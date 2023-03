Lâu rồi mới có phim Hàn được chấm điểm tuyệt đối bởi giới phê bình quốc tế, nữ chính đỉnh đến không thể rời mắt

Vào thời điểm hiện tại, chẳng có bộ phim Hàn nào có "sức nóng", độ bàn tán và chất lượng qua được The Glory - Vinh Quang Trong Thù Hận có Song Hye Kyo đóng chính. Vừa ra mắt phần 2 với 8 tập cuối, The Glory nhanh chóng được giới phê bình quốc tế tung hô, dành tặng những số điểm và đánh giá "trên mây".

Giới phê bình quốc tế khen ngợi The Glory

Cụ thể theo trang Rotten Tomatoes, The Glory hiện tại đang đạt tỷ lệ "tươi" 100% ở khung điểm dành cho giới phê bình. Đây là một trong số rất hiếm những phim Hàn, đặc biệt là thể loại truyền hình dài tập, nhận được con số tuyệt đối bởi trang Rotten Tomatoes. Ở phía khán giả, The Glory cũng đạt con số cực cao là 96%.

Phim được chấm 100% chất lượng trên Rotten Tomatoes

Đa phần các trang đánh giá đều dành lời ngợi khen cho nữ chính Moon Dong Eun do Song Hye Kyo thể hiện. "Câu chuyện báo thù trong The Glory thành công vì bạn ngay lập tức bị thu hút bởi Dong Eun", trang Decider cho biết. Bên cạnh đó, AV Club gọi đây là một bộ phim có "cốt truyện không nên bỏ lỡ đến từng phút cùng những khung hình không được bỏ qua dù chỉ một".

Nữ chính Song Hye Kyo được đánh giá cao

2 phần phim The Glory còn được chấm 7,9/10 điểm trên trang IMDb bởi gần 8 nghìn lượt đánh giá. Mặt khác, bộ phim đang có số điểm cao ngất ngưởng trên trang Douban chuyên chấm điểm phim Hoa ngữ, với phần 1 đạt 8,8/10 điểm còn phần 2 vừa ra mắt lên đến 9,4.

IMDb chấm phim 7,9 điểm

Douban chấm phim đền 9,4 điểm

Có thể thấy, The Glory là sự trở lại huy hoàng của Song Hye Kyo sau thời gian dài gây tranh cãi bởi diễn xuất. Nữ minh tinh hàng đầu màn ảnh Hàn được khen ngợi hết lời khi có màn trình diễn gây ám ảnh trong tập 13, cũng như khả năng dẫn dắt mạch phim tốt cho đến tận cuối. Chưa kể, các diễn viên khác, đặc biệt là nữ phản diện Lim Yi Jeon, cũng được đánh giá cao, trở thành đề tài được bàn tán sâu rộng trên MXH.

Các diễn viên của The Glory đều có diễn xuất tuyệt vời

Ảnh: Netflix, Rotten Tomatoes