3 phim lãng mạn Hàn "xịn sò" lên sóng tháng 2/2024: Ảnh hậu Baeksang tái xuất, sánh đôi "con trai" Kim Hye Soo

Màn ảnh Hàn luôn là cái nôi của dòng phim lãng mạn. Trong tháng 2 này, khán giả sẽ tiếp tục được chứng kiến thêm những tác phẩm đáng chú ý tới từ xứ sở kim chi.

Nữ Hoàng Ly Hôn

Cái tên đầu tiên trong danh sách là "Nữ hoàng ly hôn". Trong phim, nhân vật nữ chính Kim Sa Ra (Lee Ji Ah) là con dâu của công ty luật lớn nhất Hàn Quốc, nhưng cô đã bị chồng phản bội và mất tất cả. Sau sự việc này, cô bắt đầu làm công việc giải quyết vấn đề ly hôn với tâm niệm trừng phạt kẻ xấu và giúp đỡ bên yếu thế trong những tình huống ly dị bất công.

Bộ phim "Nữ hoàng ly hôn" có sự tham gia của Lee Ji Ah và Kang Ki Young

Hợp tác với Kim Sa Ra là Dong Ki Joon (Kang Ki Young). Anh là đối tác kinh doanh của Kim Sa Ra và là một luật sư tư vấn tại công ty Solution. Trước khi đến Solution, anh là một công tố viên xuất sắc có biệt danh "Chó chăn cừu Đức". Anh nhận biệt danh này vì sự kiên trì và trực giác sắc bén của mình. Thế nhưng, Dong Ki Joon đã rời văn phòng công tố vì một lý do nào đó.



Tại Solution, Kim Sa Ra và Dong Ki Joon cùng nhau hỗ trợ những người đang trong tình thế khó khăn. Trên hành trình đó, hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau.





Trailer phim "Nữ hoàng ly hôn"





Diễn viên: Lee Ji Ah, Kang Ki Young Số tập: 12 Kênh phát sóng: jTBC Lịch chiếu: Thứ 4&5 hàng tuần, bắt đầu từ 31/1





Nụ Hôn Ở Seongsu

Tiếp theo, chúng ta có bộ phim "Nụ hôn ở Seongsu". Tác phẩm này xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa So Eun Ho và Kang Na Eon, vị sếp nữ xinh đẹp của anh.

Kim Ji Eun và Lomon sẽ nên duyên với nhau trong bộ phim lãng mạn "Nụ hôn ở Seongsu"

So Eun Ho (Lomon) là thực tập sinh lớn tuổi nhất trong công ty marketing. Anh ấy có tính cách dễ thương và vẻ ngoài trẻ trung. So Eun Ho sống theo phong cách YOLO (sống cho bản thân thay vì người khác, sống cho hiện tại thay vì tương lai). Cũng vì điều này, anh liên tục xung đột với sếp của mình, Kang Na Eon (Kim Ji Eun), một người phụ nữ cuồng công việc.



Kang Na Eon thành công trong mọi dự án cô tham gia và là huyền thoại sống trong ngành. Cô từng bước thăng tiến trong sự nghiệp nhưng để đạt được điều đó, Kang Na Eon phải hy sinh tình bạn và tình yêu. Trong mắt Kang Na Eon, So Eun Ho là một kẻ ngu ngốc. Tuy nhiên, một nụ hôn ngoài ý muốn đã khiến cô bị hoán đổi linh hồn với "gã đáng ghét" này.

Trailer phim "Nụ hôn ở Seongsu"





Diễn viên: Kim Ji Eun, Lomon, Yang Hye Ji, Kim Ho Young Số tập: 24 Kênh phát sóng: U+ Mobile tv Lịch chiếu: Thứ 2,3,4,5 hàng tuần, bắt đầu từ 5/2





Wedding Impossible

Cái tên cuối cùng trong danh sách là "Wedding impossible" (tạm dịch: "Đám cưới bất khả thi"). Bộ phim có 4 nhân vật chính là Na Ah Jeong (Jeon Jong Seo), Lee Ji Han (Moon Sang Min), Lee Do Han (Kim Do Hwan) và Yoon Chae Won (Bae Yoon Kyung).

Na Ah Jeong là một diễn viên tài năng nhưng hiện tại, cô chỉ có thể đóng những vai quần chúng mà thôi. Na Ah Jeong từng diễn vai phụ nữ có chồng nhưng trong đời thực, đời sống tình cảm của cô lại bế tắc do bị hoàn cảnh xô đẩy.

Câu chuyện giữa bốn nhân vật chính trong bộ phim "Wedding impossible" hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn

Na Ah Jeong có một người bạn đặc biệt tên Lee Do Han. Anh là con trai của một gia đình tài phiệt. Lee Do Han bị gia đình hối thúc chuyện lập gia đình, nhưng anh đang giấu một bí mật khiến bản thân không thể lấy vợ.



Vì lý do này, Lee Do Han muốn trao cho Na Ah Jeong vai nữ chính đầu tiên trong đời, đó là giả làm vợ của anh. Tuy nhiên, kế hoạch của họ bị một người ngăn trở, đó là Lee Ji Han. Lee Ji Han là em trai của Lee Do Han và anh ấy luôn muốn biến anh của mình trở thành người thừa kế tập đoàn.

Lee Ji Han đã nỗ lực rất nhiều cho mục tiêu này và cô dâu lý tưởng mà Lee Ji Han chọn cho anh trai là Yoon Chae Won, một nữ CEO tài giỏi, xinh đẹp.

Teaser phim Wedding Impossible

Cho những ai chưa biết, Jeon Jong Seo là một trong những diễn viên thực lực hàng đầu màn ảnh Hàn hiện tại. Cô từng lên ngôi Ảnh hậu tại Baeksang 2021 nhờ tác phẩm "The call".



Về phần Moon Sang Min, anh là một gương mặt triển vọng của làng phim xứ kim chi. Anh mới xuất hiện trên màn ảnh từ năm 2019, thế nhưng đã trở thành cái tên khá quen thuộc nhờ thành công của bom tấn "Dưới bóng trung điện". Ở tác phẩm này, anh đóng vai con trai của "chị đại" Kim Hye Soo.

Diễn viên: Jeon Jong Seo, Moon Sang Min, Kim Do Wan, Bae Yoon Kyung Số tập: 12 Kênh phát sóng: tvN Lịch chiếu: Thứ 2&3 hàng tuần, bắt đầu từ 26/2