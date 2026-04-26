Không hở vẫn gợi cảm: Son Ye Jin ghi điểm với sơ mi xuyên thấu và cách phối màu cao tay

Xuất hiện trong loạt hình ảnh mới nhất, Son Ye Jin một lần nữa chứng minh đẳng cấp biểu tượng nhan sắc và phong cách của mình. Không cần đến những thiết kế cầu kỳ, nữ diễn viên lựa chọn một set đồ tối giản nhưng đầy dụng ý: sơ mi trắng xuyên thấu phối cùng chân váy xanh pastel, bên trong là áo lót trùng màu với chân váy. Chính chi tiết nhỏ này đã tạo nên tổng thể hài hòa, vừa kín đáo vừa gợi cảm, đồng thời cho thấy khả năng kiểm soát trang phục tinh tế, thứ làm nên "chất riêng" rất Son Ye Jin.

Điểm mấu chốt nằm ở chất liệu: vải mỏng nhưng không quá trong suốt, đủ để tạo hiệu ứng nhẹ nhàng khi ánh sáng chiếu qua. Đây là kiểu "gợi mà không lộ", khiến người đối diện phải nhìn kỹ mới nhận ra sự tinh tế.

Bí quyết 1: Chọn nội y tinh tế

Một trong những bí quyết quan trọng nhất khi mặc sơ mi xuyên thấu chính là lớp bên trong. Son Ye Jin gần như luôn chọn áo lót hoặc áo hai dây cùng tông màu da hoặc trắng, tối giản hết mức. Không ren cầu kỳ, không màu sắc nổi bật – tất cả đều nhằm mục đích "ẩn đi" thay vì "khoe ra". Chính sự tiết chế này giúp tổng thể trang phục giữ được sự thanh lịch cần có.

Bí quyết 2: Phối đồ tối giản để cân bằng

Cách Son Ye Jin kết hợp chiếc sơ mi xuyên thấu với chân váy xanh pastel là một gợi ý rất đáng học hỏi. Phom dáng váy gọn gàng, màu sắc dịu nhẹ giúp trung hòa lại sự "mong manh" của áo.

Nguyên tắc ở đây rất rõ: khi một món đồ đã có tính chất gợi cảm, những item còn lại nên giữ sự kín đáo và tối giản. Không layering phức tạp, không phụ kiện rườm rà – càng đơn giản càng sang.

Sơ mi xuyên thấu vốn không phải món đồ dễ mặc, nhưng nếu nắm được nguyên tắc – nội y tinh giản, phối đồ cân bằng và giữ thần thái tự nhiên, bạn hoàn toàn có thể chinh phục nó.

Và nếu vẫn còn băn khoăn, hãy nhìn cách Son Ye Jin làm: không cần phô trương, chỉ cần đủ tinh tế, bạn đã có thể biến một item "nhạy cảm" trở thành biểu tượng của sự thanh lịch hiện đại.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: COLOR BOX

Nơi mua: IELGY