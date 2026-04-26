“Thiên thần sa ngã” lấy con trai ông trùm sòng bạc: 1 bước thành dâu hào môn, nhìn không gian sống hiện tại mới thấy đời sang trang thật rồi

Hề Mộng Dao là một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất châu Á, từng sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret và hợp tác với hàng loạt thương hiệu thời trang cao cấp. Cô sở hữu chiều cao 1m78, gương mặt sắc sảo, vẻ đẹp thanh lịch và từng góp mặt trong nhóm 50 siêu mẫu đắt giá nhất thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh hào quang nghề mẫu, tên tuổi của cô cũng từng phủ sóng mạnh mẽ sau cú trượt ngã gây chú ý tại show Victoria's Secret 2017. Từ khoảnh khắc ấy, sự nghiệp và đời sống riêng của Hề Mộng Dao càng được công chúng quan tâm nhiều hơn.

Cú ngã thay đổi cuộc đời của Hề Mộng Dao.

Sau cú ngã tại Victoria's Secret, Hề Mộng Dao vẫn tiếp tục xuất hiện ở mùa diễn năm 2018 trước khi dần rời xa sàn catwalk. Cũng trong năm đó, cô công khai hẹn hò với Hà Du Quân, con trai của "vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân và bà tư Lương An Kỳ, nhỏ hơn cô 6 tuổi. Đến năm 2019, cả hai đăng ký kết hôn và nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông khi nữ siêu mẫu chính thức bước vào nhà hào môn.

Sau khi sinh con trai đầu lòng, Hề Mộng Dao được bố mẹ chồng tặng 100 triệu NDT cùng một biệt thự trị giá hơn 300 triệu HKD; về sau cô tiếp tục nhận thêm nhiều quà tặng giá trị từ mẹ chồng và ông xã, trong đó có căn hộ cao cấp, trang sức quý, quỹ giáo dục 100 triệu HKD cho cháu nội và một biệt thự trị giá 500 triệu HKD.

Hiện tại, Hề Mộng Dao vẫn hoạt động trong làng giải trí nhưng đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Qua các hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy cuộc sống dâu hào môn của nữ siêu mẫu luôn đi kèm với không gian sống xa hoa khiến nhiều người chú ý.

Gia đình hạnh phúc của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân.

Theo truyền thông Trung Quốc, tổ ấm của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân là một căn hộ duplex đắt đỏ, mang tinh thần hiện đại, sang trọng nhưng không quá khoa trương. Tổng thể ngôi nhà sử dụng bảng màu trung tính ấm áp, thiên về be, nâu kem, ghi sáng và những mảng gỗ dịu màu, tạo cảm giác tinh tế và cao cấp.

Không gian phòng khách rộng, trần cao, hệ cửa kính lớn và rèm dài giúp căn nhà luôn có độ thoáng đãng rất rõ. Bộ sofa bản lớn màu xám sáng được đặt ở vị trí trung tâm, kết hợp bàn trà thấp và thảm trải sàn tông nhạt, làm nên một khu sinh hoạt chung vừa đắt giá vừa ấm cúng.

Nhìn kỹ hơn vào loạt ảnh đời thường, căn nhà này không đi theo kiểu phô bày quá nhiều đồ xa xỉ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng càng quan sát càng thấy độ chịu chi nằm ở từng món nội thất và cách sắp đặt không gian. Phòng khách có những mảng tường ốp lớn, bố cục vuông vức, gọn gàng, ánh sáng vàng nhẹ khiến tổng thể vừa sang vừa mềm.

Một góc khác cho thấy căn nhà có hệ kệ trưng bày cỡ lớn, nơi đặt các món đồ decor và tượng sưu tầm, trong đó có hai mô hình hình phi hành gia khổ lớn được đặt đối xứng trong ô tủ, trở thành điểm nhấn rất rõ cho không gian. Ngoài ra còn có những mô hình robot cỡ lớn ở phía sau khu sofa, càng cho thấy gia chủ có thú vui sưu tầm và không ngại mang cá tính riêng vào nơi ở.

Không gian sống của cặp đôi cũng cho thấy sự giao thoa giữa vẻ hào môn và nhịp sinh hoạt rất đời thường. Có ảnh Hà Du Quân mặc áo bóng đá đứng cắt đồ ăn trong bếp, có ảnh ngồi ăn mì cạnh laptop trong phòng làm việc, hay ngồi đọc sách ở góc thư giãn bên cửa kính lớn. Những chi tiết này khiến căn nhà bớt cảm giác xa cách, thay vào đó mang lại hình ảnh của một gia đình giàu có nhưng vẫn sống rất thật. Khu làm việc của Hà Du Quân được thiết kế ngăn nắp, có bàn làm việc rộng, laptop, bảng ghi chú và nhiều vật dụng sắp xếp gọn gàng, đúng với hình dung về một doanh nhân trẻ thích tư duy và quản lý công việc tại nhà.

Một phần thú vị khác trong căn hộ là khu giải trí. Có những bức ảnh cho thấy Hà Du Quân ngồi chơi game cùng bạn trong một không gian riêng với sofa, TV màn lớn và hệ kệ tường dài phía sau. Bên cạnh đó, ngôi nhà còn xuất hiện cả đàn piano, ghế thư giãn, đèn cây thiết kế cong mềm và nhiều món nội thất mang dáng dấp hiện đại, cho thấy căn nhà không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn được đầu tư như một nơi để tận hưởng. Có thể nói, mỗi góc nhỏ đều phản ánh rõ lối sống đủ đầy và gu thẩm mỹ của gia chủ.

Ngay cả thú cưng trong nhà cũng có chỗ ở riêng được chăm chút kỹ. Một cây leo trèo cho mèo cỡ lớn được đặt riêng, với nhiều tầng, hốc nằm và cột cào móng, đủ để các chú mèo vui chơi thoải mái. Bên cạnh mèo, gia đình còn có chó cưng, xuất hiện trong ảnh cùng Hà Du Quân theo một cách rất gần gũi. Đây là chi tiết nhỏ nhưng đủ thể hiện sự chu đáo và cách họ xây dựng một ngôi nhà có cảm giác sống thật, chứ không đơn thuần là không gian trưng bày của cải.

Nhìn tổng thể, tổ ấm của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân đúng là một không gian xa hoa, nhưng cái khiến nhiều người chú ý hơn cả không nằm ở những con số khổng lồ hay loạt quà tặng tiền tỷ. Điều hấp dẫn hơn là cách nữ siêu mẫu từng được gắn với hình ảnh "thiên thần sa ngã" sau cú ngã trên sàn diễn lại bước vào một cuộc sống mới rất khác: trở thành nàng dâu hào môn, sống trong nhung lụa, có chồng giàu, con ngoan và một căn nhà sang trọng mà vẫn đầy hơi thở đời thường. Có lẽ vì thế mà chuyện tình của cô luôn khiến công chúng vừa tò mò, vừa khó rời mắt.