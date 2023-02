26 năm trước, 1 cô sinh viên chỉ 2 giây đã gây bão trên hàng ghế khán giả: Đổi đời thành sao hạng A, hốt luôn nam thần nức tiếng châu Á

Lee Na Young là 1 trong những nữ diễn viên đình đám ở làng giải trí Hàn Quốc. Từ nhan sắc cho tới cuộc hôn nhân hiện tại của cô đều nhận được sự quan tâm từ công chúng. Ngay cả câu chuyện liên quan tới quá khứ của nữ diễn viên trước khi debut cũng khiến khán giả bàn tán không ngớt.

Gây sốt trên hàng ghế khán giả hồi năm 1997

Cách đây 26 năm, Lee Na Young vẫn còn là cô sinh viên năm nhất và chưa bước chân vào giới giải trí cạnh tranh khốc liệt. Trong 1 lần tới trường quay của talk show âm nhạc Sora Lee's Propose, người đẹp sinh năm 1979 đã vô tình tạo ra khoảnh khắc thần thánh.

Khi đang ngồi ở hàng ghế khán giả và chăm chú dõi theo chương trình, cô sinh viên năm nhất Lee Na Young bỗng lọt vào ống kính máy quay. Hình ảnh cô gái 18 tuổi ngây thơ, xinh xắn đã gây sốt tại thời điểm lúc bấy giờ dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn 2 giây trên màn hình. Và chỉ 1 năm sau đó, mỹ nhân họ Lee chính thức bước chân vào làng giải trí.

Màn xuất hiện chớp nhoáng gây sốt của Lee Na Young vẫn được công chúng bàn tán cho đến tận ngày hôm nay

Sự nghiệp thành công rực rỡ

Lee Na Young debut với vai trò người mẫu cho 1 thương hiệu quần jeans. Cô tiếp tục lấn sân sang diễn xuất bằng việc tham gia đóng một số vai phụ trong MV và phim sitcom. Lee Na Young rất nhanh chóng có vai chính đầu tiên ở bộ phim hành động khoa học viễn tưởng mang tên Dream Of A Warrior (2001).

Vào năm 2002, cô vụt sáng thành sao nhờ thành công của tác phẩm truyền hình Ruler of Your Own World. Sau đó, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua các bộ phim như Ireland (2004), Fugitive Plan B (2010),…

Ở địa hạt điện ảnh, nữ diễn viên cũng gặt hái nhiều thành công với Someone Special (2004), Maundy Thursday (2006),…

Lee Na Young vụt sáng thành sao ngay từ đầu những năm 2000

Lee Na Young được các nhãn hàng săn đón, yêu thích. Từ khi debut tới nay, người đẹp trúng gần 70 hợp đồng quảng cáo lớn nhỏ cho các thương hiệu trong và ngoài nước. Có thời điểm nhiều khán giả còn trìu mến gọi Lee Na Young là "nữ hoàng quảng cáo" bởi mức độ phủ sóng dày đặc của nữ diễn viên trên tivi.

Có thời điểm cô được mệnh danh là "nữ hoàng quảng cáo" Kbiz. Nhiều người tin rằng, nếu sau khi kết hôn, Lee Na Young vẫn hăng hái đóng phim thì hiện tại số hợp đồng quảng cáo của cô phải vượt ngưỡng 100

Giờ đây, nữ diễn viên đã trở thành minh tinh hạng A ở Kbiz

Hốt luôn nam thần hàng đầu châu Á

Không chỉ thành công vang dội trong sự nghiệp, Lee Na Young còn khiến công chúng ngưỡng mộ khi cưa đổ nam thần Won Bin. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi năm 2013 trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Được biết, 2 ngôi sao thuộc cùng công ty quản lý Eden 9. Nhờ vậy, họ dần trở nên thân thiết và nảy sinh tình cảm dành cho đối phương

Năm 2015, Won Bin - Lee Na Young chính thức về chung 1 nhà sau đám cưới tại cánh đồng lúa ở quê nhà nam diễn viên thuộc tỉnh Gangwon. Theo Newsen, chi phí tổ chức hôn lễ của cặp đôi rơi vào khoảng 1,1 triệu won (20 triệu đồng). Và số tiền này chưa bao gồm chi phí váy cưới. Tuy đều là sao hạng A lại sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng Won Bin - Lee Na Young lại chọn tổ chức đám cưới giản dị, siêu tiết kiệm đến bất ngờ. Tháng 12/2015, cặp đôi chào đón quý tử đầu lòng trong sự chúc mừng của công chúng.

Won Bin - Lee Na Young công khai hẹn hò hồi năm 2013. Nhưng trên thực tế, họ đã ở bên nhau từ trước đó

Căp đôi làm đám cưới siêu tiết kiệm hồi năm 2015

Từ những món ăn cho đến căn phòng được thuê để tổ chức hôn lễ đều vô cùng giản dị

