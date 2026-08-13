3 giây hút nửa triệu lượt xem của Diệu Nhi, ai cũng phải khen 1 điều

Vóc dáng của Diệu Nhi đúng là ngày càng quyến rũ và cuốn hút.

Không chỉ nhan sắc thăng hạng, vóc dáng của Diệu Nhi cũng nhận được nhiều lời khen vì ngày càng quyến rũ, săn chắc rõ rệt thời gian gần đây. Nữ diễn viên duy trì thân hình thon gọn nhưng vẫn đầy sức sống, với vòng eo gọn gàng và đường cong mềm mại giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau. Mới đây, khoảnh khắc bà xã Anh Tú đi fitting đồ cho fashion show của NTK Đỗ Long trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH. Chỉ vài giây bước vào, người đẹp đã thu hút mọi ánh nhìn nhờ thần thái tự tin cùng vóc dáng nổi bật với phong cách athleisure, mang tinh thần sporty-chic khỏe khoắn nhưng vẫn tôn dáng và thời thượng.

Đoạn video Diệu Nhi đến thử đồ của NTK Đỗ Long hút hơn nửa triệu lượt xem. (Nguồn: Showbiz Radar)

Set đồ ôm sát sáng màu giúp bà xã Anh Tú khoe trọn tỷ lệ cơ thể cân đối, đặc biệt là vòng eo gọn gàng và phần hông nở nhẹ tạo đường cong gợi cảm. Đôi chân dài, thẳng cùng bắp chân săn chắc khiến tổng thể vóc dáng người đẹp trông càng thêm phần thanh thoát. Dù trang phục khá tối giản, Diệu Nhi vẫn nổi bật nhờ thần thái tự tin và phong cách khỏe khoắn, hiện đại. Có thể thấy, vóc dáng hiện tại của nữ diễn viên không còn mang vẻ mảnh mai đơn thuần mà có độ săn cơ rõ rệt, tạo cảm giác đầy sức sống. Từ góc quay nghiêng, đường cong cơ thể của Diệu Nhi được tôn lên tinh tế, vừa quyến rũ vừa năng động khiến người xem khó rời mắt mà chưa cần đến những bộ cánh lộng lẫy. Ngôi sao sinh năm 1991 hoàn thiện tạo hình với kiểu tóc búi gọn đơn giản cùng cặp kính râm, đôi flip flop cao gót và túi xách của Diesel, tăng thêm vẻ sporty, cool và sang chảnh.

Diệu Nhi với phong cách đơn giản, năng động nhưng không kém phần sexy.

Netizen dành nhiều lời khen cho vóc dáng của Diệu Nhi.

Nhiều khán giả quen với hình ảnh Diệu Nhi hài hước, năng lượng tích cực trên mạng xã hội, nhưng thực chất nữ diễn viên cũng là một trong những mỹ nhân Việt rất nghiêm túc trong việc giữ gìn vóc dáng. Bà xã Anh Tú duy trì thói quen tập luyện đều đặn với nhiều bộ môn khác nhau như pilates, đạp xe và nhảy hiện đại. Nhờ động lực chơi cùng hội bạn thân toàn mỹ nhân dáng đẹp như Nhã Phương, Sĩ Thanh hay Trương Quỳnh Anh mà Diệu Nhi càng có thêm tinh thần tập luyện, biến việc vận dộng thành khoảng thời gian thư giãn và kết nối bạn bè. Pilates giúp Diệu Nhi cải thiện độ dẻo dai, siết cơ và định hình vóc dáng thon gọn, trong khi đạp xe và nhảy hiện đại hỗ trợ đốt cháy calo, tăng sức bền và giữ cơ thể săn chắc.

Nữ diễn viên cũng từng thẳng thắn thừa nhận mình là người có “tâm hồn ăn uống”, rất thích khám phá đồ ăn ngon nên nếu không tập luyện thường xuyên sẽ dễ tăng cân mất kiểm soát. Chính vì vậy, cô lựa chọn cách sống cân bằng thay vì ăn kiêng cực đoan. Sự kết hợp hài hòa giữa ăn uống và tập luyện không chỉ giúp Diệu Nhi duy trì hình thể gọn gàng, săn chắc mà còn giữ được tinh thần thoải mái, tích cực và nguồn năng lượng tươi mới trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày. Kết hợp với làn da nâu giúp diện mạo người đẹp càng thêm phần sexy, khỏe khoắn và cuốn hút.

Giao diện ngày càng sexy, khỏe khoắn của Diệu Nhi.

Ảnh: TikTok, IGNV.