3 trụ cột chiến lược KLC Group xác định để song hành cùng phát triển đất nước, hiện thực hóa khát vọng toàn cầu

Là động lực tăng trưởng của nền kinh tế nông nghiệp, ngành thủy sản đang thực hiện xuất sắc sứ mệnh đa mục tiêu: từ bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân đến việc khẳng định vị thế quốc gia. Không chỉ dừng lại ở vai trò tạo việc làm cho hàng triệu lao động, thủy sản còn là “mũi nhọn” chiến lược giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng, đưa thương hiệu Việt vươn tầm và cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường quốc tế.

Khép lại năm 2025 với kim ngạch trên 10 tỷ USD, ngành thủy sản Việt Nam đã thực hiện cuộc “lột xác” ngoạn mục: từ bỏ tư duy sản lượng thô để chuyển dịch sang mô hình kinh tế nông nghiệp chú trọng chất lượng và chiều sâu.

Chuẩn hóa chất lượng – Minh bạch quy trình: Nền tảng chiến lược của KLC Group

Trước làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ, KLC Group xác định xuất khẩu thủy hải sản là một trong những lĩnh vực trọng tâm của giai đoạn phát triển tiếp theo. Chiến lược này được triển khai thông qua KLC Seafood, đơn vị giữ vai trò nòng cốt, với định hướng rõ ràng là đầu tư chiều sâu, lấy chất lượng làm nền tảng và xây dựng niềm tin bền vững trên thị trường quốc tế.

KLC Group lựa chọn cách tiếp cận thận trọng nhưng bài bản hơn: từng bước làm chủ chuỗi giá trị ngay từ vùng nuôi và nguồn nguyên liệu. Việc sáp nhập hai doanh nghiệp giàu kinh nghiệm là Phát Lợi và Gia Thịnh Phát đã tạo tiền đề để KLC Seafood hình thành mô hình vận hành đồng bộ, chủ động từ vùng nuôi, thu mua đến chế biến và xuất khẩu.

Mô hình chuỗi cung ứng khép kín giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất. Nhờ đó, KLC Seafood có thể đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm môi trường, đưa thủy sản Việt ra bàn ăn thế giới.

Cùng với đó, KLC Seafood tập trung phát triển các dòng sản phẩm xuất khẩu có giá trị cao, trong đó tôm hùm là một trong những sản phẩm chủ lực, hướng đến những thị trường có tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Cách làm này cho phép doanh nghiệp từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, thay vì cạnh tranh bằng sản lượng hay giá bán.

Với những nỗ lực không ngừng, KLC Seafood đã được vinh danh tại giải thưởng “Sản phẩm & Dịch vụ Chất lượng – Thương hiệu Mạnh Quốc Gia 2026” trong khuôn khổ Vietnam Top Brand Awards, tổ chức ngày 25/01/2026 tại Hội trường Thống Nhất. Giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận cho chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mà còn phản ánh hướng đi chiến lược của doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu thủy sản Việt theo chuẩn mực quốc gia và quốc tế.

Phát triển bền vững - Trụ cột thứ ba cho hành trình vươn xa

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, KLC Seafood nói riêng và KLC Group nói chung sẽ tiếp tục duy trì mô hình phát triển bền vững, xem đây là trụ cột chiến lược xuyên suốt và đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai trên toàn bộ hoạt động. Doanh nghiệp tập trung cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh, trách nhiệm môi trường và đóng góp xã hội, qua đó củng cố nền tảng phát triển dài hạn và từng bước nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế.

Được biết, bên cạnh các hoạt động kinh doanh, tập đoàn cũng đã tích hợp trách nhiệm cộng đồng vào chiến lược phát triển. Trong năm 2025, đơn vị triển khai nhiều chương trình hướng đến đối tượng cụ thể, tập trung giải quyết nhu cầu thiết thực tại địa phương. Các hoạt động gồm hiến máu tình nguyện, trao quà và học bổng cho học sinh, hỗ trợ khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai, bão lũ. Doanh nghiệp đồng thời hợp tác với một số cơ sở đào tạo để tài trợ học bổng, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Tiếp nối chuỗi hoạt động ý nghĩa đó, tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp càng được khắc họa rõ nét hơn khi KLC Group tham gia WeChoice Awards 2025 với vai trò đơn vị đồng hành. Hưởng ứng tinh thần “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, sự hiện diện của Tập đoàn là minh chứng cho cam kết dài hạn: song hành cùng sự phát triển của đất nước để lan tỏa những giá trị tích cực và tôn vinh những nguồn cảm hứng sống đẹp trong cộng đồng.

Chia sẻ về định hướng này, bà Đặng Thị Hương Giang, thành viên Hội đồng quản trị KLC Group, nhấn mạnh: “Năm 2026 và những năm tiếp theo, tập đoàn sẽ đẩy mạnh việc mở rộng hệ sinh thái để hỗ trợ cùng cộng đồng phát triển bền vững, phát triển xanh và tiếp tục 'Viết tiếp câu chuyện Việt Nam’”.

Nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới năm 2026, KLC Group cam kết lấy chất lượng làm gốc, lấy sự bền vững làm đường dẫn và lấy trách nhiệm xã hội làm động lực. Sự cộng hưởng chặt chẽ giữa ba trụ cột chiến lược sẽ là “chìa khóa” để doanh nghiệp đứng vững trước những biến động của thị trường, đồng thời tự tin sải cánh trên hành trình hội nhập, góp phần đưa vị thế của nông nghiệp Việt Nam lên một tầm cao mới.

KLC Group phát triển theo mô hình hệ sinh thái đầu tư đa ngành, với các đơn vị thành viên (PnL) hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau gồm: Tài chính, xuất khẩu thuỷ hải sản, bất động sản, nông nghiệp, dịch vụ nhà hàng khách sạn, thương mại

Với KLC Group, phát triển bền vững không chỉ là tăng trưởng kinh doanh, mà là trách nhiệm song hành cùng xã hội – nơi doanh nghiệp lựa chọn đứng về phía những điều tử tế, nhân văn và tiến bộ, để cùng kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam.