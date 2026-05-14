36 tuổi, tôi mới hiểu: Phụ nữ càng biết chăm mình từ bên trong thì khí sắc càng khác

Có thời gian sáng nào thức dậy tôi cũng ngại soi gương. Da xỉn màu, thiếu sức sống, mặt lúc nào cũng mệt mỏi dù đã cố trang điểm. Chỉ cần công việc căng thẳng vài hôm là cơ thể xuống sức ngay: nổi mụn, dễ cáu gắt, ngủ không sâu, kinh nguyệt cũng thất thường hơn trước.

Sau tuổi 30, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Thay vì chỉ tập trung dưỡng da bên ngoài, tôi học cách chăm cơ thể từ bên trong nhiều hơn. Và điều khiến tôi bất ngờ là: khi cơ thể khỏe lên, làn da và thần thái cũng thay đổi rất rõ.

Hiện tại tôi 36 tuổi. Điều tôi thường được khen không phải là “trẻ” mà là trông khỏe khoắn, hồng hào và có sức sống.

Tôi duy trì 2 bữa/ngày để cơ thể nhẹ hơn

Một trong những thay đổi lớn nhất của tôi là ăn 2 bữa/ngày thay vì ăn quá nhiều như trước. Tôi giữ cảm giác hơi đói nhẹ để cơ thể có thời gian trao đổi chất và nghỉ ngơi. Buổi đầu ngày tôi thường ăn kiểu brunch với sữa đậu nành, ngô, bánh màn thầu táo đỏ hoặc những món dễ tiêu hóa.

Buổi tối ưu tiên rau xanh, protein và một lượng tinh bột vừa đủ. Khi ăn điều độ hơn, tôi cảm thấy người nhẹ, ít mệt sau ăn và da cũng đỡ sạm hơn trước.

Mỗi ngày một ly nước ép rau củ

Khoảng thời gian gần đây tôi duy trì thói quen ép cần tây, táo, dưa leo và thêm chút nước cốt chanh để uống. Tôi không xem đây là “thần dược”, nhưng đúng là khi ăn rau củ đều đặn hơn, cơ thể cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều. Những hôm ăn uống thất thường hoặc nhiều dầu mỡ, tôi càng thấy rõ sự khác biệt.

Tôi bắt đầu uống canh dưỡng sinh thay vì trà sữa

Sau tuổi 35, tôi đặc biệt thích những món ăn mang tính dưỡng cơ thể. Món tôi hay nấu nhất là gà ác hầm đương quy và a giao, thêm táo đỏ, nhãn nhục, mạch môn… Mỗi tuần tôi uống khoảng 2–3 lần.

Điều tôi thích không chỉ là cảm giác ấm người mà còn là trạng thái cơ thể ổn định hơn, ngủ sâu hơn và ít mệt hơn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Sau tuổi 35, tôi chú ý hơn đến việc bổ sung dinh dưỡng

Tôi từng đọc một câu rất đúng: chăm sóc phụ nữ giống như xây nhà, nền móng phải khỏe trước. Sau tuổi 35, thức khuya, áp lực công việc hay stress kéo dài đều ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể. Vì vậy ngoài ăn uống, tôi cũng bổ sung thêm một số sản phẩm hỗ trợ chứa isoflavone đậu nành, CoQ10, vitamin E hay chiết xuất từ lựu và kỷ tử.

Sau một thời gian duy trì, điều tôi cảm nhận rõ nhất là da ít xỉn màu hơn sau khi thức khuya, makeup bám hơn và tinh thần cũng tỉnh táo hơn trước.

Tôi chuyển sang dưỡng da bằng dầu vào mùa đông

Trước đây tôi chỉ tập trung cấp nước cho da, nhưng càng lớn tuổi càng thấy da cần thêm độ nuôi dưỡng. Mùa đông năm nay tôi bắt đầu dùng phương pháp “ba lớp dầu – ba lớp nước”. Da không còn khô căng như trước mà mềm và có độ bóng khỏe tự nhiên hơn. Điều tôi thích nhất là cảm giác da “đủ dưỡng” chứ không phải kiểu bóng dầu nặng mặt.

Tôi tập luyện đều hơn thay vì ép cân

Hiện tại tôi duy trì cardio kết hợp tập sức mạnh khoảng 2–3 buổi/tuần. Gần đây còn tập thêm Bát Đoạn Cẩm để cơ thể dẻo dai hơn. Tôi nhận ra phụ nữ sau 30 rất cần vận động. Không phải để giảm cân cực đoan mà để cơ thể có năng lượng, ngủ ngon và giữ tinh thần tích cực.

Ngoài ra, tôi còn duy trì thói quen chườm ngải cứu ở vùng bụng và chân để cơ thể thư giãn và cảm thấy dễ chịu hơn sau những ngày mệt mỏi.

Điều tôi thay đổi lớn nhất là không còn chăm đẹp theo kiểu “cấp tốc”. Trước đây tôi luôn muốn da đẹp nhanh, dáng đẹp nhanh. Nhưng càng lớn tôi càng hiểu: phụ nữ đẹp lâu dài thường là người chăm cơ thể rất đều đặn.

Không cần quá cực đoan, cũng không cần chạy theo quá nhiều xu hướng. Chỉ cần ngủ sớm hơn một chút, ăn kỹ hơn một chút, vận động đều hơn một chút… cơ thể sẽ tự phản hồi lại bằng khí sắc và năng lượng tích cực.

Và có lẽ đó mới là kiểu “đẹp khỏe” khiến phụ nữ càng lớn tuổi càng có sức hút riêng.