Theo Sohu, Châu Đông Vũ là một cái tên gây tranh cãi trong giới giải trí Hoa ngữ. Khán giả ở đất nước tỷ dân vừa tự hào khâm phục nhưng cũng nghi ngờ và mỉa mai cô. Thậm chí, Châu Đông Vũ còn nhiều năm lọt top Minh tinh bị ghét nhất nhưng sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1992 này vẫn cứ nở rộ.

Châu Đông Vũ là ngôi sao thị phi bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ

Hồi tháng 3, Châu Đông Vũ bị một blogger thời trang "bóc phốt" không tôn trọng ai, có thái độ rất tệ, kênh kiệu. Theo đó, sự tham dự sự kiện của thương hiệu và có nhiệm vụ tương tác với các khách mời VVIP, nhưng cô lại luôn tỏ ra không vui, không tương tác với nhiếp ảnh gia và từ chối chụp ảnh cùng khách mời. Cuối cùng blogger đăng bài chê bai thái độ thiếu chuyên nghiệp của Châu Đông Vũ và khiếu nại với hãng thời trang.

Đây không phải lần đầu Châu Đông Vũ mắc bệnh ngôi sao. Cô từng nhiều lần vướng phốt vì cách hành xử láo xược với các bậc cha chú như Cát Ưu, Tôn Hồng Lôi. Do đó, Châu Đông Vũ không nhận được sự đồng cảm của công chúng mà mọi người còn muốn tẩy chay cô.

Châu Đông Vũ thường xuyên dính phốt có thái độ hách dịch, ngôi sao

Theo Sohu, thực tế Châu Đông Vũ luôn gây tranh cãi với thái độ kém thân thiện với mọi người. Khi đóng phim Em Của Thời Niên Thiếu, nữ diễn viên phải cạo trọc đầu để vào vai học sinh bị bắt nạt. Cô thực sự đã hy sinh vì nghệ thuật nên đã xuống tóc để rồi sau đó phải đội tóc giả và mũ trong nhiều sự kiện.

Tuy nhiên, sự thật là không phải một mình Châu Đông Vũ cạo trọc đầu mà minh tinh này còn ép cả đoàn phim cạo tóc giống mình. Theo chia sẻ của chính Châu Đông Vũ, trong quá trình hóa thân vào nhân vật, cô buồn và xấu hổ khi phải cạo tóc. Do đó, cô muốn mọi người đồng hành với mình để nữ diễn viên bớt "cô độc". Thậm chí, nữ nhân viên chuẩn bị kết hôn cũng bị yêu cầu cạo trọc.

Khi trả lời phỏng vấn, ngôi sao 32 tuổi còn tỏ thái độ thản nhiên, khẳng định nếu như các nhân viên không chiều theo ý mình, cô sẽ sử dụng quyền lực của đạo diễn bắt ép họ phải làm theo.

Châu Đông Vũ bắt cả đoàn phim cạo tóc theo mình

Sohu cho biết thêm Châu Đông Vũ là ngôi sao lớn, có thể nói một mình tung hoành tại mảng điện ảnh của Trung Quốc hiện tại, do đó, quyền lực của cô trong đoàn làm phim chẳng thua kém gì các đạo diễn, nhà sản xuất.

Châu Đông Vũ có xuất phát điểm cao, đạo diễn Trương Nghệ Mưu, người được xưng là "quốc sư của nền nghệ thuật điện ảnh Trung Quốc" đã chọn Châu Đông Vũ làm nữ chính trong phim Chuyện Tình Cây Táo Gai (2010), nhờ đó nữ diễn viên nổi tiếng ngay từ tác phẩm đầu tay, một bước thành sao. Sau đó, sự nghiệp của Châu Đông Vũ diễn ra rất suôn sẻ, nữ diễn viên không thiếu các dự án phim để đóng, kể cả phim bom tấn thương mại lẫn dòng phim nghệ thuật.

