3 con vật này xuất hiện trước nhà: Theo phong thủy, gia đình bạn có điểm lành, may mắn lớn, phước trời ban

Chim én

Người xưa đã có câu: “Đất lành thì chim đậu”. Theo quan niệm truyền thống, loài chim được xem biểu tượng cho sức mạnh của những cơ hội mới và cũng là biểu tượng của tình duyên và sự giàu có.

Chim én là một loại chim có cùng họ với chim sẻ, có lông màu xanh đen hoặc màu nâu. Chim én có hình dáng khá nhỏ nhắn, thường xuất hiện ở những vùng thôn quê. Chúng được mệnh danh là bạn của nhà nông vì tập tính bắt côn trùng và sâu bọ rất có ích.

Chim én thường xuất hiện vào mùa xuân, đây cũng là mùa của sự sinh sôi, nảy nở, phát triển. Do vậy, khi chim én bay vào nhà thì đó có thể là một tin tốt, cho thấy gia đình sẽ gặp nhiều thuận lợi, may mắn trong thời gian tới và có cuộc sống giàu có, hạnh phúc. Từ góc độ phong thủy chúng sẽ mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, ấm no.

Vậy nên khi thấy chim én bay vào nhà, đừng vội giết chúng, kẻo phước lành bị phân tán.

Con rắn

Rắn từ lâu đã là một trong những biểu tượng tâm linh nổi tiếng theo văn hóa Á Đông.

Rắn là loài bò sát, nó mang lại cho chúng ta ấn tượng là loài vật máu lạnh và tâm linh. Vì vậy khi nhìn thấy rắn, chúng ta sẽ không chỉ sợ hãi mà con cực kỳ lo lắng, không biết nó có đem lại điềm xấu gì không?

Nếu như rắn thuộc loài không có độc, tập tính tương đối hiền lành và có màu ôn hòa, thiên sáng. Đồng thời khi vào nhà, rắn chỉ tập trung diệt những loài như chuột, bọ và không gây ảnh hưởng, nguy hiểm đến con người cũng như tài sản. Đặc biệt, nếu rắn vào nhà có màu vàng thì điều này báo hiệu tài vận sắp đến với gia chủ nói riêng và toàn thể gia đình nói chung.

Tuy nhiên bạn cũng nên cẩn thận với những loài rắn đen, rắn lục hay rắn có độc. Nếu được, hãy cố gắng đuổi chúng đi chứ đừng giết hại.

Con dơi

Dơi bay vào nhà thường bị liên tưởng đến những điềm xấu, điềm xui rủi. Nhưng, theo phong thủy, trong vài trường hợp dơi vào nhà sẽ mang sự tài lộc, thịnh vượng đến cho gia chủ.

Trong phong thủy, dơi tượng trưng cho sự may mắn và an toàn, thu hút những điều như ý, luôn hạnh phúc và yên lành. Trong nhiều gia đình, người ta sử dụng hình tượng con dơi vì dơi đồng âm với chữ “phúc”. Hình tượng con vật này được khắc trên nhiều vật phẩm phong thủy với ý nghĩa đem lại may mắn, tốt lành. Nếu chỉ thấy một con dơi bay vào nhà rồi bay ra thì đây là dấu hiệu tốt lành. Điều này cho thấy gia đình bạn sắp đón nhận một tin vui hoặc sắp trải qua một sự kiện đáng nhớ.

Tuy nhiên cũng nên cẩn thận nếu chúng có ý định làm hại gia đình bận, muốn đuổi chúng đi hãy mở hết các cửa, bởi loài vật này khá nhạy cảm với ánh sáng.

