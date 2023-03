Đừng Làm Mẹ Cáu đã hết nhưng Nhan Phúc Vinh vẫn cực thân thiết với diễn viên này, mối quan hệ giống hệt trong phim

Bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong lòng khán giả. Đặc biệt, có một cặp đôi rất được khán giả yêu mến trong phim vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Đó chính là cặp đôi vô cùng đặc biệt: bé Happi và chú Quân đẹp trai.

Mới đây, mẹ của bé Cherry An Nhiên, thủ vai Happi trong phim đã chia sẻ câu chuyện nhỏ thú vị liên quan đến mối quan hệ của con gái mình và nam diễn viên Nhan Phúc Vinh sau khi bộ phim kết thúc. Mẹ Cherry kể rằng hiện tại Nhan Phúc Vinh đang quay phim mới ở Tam Đảo. Anh đã gọi điện về "buôn" với con gái rằng mình bị ốm. Vậy là ngay ngày hôm sau, Cherry An Nhiên đã nằng nặc đòi lên Tam Đảo thăm "bố".

Cherry An Nhiên lên Tam Đảo thăm Nhan Phúc Vinh đang quay phim mới - ảnh: FBNV

Sau đó, Nhan Phúc Vinh còn tặng cho "con gái" chiếc huy chương vàng mà anh vừa giành được khi tham gia cuộc thi chạy ở Đà Lạt mới đây. Cherry An Nhiên rất trân trọng món quà này. Mẹ cô bé kể rằng đến tận khi về nhà, bé vẫn không chịu cởi chiếc huy chương ra. "Nói động đến ông một câu là nó bênh chục câu, riết rồi tôi không hiểu mình là gì luôn á. Ở cùng bố Vinh là quên mẹ luôn" - mẹ Cherry An Nhiên tâm sự.



Nhan Phúc Vinh tặng bé Cherry chiếc huy chương vàng mình vừa giành được - ảnh: FBNV

Nam diễn viên cũng chia sẻ ảnh mình chụp cùng "con gái" - ảnh: FBNV

Thời điểm Đừng làm mẹ cáu ra mắt, Nhan Phúc Vinh cũng từng dành nhiều lời khen có cánh cho Cherry An Nhiên. Anh cũng chia sẻ rằng một trong những lý do mình nhận dự án phim này là do có cơ hội được tương tác với diễn viên nhí. Điều này mang đến cho anh một trải nghiệm mới mẻ trong hành trình làm nghề.