Hiện tại, Châu Đông Vũ đã trở thành Tam Kim Ảnh Hậu trẻ nhất lịch sử. Năm 2016, nhờ bộ phim Thất Nguyệt Và An Sinh cô giành được giải Ảnh hậu (Nữ chính xuất sắc) tại lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Mã lần thứ 53 (do Đài Loan, Trung Quốc tổ chức). Đến năm 2020, Châu Đông Vũ giành nốt hai giải quan trọng còn lại là Kim Tượng (Do Hong Kong tổ chức) và Kim Kê (do Đại lục tổ chức) với phim Em Của Thời Niên Thiếu để hoàn thành chuỗi ba giải thưởng điện ảnh danh giá nhất trong giới nghệ thuật Hoa ngữ. Từ đây, cô đứng ngang hàng với hai đàn chị Chương Tử Di và Châu Tấn, những người luôn được ca ngợi là thiên tài diễn xuất, sách giáo khoa về diễn xuất.

Tuy nhiên, khác với hai đàn chị được công chúng công nhận về thực lực, Châu Đông Vũ lại bị đánh giá là ngôi sao đi lên nhờ có đội ngũ phía sau chống lưng, hậu thuẫn nên sự nghiệp của nữ diễn viên mới suôn sẻ. Điều này được cho là có cơ sở rõ ràng.

Nữ diễn viên bị chê diễn xuất một màu, chỉ đóng một dạng phim thanh xuân đã giành được 3 giải Ảnh hậu

Khi Châu Đông Vũ giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Kim Mã với Thất Nguyệt Và An Sinh, cô nhận cùng nữ diễn viên Mã Tư Thuần. Đáng nói, đây là lần đầu Kim Mã có hai ảnh hậu. Theo Sohu, sau lưng Mã Tư Thuần là nữ diễn viên kỳ cựu Tưởng Văn Lệ, đạo diễn nổi danh Cố Trường Vệ và mẹ của Mã Tư Thuần cũng là quản lý có quyền lực cao. Hai cô gái đã tạo nên kỳ tích nhưng cũng gây tranh cãi vì nhiều khán giả cho rằng thực lực diễn xuất của họ chưa đủ. chiến thắng không thuyết phục.

Đến bộ phim Em Của Thời Niên Thiếu, đạo diễn là Tăng Quốc Tường, con trai của ông trùm giới giải trí Hong Kong Tăng Chí Vỹ. Do đó, phim được dự đoán sẽ giành chiến thắng lớn tại Lễ trao giải Kim Tượng (Hong Kong). Việc hợp tác với Tăng Quốc Tường cũng giúp Châu Đông Vũ giành được ảnh hậu thứ hai.

Trước đó, trong một bữa tiệc, Tăng Chí Vỹ còn lớn tiếng thừa nhận có quan hệ với Châu Đông Vũ. Vì vậy, Châu Đông Vũ bị gọi là "ảnh hậu tư bản", được các bên liên quan có quyền lực nâng đỡ.

Châu Đông Vũ bị cho là có quan hệ không rõ ràng với ông trùm tai tiếng Tăng Chí Vỹ

Hiện tại, Châu Đông Vũ đã trở thành Tam kim ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử. Năm 2021, cô còn là giám khảo trẻ nhất trong lịch sử của LHP Quốc tế Thượng Hải. Năm 2023, nữ diễn viên tiếp tục được mời vào vị trí giám khảo LHP quốc tế Bắc Kinh.

Năm 2024, tên tuổi và sức ảnh hưởng của Châu Đông Vũ không chỉ nằm ở giới giải trí Hoa ngữ mà cô còn được mời làm giám khảo làn sóng mới tại LHP Quốc tế Busan, Hàn Quốc.

Châu Đông Vũ giờ đây không chỉ là diễn viên, ngôi sao có tiếng nói và sức ảnh hưởng quốc tế. Cô còn tự sản xuất phim, tham gia đầu tư dự án, trở thành một nhà tư bản trong giới nghệ thuật.

Châu Đông Vũ làm giám khảo tại Hàn Quốc

Sự nghiệp của cô khá vững chắc dù có nhiều phim thất bại do có thế lực mạnh chống lưng