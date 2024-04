3 tuần sau drama tình ái tay ba, Hyeri trực tiếp hé lộ tâm trạng và thái độ sống hiện tại

Sau chuỗi ngày vướng ồn ào tình ái tay 3, Hyeri đã trở lại với công việc. Mỹ nhân Reply 1988 nhận được nhiều lời khen vì thái độ chuyên nghiệp, không để ồn ào làm ảnh hưởng công việc và tâm trạng. Trong tập mới nhất của chương trình Hyell's Club, Hyeri đã bày tỏ rằng cô hài lòng với cuộc sống của mình và cảm thấy biết ơn, may mắn đến nhường nào.

Tại đây, khách mời Jo Se Ho đã hỏi Hyeri: "Em cảm thấy thế nào khi sống như Hyeri? Tất nhiên có nhiều người thích em nhưng chắc hẳn em cũng có những lo lắng của riêng mình. Vậy nên anh không biết cảm giác khi sống cuộc đời của Hyeri là như thế nào?". Nữ diễn viên kiêm idol đáp lại không chút do dự: "Em cảm thấy ổn. Khi tham gia chương trình Yoo Quiz On The Block, điều khó khăn nhất là em phải kể câu chuyện của mình và nói về những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng thành thật thì chẳng có điều gì để nói cả... Vậy nên em kết thúc chương trình bằng cách nhảy".

Hyeri nói tiếp: "Em nghĩ rằng mình rất may mắn. Mọi người thích em bất kể em làm gì". Jo Se Ho nói thêm: "Anh nghe nói may mắn không đến và ở lại với người không làm gì cả. Cuối cùng, may mắn sẽ tình cơ đến khi bạn gặp gỡ và trò chuyện với những người khác. Dù sao, may mắn đến vì em không đứng yên. Thật tuyệt vì em đã nắm bắt được nó".

Thái độ sống lạc quan, nhẹ nhàng của Hyeri nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Trong 14 năm hoạt động nghệ thuật, Hyeri được yêu mến nhờ hình tượng tươi sáng và tích cực, ít ồn ào đời tư.

Đến nay, drama tình ái tay ba chính là sự việc ồn ào nhất sự nghiệp của cô. Drama tình ái tay ba ồn ào nhất Kbiz nổ ra vào ngày 15/3, khi 1 cư dân mạng bắt gặp Han So Hee - Ryu Jun Yeol hẹn hò tại Hawaii. Hyeri - bạn gái cũ 7 năm của Ryu Jun Yeol liền đăng story ẩn ý "Thật thú vị". Han So Hee đáp trả bằng ảnh meme chú chó cầm dao đe dọa cùng lời cà khịa Hyeri, ngầm phủ nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol. Tuy vậy, mỹ nhân này đã nhanh chóng xóa ảnh và xác nhận hẹn hò với Ryu Jun Yeol.

Han So Hee bị nhiều cư dân mạng nghi ngờ là "tiểu tam" chen chân vào chuyện tình của Hyeri - Ryu Jun Yeol. Nữ diễn viên tức giận viết nhiều tâm thư đáp trả cư dân mạng nhưng càng viết càng để lộ nhiều sơ hở, mất điểm nặng nề vì thái độ ứng xử thiếu tinh tế. Thậm chí cô còn tuyên bố "Tôi chấp nhận hình tượng bị sụp đổ", bị 2 thương hiệu quảng cáo ngừng gia hạn hợp đồng. Trong khi đó, Hyeri chỉ lên tiếng xin lỗi 1 lần, còn Ryu Jun Yeol thông qua công ty chỉ xác nhận 2 tin tức hẹn hò và chia tay.

Nguồn: Allkpop