4 "anh tài" bị lơ đẹp ở Anh trai vượt ngàn chông gai

Vào ngày 1/8, chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 đã tung trailer tập 5 trên kênh YouTube. Trong clip, MC Khánh Vy đã công bố luật chơi đặc biệt ở Công diễn 2 là "Hợp Tác Liên Minh". Theo đó, 2 Nhà sẽ phải sát nhập để tạo thành 1 Liên Minh.

Đáng chú ý, khác hẳn với sự sôi nổi của các Nhà khác thì Nhà Xương Rồng gồm 4 thành viên là Thanh Duy, Bùi Công Nam, Thiên Minh, Duy Khánh lại khá trầm lắng, bị ngó lơ và không được bất kỳ ai quan tâm ngỏ lời mời cùng hợp tác. Khi rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, Thanh Duy đưa ra cảm nhận: "Nhà Xương Rồng đang ở vị trí cao nhất nhưng mà không ai tới nói chuyện cả".

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 đăng tải trailer tập 5

Thanh Duy cũng bộc bạch việc "không ai tới nói chuyện" dù Nhà ở vị trí cao nhất

Nhà Xương Rồng không được các "anh tài" ngó ngàng, để ý khi bước vào vòng Công diễn 2

Ngay khi biết được luật chơi mới, MC Thành Trung có được chiến lược và xác định rõ hướng đi cho Nhà Hát. Anh cho hay: "Tôi đã hiểu Nhà chúng tôi thiếu điều gì và ngay lúc đó trong đầu tôi đã có ngay một phương án". Binz sau đó cũng đưa ra quan điểm của bản thân: "Lựa chọn của S.T hiện tại là Nhà KK, lựa chọn của em hiện tại vẫn là bên Nhà Hát". Thành Trung thẳng thắn thừa nhận: "Vocal của bọn anh có, nhưng hiện tại performance bọn anh rất yếu".

Mất đi thành viên ở Công diễn 1, Nhà Đam Mê đã phải thận trọng và cẩn thận hơn trong những bước đi. Liên Bỉnh Phát và (S)TRONG Trọng Hiếu bàn bạc kỹ lưỡng và nhận định Nhà Đam Mê phải đi tìm mảnh ghép có khả năng hát tốt: "Mình phải tìm 1 Nhà có nhiều vocal".

Các Nhà khác đều bàn luận sôi nổi và có những chiến lược riêng cho team mình

Trải qua Công diễn 1, 33 "anh tài" phải đối diện với thử thách mới ở Công diễn 2 là sẽ cùng nhau sát nhập thành 1 Liên Minh

Việc thành lập Liên Minh hoàn toàn phụ thuộc vào sự tính toán của các "anh tài", mỗi Nhà sẽ có các chiến lược riêng và thuyết phục Nhà còn lại hợp tác. Ở Công diễn 2, mỗi Liên Minh sẽ phải trình diễn 2 tiết mục, 1 tiết mục vocal và 1 tiết mục trình diễn. Đặc biệt, mỗi tiết mục được phép tối đa 06 thành viên trong Liên Minh tham gia, mỗi thành viên phải trình diễn ít nhất 1 tiết mục.



Tại tập 5 Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, Giám đốc âm nhạc SlimV được giao nhiệm vụ đặc biệt. Anh có quyền hạn phát Thẻ Đỏ cho 2 thành viên có phần thể hiện kém nhất trong 2 liên minh bất kỳ.

Sân khấu được đầu tư công phu chuyên nghiệp ở Công diễn 2 được hé lộ

Đông đảo khán giả đang rất mong chờ tới tập phát sóng sắp tới

Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 là chương trình truyền hình thực tế truyền cảm hứng tập trung những ngôi sao nam hàng đầu Việt Nam ở đa lĩnh vực cùng nhau kết hợp, dùng âm nhạc để kể chuyện và tạo nên những màn trình diễn bùng nổ theo hình thức nhóm nhạc. Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Tại Việt Nam, tập đoàn YeaH1 chính là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền sản xuất chương trình Call Me by Fire của MangoTV với phiên bản Việt hoá Anh trai vượt ngàn chông gai.

33 "anh tài" tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 gồm có: Bằng Kiều, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Trương Thế Vinh, Thiên Minh, Tăng Phúc, Tuấn Hưng, Tự Long, Đăng Khôi, Bùi Công Nam, Kiên Ứng, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Rhymastic, Phạm Khánh Hưng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất, Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, Thành Trung, (S)TRONG (Trọng Hiếu), Phan Đinh Tùng, Đinh Tiến Đạt, Neko Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Cường Seven, Quốc Thiên, Hà Lê, Kay Trần, Binz, Hồng Sơn và SOOBIN.