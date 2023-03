3 phim Hàn cực hay nhưng ít được quan tâm của mỹ nhân SNSD và "Song Hye Kyo mới"

Nhắc tới những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hàn ngữ, chúng ta không thể bỏ qua Sooyoung và Han So Hee. Nói về mỹ nhân SNSD, cô không chỉ được biết đến với tư cách là một thành viên của nhóm nhạc K-POP gen 2 huyền thoại mà còn để lại khá nhiều dấu ấn ở lĩnh vực diễn xuất. Trong khi đó, dù chỉ mới đóng phim từ năm 2017 nhưng "Song Hye Kyo" giờ đây đã trở nên quá nổi tiếng.

Tiếc nuối khi 2 bộ phim mang thông điệp hạnh phúc của Sooyoung lại không nổi như mong đợi

Tuy nhiên, đáng tiếc là 2 bộ phim truyền hình gần nhất mà Sooyoung tham dự đều không nhận được quá nhiều sự chú ý. Cụ thể, đó là hai bộ phim mang thông điệp hạnh phúc: Hãy nói cho tôi điều ước của bạn (If you wish upon me) và Fanletter, please.

Hãy nói cho tôi điều ước của bạn là một bộ phim ấm áp và tràn đầy tình người - nguồn: KBS 2

Bên cạnh Sooyoung, Hãy nói cho tôi điều ước của bạn còncó sự tham gia của nam thần Ji Chang Wook cùng "ông bố quốc dân" Sung Dong Il. Nội dung phim kể về Đội thần đèn, những người chuyên thực hiện điều ước cuối đời của các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Hết mình vì công tác thiện nguyện là thế, tuy nhiên bản thân họ cũng mang trong mình những nỗi niềm riêng.

Trong phim, Sooyoung hóa thân thành nữ y tá mạnh mẽ, lạc quan Seo Yeon Joo. Về phần Ji Chang Wook, thủ vai Yoon Gyeo Rye, một chàng trai mồ côi với quá khứ bi thảm. Anh ta rất cô đơn, mất hết động lực sống, từng ngồi sau song sắt và bị tòa án chỉ định đến bệnh viện nơi Seo Yeon Joo công tác để lao động công ích.

Nụ hôn ngọt lịm của Ji Chang Wook và Sooyoung trong Hãy nói cho tôi điều ước của bạn - nguồn: KBS 2

Ban đầu, Yoon Gyeo Rye và Seo Yeon Joo chẳng thích thú gì nhau. Cô nhìn anh như một gã côn đồ khó ưa. Thế nhưng thực ra, Yoon Gyeo Rye lại là một chàng trai có trái tim ấm áp. Chỉ là, anh cần thời gian để học cách thể hiện tình yêu thương. Dần dần, Seo Yeon Jooo cũng hiểu được con người của Yoon Gyeo Rye và phát triển mối quan hệ lãng mạn với anh.

Sau khi Hãy nói cho tôi điều ước của bạn khép lại, khán giả nhanh chóng gặp lại Sooyoung trong bộ phim Fanletter, please hợp tác cùng Yoon Park. Ở dự án lần này, mỹ nhân SNSD đóng vai Han Kang Hee, một ngôi sao nổi tiếng. Tuy nhiên, cô lại phải đối mặt với rất nhiều những bình luận tiêu cực. Điều đó khiến Han Kang Hee muốn tránh xa những bức thư từ người hâm mộ.

Fanletter, please là một bộ phim mang đến sự ngọt ngào, ấm áp cho khán giả - nguồn: MBC

Yoon Park vào vai Jung Seok, mối tình đầu của Han Kang Hee. Anh từng là hot-boy có tiếng khi còn đi học nhưng giờ đây lại là ông bố đơn thân của Yu Na, một cô gái nhỏ đang mắc bệnh.

Yu Na là "fan cứng" của Han Kang Hee. Cô bé viết thư cho thần tượng nhưng không đến được tay cô. Chính vì thế, Jung Seok đã viết lại và gửi đi. Đây cũng là khởi đầu cho mối quan hệ lãng mạn giữa họ.

Phim lãng mạn cực đỉnh của Han So Hee cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự

Giống Sooyoung, Han So Hee cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự với bộ phim Soundtrack #1 đóng cùng Park Hyung Sik. Soundtrack #1 kể về Han Seon Woo (Park Hyung Sik) và Lee Eun Soo (Han So Hee), một cặp bạn thân đã quen nhau được rất nhiều năm. Tuy nhiên, cô gái không hề hay biết rằng chàng trai đã thầm yêu mình từ rất lâu rồi.

Soundtrack #1 là bộ phim có thể nuông chiều cảm xúc của khán giả - nguồn: Disney+

Lee Eun Soo đang gặp bế tắc trong việc phải viết lời cho một bài hát về tình đơn phương, còn Han Seon Woo lại rất hiểu nỗi lòng của một người phải đơn phương thích người khác. Chính vì thế, Lee Eun Soo đã nhờ anh giúp đỡ.

Trong khoảng thời gian sống chung, Lee Eun Soo luôn tò mò về danh tính của cô gái may mắn được bạn mình dành tình cảm. Thế rồi cuối cùng, Lee Eun Soo cũng tìm được đáp án và cô dần nhận ra bản thân cũng rất thích Han Seon Woo. Dẫu vậy, đó cũng là lúc cô phải đối đầu với "tình địch".

Phản ứng hóa học giữa Han So Hee và Park Hyung Sik trong Soundtrack #1 phải nói là rất tuyệt vời - nguồn: Disney+

Soundtrack #1 là một bộ phim với motip không mới. Tuy nhiên, tác phẩm này vẫn thừa sức nuông chiều cảm xúc của người xem nhờ những thước phim đẹp tuyệt vời, bầu không khí tràn ngập "mùi yêu đương" và "phản ứng hóa học" hoàn hảo của cặp đôi diễn viên chính.

Nhìn chung, cả Hãy nói cho tôi điều ước của bạn, Fanletter, please và Soundtrack #1 đều là những bộ phim cực kỳ đáng xem. Nếu vẫn đang chưa biết "cày" tiếp phim gì sau The glory, bạn có thể thử một trong ba tác phẩm kể trên.