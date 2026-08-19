3 ca sĩ "đội quan tài" đứng dậy tái xưng vương làng nhạc, leo thẳng top 1 cả nước

2 thập kỷ trôi qua, nhóm nam này cứ ra nhạc là lên thẳng top 1.

16h ngày 19/8 (giờ Việt Nam), đúng dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt, BIGBANG chính thức trở lại với single BiiiG. Đây là sản phẩm âm nhạc chính thức đầu tiên của nhóm sau 4 năm 4 tháng kể từ Still Life (4/2022), đồng thời đánh dấu màn tái xuất của đội hình 3 thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung. Nhóm định vị ca khúc là “The Present of BIGBANG” - hình ảnh rõ nét nhất của BIGBANG ở thời điểm hiện tại. Sau 20 năm, BIGBANG không sống mãi trong những bản hit của quá khứ, cũng không khai thác sự hoài niệm như một công thức an toàn. Thay vào đó, nhóm chủ động tạo ra một “cú nổ” mới, khẳng định hành trình của BIGBANG vẫn chưa kết thúc và câu chuyện này do chính 3 thành viên viết tiếp.

BiiiG - BIGBANG

BIGBANG chọn tái thiết bằng Hip-hop, thứ âm nhạc đã đưa nhóm debut và đến đỉnh cao. Ấn tượng nhất trong phần đầu MV là hình ảnh 3 phím piano đỏ - xanh - vàng, tượng trưng cho 3 thành viên. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, hình ảnh này lại gợi liên tưởng đến 3 cỗ quan tài được cách điệu.

Hình ảnh mang tính biểu tượng này cũng có thể được xem như một cách BIGBANG ẩn dụ cho việc "tái sinh". Ở năm thứ 20, 3 thành viên “đứng dậy” từ những chiếc quan tài, nhún nhảy và tạo nên một kỷ nguyên mới. BIGBANG giống như đã tự gỡ phong ấn cho mình, đứng lên sau loạt biến cố kéo dài từ giai đoạn 2019-2023, khi các thành viên cũ vướng lao lý, rời nhóm và tương lai của một trong những biểu tượng lớn nhất Kpop tưởng chừng đã khép lại.

BIGBANG và 3 phím đàn đỏ vàng xanh bắt mắt

Ở góc độ khác, 3 phím đàn giống 3 cỗ quan tài được cách điệu

BIGBANG "đội quan tài" đứng dậy, tái xưng vương làng nhạc

BiiiG xuất hiện để gạt bỏ những nghi ngại về việc một biểu tượng Kpop sau 20 năm có thể mất đi sức hút. BIGBANG vẫn thể hiện những yếu tố từng tạo nên DNA riêng biệt của nhóm nhưng kể bằng giọng điệu mới, tạo nên xu hướng cho chính mình. Ngay sau khi ra mắt, fandom toàn cầu tiếp tục dậy sóng với BIGBANG. Những bước nhảy phóng khoáng, khí chất ngút trời của G-Dragon cùng hình ảnh Taeyang và Daesung thực hiện vũ đạo tạo nên cảm giác khác biệt. Đặc biệt, sự nổi loạn vốn từng là một phần quan trọng trong DNA của BIGBANG nay trở lại sau nhiều năm, khiến màn tái xuất càng trở nên đáng giá.

BIGBANG nhanh chóng leo lên top 1 nhạc số Hàn Quốc trong giờ đầu phát hành bài hát mới

Sức hút của màn tái xuất nhanh chóng được chứng minh trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Ngay giờ đầu phát hành, BiiiG debut #1 Melon Top 100, #1 Bugs và #2 Genie. Tính đến 21h (giờ Hàn Quốc), ca khúc đã mang về 3 hạng #1 trên Melon, Bugs và Genie, đồng thời tiến vào #78 Flo. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, BiiiG được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá trên các bảng xếp hạng và hướng tới thành tích all-kill tại Hàn Quốc.

Đây cũng là một trong những minh chứng rõ nét cho sức mạnh quốc dân của BIGBANG. Suốt 20 năm, mỗi lần nhóm phát hành nhạc mới là trở thành sự kiện được công chúng Hàn Quốc chờ đợi. Trong lịch sử phát hành của BIGBANG, các ca khúc của nhóm luôn có màn ra mắt ở vị trí rất cao, trực tiếp chinh phục vị trí số 1.

BIGBANG nhận về nhiều lời khen với ca khúc mới giữ vững phong độ Hip-hop

BIGBANG nhận về nhiều lời khen với ca khúc mới giữ vững phong độ Hip-hop. Các verse rap của GD tái khẳng định vị thế "ông hoàng Kpop", cực ngông mà vẫn thuyết phục. Nhiều khán giả lâu năm xúc động khi vẫn có thể nhìn thấy BIGBANG comeback chất chơi thế này ở năm 2026. Trong khi đó, khán giả trẻ tuổi thì bị thu hút bởi khí chất ngôi sao và năng lượng bùng nổ của nhóm nhạc đã đi vào hàng biểu tượng.

Phản ứng cư dân mạng:

- 20 năm rồi mà vẫn đỉnh thật sự.

Đúng là BIG thật, đỉnh quá.

- 20 năm mà vẫn làm được thế này thì đúng là đáng nể.

- Wow, bài hát hay, MV cũng đỉnh.

- Đoạn “Everything BIG BIG BIG BIG BIG BIG” với phần Dae Sung được shout-out thật sự rất thích.

- Nghe cùng MV thì hay hơn hẳn, làm tốt thật.

- Thật sự đáng nể. Đã hoạt động được 20 năm mà vẫn comeback được đã là chuyện đáng kinh ngạc rồi

- Quả nhiên BIGBANG vẫn là BIGBANG, mà bài này gây nghiện và hay nữa.

- Wow, đúng là... ghen tị thật. Chúc mừng comeback nhé.

- MV lên màu đẹp thật, cực kỳ hip.

- Debut #1? Wow, quá đỉnh.