5 kem chống nắng cho nàng đi chơi lễ: Có loại bền như áo giáp, có loại lên da đẹp mịn như kem dưỡng

Kỳ nghỉ lễ dài ngày là lúc nhiều người lên kế hoạch đi biển, vi vu đảo, roadtrip hoặc đơn giản dành nhiều thời gian ngoài trời hơn thường lệ. Váy áo có thể chuẩn bị từ sớm, lịch trình có thể lên kỹ từng chặng, nhưng có một món skincare rất dễ bị quên dù lại quan trọng bậc nhất trong vali đi chơi, đó là kem chống nắng.

Những ngày nắng gắt, di chuyển liên tục, tiếp xúc tia UV nhiều giờ liền là lúc làn da dễ chịu tác động rõ nhất từ ánh nắng, từ xỉn màu, sạm da cho đến cảm giác da xuống tông chỉ sau một chuyến đi. Vì vậy, trước khi nghĩ đến makeup chống trôi hay outfit chụp hình thật đẹp, hội chị em có lẽ nên sắm trước một tuýp chống nắng đủ xịn cho kỳ nghỉ. Nếu đang tìm một lựa chọn vừa bảo vệ da tốt, vừa dễ dùng khi đi chơi, đây là 5 cái tên đáng tham khảo.

1. Beauty of Joseon Relief Sun SPF50+ PA++++

Nếu thích những loại chống nắng có cảm giác như kem dưỡng, đây là cái tên rất dễ khiến người ta dùng rồi muốn mua lại. Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở sự kết hợp giữa chiết xuất gạo lên men và men vi sinh, vừa hướng tới bảo vệ da trước tia UVA, UVB, vừa mang tinh thần nuôi dưỡng làn da mềm khỏe hơn.

Với chỉ số SPF50+ PA++++, sản phẩm mang đến khả năng bảo vệ cao trong điều kiện nắng mạnh, hỗ trợ hạn chế nguy cơ xỉn màu, sạm da hay dấu hiệu lão hóa sớm do ánh nắng. Texture cũng là lý do dòng này được yêu thích: chất kem mỏng, tiệp da nhanh, không tạo cảm giác nặng mặt. Công thức không cồn, không hương liệu cũng giúp sản phẩm thân thiện hơn với cả da nhạy cảm hay da đang treatment. Ngoài chống nắng, khả năng giữ ẩm tốt cũng khiến tuýp này được xem như lựa chọn "2 trong 1" vừa bảo vệ vừa dưỡng da.

2. Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk SPF50+ PA++++

Nhắc tới chống nắng mùa hè, đặc biệt cho những chuyến đi biển hay hoạt động ngoài trời, Anessa gần như luôn có mặt trong danh sách nên thử. Phiên bản Gold Milk nổi tiếng nhờ công nghệ Auto Booster đặc trưng, với cơ chế giúp lớp màng chống nắng bền hơn khi tiếp xúc mồ hôi hay nước.

Ngoài khả năng bảo vệ cao, sản phẩm còn được nhiều người yêu thích vì mang lại bề mặt ráo mịn, khá hợp da dầu và da hỗn hợp. Kết cấu dạng sữa mỏng nhẹ, thấm nhanh, không bí, nhưng vẫn có cảm giác mềm da nhờ sự góp mặt của trà xanh, nha đam và collagen. Đây là kiểu chống nắng sinh ra cho những ngày ở ngoài nắng lâu, vừa bền, vừa dễ giữ lớp makeup ổn định.

3. Round Lab Birch Juice Moisturizing Sunscreen SPF50+ PA++++

Một trong những cái tên nổi bật của chống nắng Hàn thời gian qua chính là Round Lab Birch Juice, đặc biệt được lòng những ai thích chống nắng có thêm cảm giác dưỡng da. Điểm đáng chú ý nằm ở chiết xuất nhựa cây bạch dương giàu amino acid và khoáng chất, hướng tới cấp ẩm và làm dịu da trong lúc bảo vệ trước tác động môi trường.

Công thức còn có vitamin C, vitamin E và Niacinamide - những thành phần quen mặt trong nhóm chống oxy hóa và hỗ trợ làm đều màu da. Dù là chống nắng hóa học, sản phẩm được yêu thích nhờ cảm giác dịu nhẹ, không chứa cồn hay hương liệu nên phù hợp cả da nhạy cảm. Thêm một điểm cộng là công thức thân thiện với hệ sinh thái biển, rất được cộng đồng skincare quan tâm. Với những ai thích sunscreen mỏng nhẹ, ẩm mượt, đây là lựa chọn rất đáng thử.

4. Torriden Dive-In Sun Cream Purple SPF50+

Nếu thích chống nắng có cảm giác dễ chịu, êm da trong thời tiết nóng, đây là cái tên đáng để mắt. Sản phẩm nổi bật với chiết xuất hoa oải hương cùng nước biển sâu, hướng đến vừa cấp ẩm vừa hỗ trợ làm dịu da.

Texture dạng cream nhưng nhẹ, tán lên cho cảm giác thoáng mặt, không nhờn rít. Chỉ số SPF50+ giúp tăng cường bảo vệ da trước tia UVA và UVB, đồng thời hỗ trợ giảm tác động từ nắng gây lão hóa sớm. Đây là kiểu chống nắng có thể dùng hằng ngày khá thoải mái, mang lại cảm giác da được bảo vệ nhưng vẫn mềm mịn, dễ chịu.

5. Laneige Radian-C Sun Cream SPF50+ PA++++

Nếu muốn một tuýp chống nắng không chỉ dừng ở bảo vệ mà còn thiên dưỡng sáng, đây là lựa chọn rất thú vị. Dòng này ứng dụng công nghệ Radian-C của Laneige, kết hợp vitamin C ổn định cùng các chất chống oxy hóa, hướng tới hỗ trợ cải thiện vùng da xỉn màu song song với bảo vệ UV.

Chất kem mềm, tán dễ, không để lại màng trắng dày như nhiều sản phẩm chống nắng vật lý. Điểm được nhiều người thích ở sản phẩm là bề mặt bóng khỏe tự nhiên, giúp lớp nền cũng tiệp đẹp hơn. Với da thường đến hỗn hợp, đặc biệt ai thích sản phẩm có thêm câu chuyện dưỡng sáng lâu dài, đây là cái tên đáng cân nhắc mang theo cho chuyến đi.

Đi chơi vui là một chuyện, giữ da vẫn căng đẹp sau kỳ nghỉ mới là chuyện lâu dài.