3 thói quen tưởng bình thường nhưng lại là dấu hiệu của người EQ thấp

Một người có thể từng phản ứng vụng về trong một tình huống nhưng hoàn toàn có khả năng thay đổi khi nhận ra vấn đề.

Không phải cứ nóng tính hay dễ nổi giận mới là EQ thấp. Đôi khi, những biểu hiện rất nhỏ trong cách giao tiếp và phản ứng với người khác cũng có thể cho thấy một người đang gặp vấn đề trong việc nhận diện, điều chỉnh cảm xúc và thấu hiểu người xung quanh. Tất nhiên, một hành vi đơn lẻ không thể dùng để đánh giá EQ của một người; điều đáng chú ý là khi những thói quen này lặp đi lặp lại trong nhiều tình huống.

Luôn phải giải thích rằng “mình không có ý đó”

Có những người thường xuyên nói ra một câu khiến người khác khó chịu, nhưng thay vì để ý phản ứng của đối phương, họ lập tức giải thích: “Tôi có ý gì đâu”, “Bạn nhạy cảm quá rồi” hay “Tôi chỉ nói đùa thôi mà”.

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Việc giải thích ý định của mình không sai. Nhưng nếu một người liên tục cho rằng vấn đề nằm ở việc người khác “quá nhạy cảm”, trong khi không bao giờ nhìn lại cách mình diễn đạt, đó có thể là dấu hiệu cho thấy khả năng nhận diện cảm xúc và điều chỉnh cách giao tiếp của họ còn hạn chế.

Người có EQ tốt không nhất thiết lúc nào cũng nói đúng, nhưng thường có khả năng nhận ra khi lời nói của mình khiến người khác không thoải mái và biết điều chỉnh ở những lần sau.

Bị góp ý là lập tức phòng thủ hoặc đổ lỗi

Một góp ý nhỏ đôi khi cũng có thể khiến một người lập tức tìm lý do để phản bác: “Tại người khác làm trước”, “Tại hoàn cảnh”, “Tôi làm vậy vì bạn khiến tôi phải thế”.

Phản ứng này thường xuất phát từ tâm lý muốn bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, nếu lần nào bị góp ý cũng lập tức phòng thủ, nổi giận hoặc tìm người chịu trách nhiệm thay mình, người đó sẽ rất khó nhìn nhận cảm xúc và hành vi của chính mình.

Khả năng tiếp nhận phản hồi, bình tĩnh xem xét mình đúng hay sai và điều chỉnh hành vi là một phần quan trọng của năng lực cảm xúc. Nghiên cứu về trí tuệ cảm xúc cũng cho thấy khả năng điều chỉnh cảm xúc có liên quan chặt chẽ đến cách con người ứng phó với các tình huống xã hội.

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Chuyện gì cũng phải xoay về mình

Bạn kể chuyện vừa được thăng chức, họ lập tức kể chuyện công việc của họ. Bạn đang buồn vì một chuyện cá nhân, họ nhanh chóng chuyển sang kể về vấn đề của chính mình. Thậm chí khi người khác đang cần được lắng nghe, họ vẫn tìm cách đưa câu chuyện trở lại bản thân.

Đây có thể không phải là biểu hiện của sự ích kỷ có chủ ý. Đôi khi, một người đơn giản chưa đủ tinh tế để nhận ra đối phương đang cần gì trong cuộc trò chuyện.

EQ không phải một “nhãn dán” cố định cho mỗi người. Một người có thể từng phản ứng vụng về trong một tình huống nhưng hoàn toàn có khả năng thay đổi khi nhận ra vấn đề. Điều đáng quan tâm không phải là chúng ta từng mắc những lỗi này bao nhiêu lần, mà là sau đó có đủ khả năng nhìn lại, điều chỉnh và làm tốt hơn hay không.