thúc (tựa Anh: It Ends With Us), tuyệt phẩm lãng mạn do nữ thần nhan sắc Blake Lively đóng chính. Tác phẩm này khuynh đảo phòng vé với doanh thu khủng khiếp hơn 350 triệu USD, là phim lãng mạn chính kịch ăn khách nhất trong 6 năm trở lại đây, nhận nhiều lời khen ngợi nhưng chỉ thu về khoảng 770 triệu đồng tại phòng vé Việt.

Nơi Tình Yêu Kết Thúc kể câu chuyện của người phụ nữ tên Lily Bloom, cô chủ xinh đẹp của một tiệm hoa trên phố Boston. Lily được anh bác sĩ Ryle Kincaid giàu có, tài năng và điển trai theo đuổi.

Cả hai như một cặp đôi trời sinh và họ nhanh chóng kết hôn. Thế nhưng sự xuất hiện của Atlas Corrigan, mối tình đầu của Lily khiến hôn nhân của hai người gặp sóng gió, nhất là khi Ryle thường để những cơn giận dữ lấn át đi lý trí, ngày một đẩy Lily ra xa vòng tay mình.

Nơi Tình Yêu Kết Thúc là một bộ phim tâm lý tình cảm nhẹ nhàng, có những tình tiết hài hước phù hợp để giải trí. Thế nhưng bên cạnh đó, khán giả cũng sẽ thấy được những thông điệp ý nghĩa về tình cảm vợ chồng, vấn nạn bạo lực gia đình cũng như là sự chữa lành cho chính bản thân.

Võ Sĩ Giác Đấu 2

Cái tên tiếp theo là Võ Sĩ Giác Đấu 2 (tựa Anh: Gladiator 2). Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Võ Sĩ Giác Đấu 2 mới thu được 4.4 tỷ đồng mà thôi. Tuy nhiên, tác phẩm này lại đang dẫn đầu đường đua doanh thu toàn cầu với thành tích 232.7 triệu USD tính đến thời điểm hiện tại.

Đây là phần 2 của Võ Sĩ Giác Đấu, bộ phim kinh điển từng làm say lòng những khán giả yêu thích văn hóa La Mã cổ đại với những trận chiến kịch tính đến nghẹt thở. Võ Sĩ Giác Đấu 2 nói về câu chuyện của Lucius, người đàn ông không may mất vợ trong một cuộc chiến tranh của quân đội La Mã. Sau đó, anh ta đã bước lên con đường đầy khắc nghiệt để trả thù.

Tác phẩm này được đầu tư cực kỳ lớn với bối cảnh, trang phục và kỹ xảo vô cùng hoành tráng. Những pha hành động trong phim rất mãn nhãn, dàn diễn viên cũng mang tới một bữa tiệc diễn xuất tuyệt vời. Về nội dung, dù bị nhận xét là chưa có nhiều sự sáng tạo mới mẻ để thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của phần đầu, thế nhưng nó vẫn hoàn toàn đủ để đáp ứng nhu cầu giải trí.

Wicked

Tiếp theo, không thể không nói tới Wicked. Trên bảng xếp hạng doanh thu tại Việt Nam, Wicked đứng trên Võ Sĩ Giác Đấu 2 nhưng nhìn chung, thành tích cũng không khả quan. Có lẽ, lý do khiến bộ phim này không thu hút là bởi nó lấy đề tài nhạc kịch. Thế nhưng nếu yêu thích thể loại này, đây là tác phẩm bạn nhất định phải xem bởi nó được đánh giác là bộ phim hay nhất kể từ sau siêu phẩm đoạt giải Oscar - Những Kẻ Khờ Mộng Mơ.

Câu chuyện phim Wicked nói về quá khứ của phù thủy xấu xa phương Tây qua lời kể của phù thủy tốt. Hóa ra, ngay cả một kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp xứ sở thần tiên Oz cũng từng là một cô gái Elphaba tốt bụng. Thế nhưng chỉ vì sở hữu ngoại hình khác biệt không ưa nhìn, cô đã phải chịu đủ mọi ấm ức. Để rồi sau những biến cố, Elphaba đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

Thần Dược

Thần Dược (tựa Anh: The Substance) cũng là một tác phẩm gây sốt toàn cầu nhưng tại Việt Nam, lượng khán giả ra rạp thưởng thức phim lại không quá nhiều khi chỉ ghi nhận doanh thu 6.2 tỷ đồng mà thôi.

Nội dung phim Thần Dược xoay quanh câu chuyện đau lòng của Elizabeth Sparkle, một minh tinh từng đứng trên đỉnh cao danh vọng. Thế nhưng theo sự tàn phai nhan sắc vì năm tháng, Elizabeth đang có nguy cơ đánh mất tất cả khi mà nhà sản xuất đang lên kế hoạch tìm người thay thế vị trí của cô.

Một ngày nọ, Elizabeth bất ngờ nhận được một loại thần dược bí ẩn. Nó giúp cô sinh ra một bản thể khác của chính mình, đó là Sue. Ban đầu, mọi chuyện thật hoàn hảo. Thế nhưng, cái gì cũng có cái giá của nó. Và với Elizabeth Sparkle, cô đã phải trải qua bi kịch kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng.

Tác phẩm này này chứng kiến màn kết hợp ấn tượng của hai diễn viên thuộc hai thế hệ Demi Moore và Margaret Qualley, đạt doanh thu 55 triệu USD và từng nhận tràng pháo tay dài 13 phút tại LHP Cannes. Phim được giới chuyên môn đánh giá rất cao, là một bộ phim có chiều sâu với những điều đáng suy ngẫm.

Có lẽ vì thể loại kinh dị hình thể kén khán giả, thế nên nhiều người còn e ngại Thần Dược. Dẫu vậy, với những ai đã quen với những tác phẩm kiểu này, Thần Dược thực sự là một tác phẩm đáng để trải nghiệm.