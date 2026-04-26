3 loại cây có cho cũng không nên trồng trong nhà

Việc trồng cây trong nhà giúp không gian sống xanh mát, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp với môi trường kín. Một số cây cảnh tưởng như vô hại lại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và người lớn tuổi.



Dưới đây là 3 loại cây bạn nên cân nhắc kỹ trước khi trồng trong nhà.

1. Cây môn kiểng – Nguy cơ kích ứng mạnh nếu tiếp xúc hoặc ăn phải

Môn kiểng là loại cây có lá màu sắc bắt mắt, thường được dùng trang trí nội thất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia được báo Sức Khỏe & Đời Sống dẫn lại, cây này chứa tinh thể calcium oxalate – chất có thể gây kích ứng mạnh.

Theo Cleveland Clinic , nếu nhựa cây tiếp xúc với da có thể gây ngứa, rát; nếu dính vào mắt sẽ gây đau và viêm. Nguy hiểm hơn, nếu vô tình ăn phải (trẻ nhỏ rất dễ gặp tình huống này), có thể gây sưng miệng, bỏng rát cổ họng và khó nuốt.

Đây là loại cây có màu sắc thu hút trẻ em, nên nguy cơ tiếp xúc vô tình càng cao. Vì vậy, việc trồng trong nhà, đặc biệt ở khu vực sinh hoạt chung, không được khuyến khích.

2. Cây trúc đào – Độc tính cao, không phù hợp với không gian sống

Trúc đào từ lâu đã được biết đến là loài cây cảnh có độc tính mạnh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và được báo Tuổi Trẻ dẫn lại, toàn bộ cây – từ lá, hoa đến thân – đều chứa độc tố ảnh hưởng trực tiếp đến tim mạch. Chỉ cần ăn phải một lượng nhỏ cũng có thể gây buồn nôn, chóng mặt, rối loạn nhịp tim.

CDC Mỹ cũng cảnh báo rằng tiếp xúc với nhựa cây hoặc hít phải khói khi đốt cành trúc đào đều có thể gây hại. Điều này khiến cây hoàn toàn không phù hợp để trồng trong nhà, nơi không gian kín và khó kiểm soát rủi ro.

3. Cây vạn niên thanh – Dễ gây kích ứng, đặc biệt với trẻ nhỏ

Vạn niên thanh là cây nội thất quen thuộc, nhưng cũng nằm trong danh sách cần thận trọng.

Theo Cleveland Clinic , vạn niên thanh chứa calcium oxalate dạng kim. Khi tiếp xúc với da hoặc mắt có thể gây kích ứng, còn nếu ăn phải sẽ gây cảm giác bỏng rát, sưng lưỡi và khó thở trong trường hợp nặng.

Báo Thanh Niên cũng từng cảnh báo về nguy cơ này, đặc biệt trong gia đình có trẻ nhỏ – đối tượng dễ tò mò và chưa nhận thức được nguy hiểm.

Ngoài ra, người lớn tuổi với làn da nhạy cảm hoặc sức đề kháng yếu cũng dễ bị ảnh hưởng khi tiếp xúc với nhựa cây trong quá trình chăm sóc.

Kết luận

Cây xanh mang lại nhiều lợi ích, nhưng không phải loại nào cũng phù hợp để trồng trong nhà. Những loại như môn kiểng, trúc đào hay vạn niên thanh đều tiềm ẩn nguy cơ nhất định nếu đặt trong không gian kín và sinh hoạt hằng ngày.

Các cảnh báo từ WHO , CDC cho thấy việc lựa chọn cây cảnh cần đi kèm với hiểu biết về an toàn. Đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, yếu tố sức khỏe nên được đặt lên hàng đầu.

Một không gian sống xanh chỉ thực sự có ý nghĩa khi vừa đẹp mắt, vừa đảm bảo an toàn cho tất cả các thành viên trong gia đình.



