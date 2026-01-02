3 dấu hiệu điển hình của bệnh ung thư đáng sợ, mỗi năm "giết chết" 700 nghìn người trên thế giới - đáng tiếc nhiều người chủ quan bỏ qua

Có những thay đổi của cơ thể đến rất khẽ. Nhẹ đến mức người ta dễ tự trấn an mình rằng chỉ là ăn uống thất thường, do stress hay thiếu ngủ. Một lần đi vệ sinh không giống mọi khi, một cơn đau bụng âm ỉ, một cảm giác mệt mỏi kéo dài… tất cả đều đủ nhỏ để bị bỏ qua trong nhịp sống bận rộn.

Chỉ đến khi những dấu hiệu ấy không còn mơ hồ nữa, nhiều người mới giật mình nhận ra: Cơ thể đã cảnh báo từ rất sớm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm ung thư đại trực tràng cướp đi sinh mạng của khoảng 700.000 người trên toàn cầu. Đây là một trong những loại ung thư gây tử vong hàng đầu, nhưng nghịch lý là rất nhiều trường hợp có thể cứu được nếu phát hiện sớm.

Dấu hiệu "đỏ": Máu khi đi vệ sinh - cảnh báo sớm nhưng dễ bị bỏ qua

Một trong những biểu hiện điển hình nhất của ung thư đại trực tràng là xuất hiện máu khi đi vệ sinh. Có thể chỉ là vài vệt máu dính trên giấy, hoặc máu lẫn trong phân. Không ít người lập tức nghĩ đến trĩ hay nứt kẽ hậu môn rồi tự cho phép mình bỏ qua.

Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh rằng chảy máu đường tiêu hóa, dù ít, nếu lặp lại, đều cần được kiểm tra. Với ung thư đại trực tràng, đây thường là dấu hiệu sớm nhất nhưng cũng là dấu hiệu bị phớt lờ nhiều nhất.

Dấu hiệu "hôi": Khi thói quen đại tiện bỗng nhiên thay đổi

Bên cạnh máu, sự thay đổi trong thói quen đại tiện cũng là tín hiệu không nên xem nhẹ. Người bệnh có thể nhận thấy phân có mùi hôi nặng hơn bình thường, tiêu chảy xen kẽ táo bón, cảm giác đi vệ sinh không hết, hoặc hình dạng phân thay đổi.

Những biểu hiện này thường bị đổ lỗi cho ăn uống thất thường hay rối loạn tiêu hóa tạm thời. Nhưng trên thực tế, chúng có thể liên quan đến sự phát triển bất thường trong lòng đại tràng, khi khối u cản trở quá trình đào thải chất thải.

Dấu hiệu "đau": Khi cơ thể không còn im lặng

Ở giai đoạn tiếp theo, ung thư đại trực tràng bắt đầu gây ra những cơn đau âm ỉ kéo dài. Đó có thể là đau bụng không rõ nguyên nhân, đau vùng hậu môn, vùng chậu hoặc lưng dưới. Cùng với đó là cảm giác mệt mỏi triền miên, sụt cân không chủ ý, thiếu máu.

Điểm đáng nói là những cơn đau này thường không quá dữ dội ngay từ đầu, khiến nhiều người quen với việc chịu đựng và tiếp tục trì hoãn việc đi khám.

Con số 700.000 ca tử vong mỗi năm không phải chuyện xa vời

Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 700.000 người trên thế giới tử vong vì ung thư đại trực tràng. Trong khi đó, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể lên tới khoảng 90%.

Ung thư đại trực tràng không xuất hiện trong một sớm một chiều. Nó phát triển âm thầm qua nhiều năm, đủ lâu để cơ thể gửi đi những tín hiệu cảnh báo - vấn đề là chúng ta có chịu lắng nghe hay không.

Đừng để sự chủ quan phải trả giá

Những người trên 40 tuổi, người ít vận động, thừa cân, thường xuyên ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, hoặc có tiền sử polyp đại tràng, gia đình từng có người mắc ung thư, là những đối tượng cần đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng cảnh báo rằng căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, nghĩa là không ai nên chủ quan.

Đôi khi, bảo vệ sức khỏe không cần những điều quá lớn lao. Chỉ cần chúng ta đừng làm ngơ trước những thay đổi kéo dài, và chủ động đi khám khi cơ thể đã lên tiếng. Bởi với ung thư đại trực tràng, phát hiện sớm có thể cứu được cả một cuộc đời.