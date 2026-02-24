3 kiểu khen ngợi tưởng tốt nhưng lại đang gián tiếp HẠI CON, cha mẹ cần thay đổi ngay

Trong hành trình nuôi dạy con, nhiều cha mẹ tin rằng lời khen là điều tích cực tuyệt đối. Con đạt điểm cao, được giải thưởng hay đơn giản là hoàn thành một việc nhỏ trong nhà, phản xạ tự nhiên của người lớn là khen ngợi. Thế nhưng, không phải lời khen nào cũng mang lại tác động tốt. Nếu thiếu tinh tế, khen sai cách thậm chí có thể tạo ra áp lực, nuôi dưỡng sự lệ thuộc vào công nhận bên ngoài và làm suy yếu động lực nội tại của trẻ.

1. Chỉ khen ngợi "tài năng bẩm sinh" thay vì nỗ lực

Những câu như "Con giỏi quá", "Con thông minh thật đấy", "Con đúng là thiên tài toán học" nghe qua tưởng như vô hại, thậm chí đầy yêu thương. Nhưng khi cha mẹ liên tục gắn lời khen với một "nhãn dán" cố định, trẻ có xu hướng tin rằng giá trị của mình nằm ở việc duy trì hình ảnh đó.

Hệ quả là gì? Trẻ bắt đầu sợ làm sai. Nếu con từng được gọi là "giỏi toán", con có thể né tránh những bài khó vì sợ nếu làm sai sẽ không còn "giỏi" nữa. Khi thành tích trở thành thước đo bản thân, thất bại không còn là một trải nghiệm để học hỏi mà trở thành mối đe dọa.

Nhiều nghiên cứu trong giáo dục chỉ ra rằng trẻ được khen năng lực bẩm sinh thường dễ bỏ cuộc hơn khi gặp thử thách. Các em có xu hướng chọn nhiệm vụ an toàn để bảo vệ hình ảnh "giỏi giang", thay vì dám thử cái mới. Lâu dài, điều này làm giảm khả năng chịu áp lực và khả năng tự phục hồi sau thất bại.

Thay vì khen "Con thông minh quá", cha mẹ có thể chuyển sang ghi nhận nỗ lực: "Mẹ thấy con đã rất kiên nhẫn làm đến cùng", "Con đã thử nhiều cách khác nhau, điều đó rất đáng khen". Khi trọng tâm chuyển từ "con là ai" sang "con đã làm gì", trẻ học được rằng thành quả đến từ quá trình, không phải từ một nhãn mác cố định.

(Ảnh minh họa)

2. Khen quá mức khiến trẻ lệ thuộc vào sự công nhận bên ngoài

Một số phụ huynh có xu hướng khen mọi thứ, từ việc con vẽ một nét bút đơn giản đến hoàn thành một việc rất nhỏ. Ý định là tốt khi cha mẹ muốn con được động viên liên tục. Tuy nhiên, nếu mọi hành động đều được tung hô, trẻ có thể dần hình thành tâm lý làm việc chỉ để được khen.

Khi đó, động lực nội tại, tức sự hứng thú và tò mò tự nhiên bị thay thế bằng động lực ngoại tại là phần thưởng, lời khen, sự chú ý. Trẻ có thể hỏi "Con làm vậy có được khen không?" thay vì "Con có thích làm việc này không?". Nếu không nhận được phản hồi tích cực, con dễ hụt hẫng, thậm chí mất hứng thú.

Về lâu dài, trẻ lệ thuộc vào sự công nhận bên ngoài sẽ khó tự đánh giá bản thân. Khi bước vào môi trường cạnh tranh hơn như cấp 3, đại học hoặc công việc, nơi không phải lúc nào cũng có người khen ngợi, các em dễ cảm thấy thiếu tự tin hoặc không biết tự tạo động lực cho mình.

Điều quan trọng không phải là khen nhiều hay ít, mà là khen có chọn lọc và chân thành. Một lời khen đúng thời điểm, cụ thể và gắn với nỗ lực thực tế sẽ giá trị hơn rất nhiều so với hàng loạt lời khen chung chung.

3. Lời khen mang tính so sánh âm thầm, nuôi dưỡng áp lực và ganh đua

"Con giỏi hơn anh rồi đấy", "Con học tốt nhất lớp luôn", "Nhìn xem bạn kia còn không bằng con", những câu nói tưởng chừng khích lệ nhưng lại đặt trẻ vào một hệ quy chiếu so sánh liên tục.

Khi giá trị của trẻ được định nghĩa qua việc hơn người khác, con sẽ dần hình thành tâm lý cạnh tranh tiêu cực. Thành công không còn là việc con tiến bộ so với chính mình hôm qua, mà là phải vượt lên người khác hôm nay. Nếu một ngày nào đó không còn đứng đầu, trẻ có thể cảm thấy mình "kém đi" dù thực chất vẫn đang phát triển bình thường.

So sánh còn vô tình làm xói mòn mối quan hệ giữa trẻ với bạn bè và anh chị em trong gia đình. Thay vì học cách hợp tác và đồng cảm, trẻ có thể nhìn người khác như đối thủ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển EQ của trẻ, yếu tố quan trọng cho thành công bền vững sau này.

Thay vì đặt con vào cuộc đua, cha mẹ có thể giúp con nhìn vào tiến trình cá nhân như "So với tháng trước, con đã đọc nhanh hơn nhiều", "Mẹ thấy con tự tin hơn khi thuyết trình". Khi trẻ hiểu rằng giá trị của mình không phụ thuộc vào việc hơn ai, con sẽ có tâm thế vững vàng và ít áp lực hơn.

(Ảnh minh họa)

Khen ngợi không sai, thậm chí đó là một trong những công cụ nuôi dạy con hiệu quả nhất nếu được sử dụng đúng cách. Vấn đề nằm ở việc cha mẹ khen điều gì, là năng lực cố định hay nỗ lực, kết quả hay quá trình, sự vượt trội so với người khác hay sự tiến bộ của chính con.

Một lời khen đúng sẽ giúp trẻ hiểu rằng giá trị của mình không phụ thuộc vào thành tích hoàn hảo hay ánh nhìn của người khác, mà nằm ở sự cố gắng và tinh thần học hỏi. Khi đó, trẻ không chỉ tự tin mà còn dám thử, dám sai và dám học hỏi.

Trong thời đại mà áp lực thành tích ngày càng gia tăng, có lẽ điều con cần không phải là những lời tung hô hào nhoáng, mà là sự ghi nhận tỉnh táo, chân thành và định hướng đúng đắn. Bởi nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc quan trọng hơn rất nhiều so với nuôi dạy một "người giỏi" nhưng luôn sống trong nỗi sợ đánh mất lời khen.