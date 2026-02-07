3 điều người EQ thấp thường làm ở siêu thị

Nhiều người lầm tưởng rằng siêu thị là nơi công cộng nên có thể thoải mái hành động theo bản năng. Tuy nhiên, trong mắt những người tinh tế, cách bạn đối xử với nhân viên thu ngân, cách bạn sắp xếp xe đẩy hay cách bạn lựa chọn hàng hóa chính là thước đo chính xác về trí tuệ cảm xúc (EQ). Một người có EQ thấp thường vô tình biến mình thành "nỗi ám ảnh" của những người xung quanh bởi 3 hành vi thiếu quan sát sau đây:

1. Thản nhiên để xe đẩy chắn ngang lối đi hoặc dừng lại buôn chuyện giữa đường

Sai lầm phổ biến nhất của người có EQ thấp là sự thiếu quan sát không gian chung. Họ có thể dừng xe đẩy ngay giữa lối đi hẹp để xem kỹ một nhãn hàng, hoặc tệ hơn là bắt gặp người quen và đứng lại "tám chuyện" hàng giờ đồng hồ mà không mảy may quan tâm đến việc mình đang tạo ra một "nút thắt cổ chai" khiến người khác không thể di chuyển.

Việc coi siêu thị như phòng khách nhà mình, phớt lờ sự bất tiện của hàng chục người đang phải lách qua khe hẹp, cho thấy một tâm lý ích kỷ và thiếu khả năng thấu cảm với cộng đồng.

2. Đùn đẩy trách nhiệm thu dọn và làm khó nhân viên thu ngân vào phút chót

Người có EQ thấp thường có thói quen đổi ý vào phút chót nhưng lại lười biếng trong việc đưa món đồ về chỗ cũ. Họ có thể đặt một khay thịt tươi lên kệ bánh kẹo hoặc bỏ lại một túi đông lạnh ngay tại quầy thu ngân chỉ vì "không muốn mua nữa".

Ảnh minh họa: Pinterest

Hành động này không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng sức lao động của nhân viên siêu thị mà còn làm hư hỏng hàng hóa, gây lãng phí. Ngoài ra, khi đứng trước quầy thu ngân, họ thường thiếu sự chuẩn bị, đến khi nhân viên quét xong hết mới bắt đầu loay hoay tìm ví, tìm thẻ hoặc mặc cả về những chương trình khuyến mãi đã kết thúc, gây ách tắc cho cả một hàng dài phía sau.

3. Coi thường ranh giới và trật tự khi xếp hàng hoặc lựa chọn thực phẩm

Trong mắt người có EQ thấp, "sự ưu tiên của bản thân" luôn đặt lên hàng đầu. Họ sẵn sàng chen ngang khi thấy một khe hở nhỏ ở hàng thu ngân, hoặc dùng tay bới tung cả quầy rau củ, hoa quả chỉ để chọn được một trái ưng ý nhất, bất chấp việc làm dập nát những phần còn lại cho người mua sau.

Thậm chí, họ có thể cho con cái chạy nhảy tự do, bóc đồ ăn khi chưa thanh toán hoặc làm đổ vỡ nhưng lại lẳng lặng bỏ đi. Sự thiếu tự trọng và thiếu ý thức bảo vệ của công này chính là biểu hiện rõ rệt nhất của một người có chỉ số EQ chạm đáy, luôn đặt lợi ích nhỏ nhặt của mình lên trên văn hóa ứng xử chung.

Cách bạn hành xử ở nơi không ai biết bạn là ai chính là con người thật của bạn. Một người có EQ cao sẽ luôn biết cách lùi xe đẩy sát vào lề, chuẩn bị sẵn ví tiền khi gần đến lượt và luôn mỉm cười cảm ơn người phục vụ. Khi bạn biết tôn trọng không gian chung và ranh giới của những người xung quanh, bạn không chỉ mua được hàng hóa mà còn "mua" được sự nể trọng và sự bình yên trong chính tâm hồn mình.