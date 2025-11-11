25 tuổi nợ hơn 600 triệu đồng vì... cố gây ấn tượng với bạn gái: “Tôi muốn chứng minh có thể lo được cho người yêu”

Khi mới quen bạn gái, anh chàng 25 tuổi, đến từ Manchester (Anh) chỉ có một mục tiêu gây ấn tượng. Anh chi mạnh tay cho đồng hồ hàng hiệu, xe sang, kỳ nghỉ xa hoa. Và rồi sau mỗi mối tình, anh lại mắc thêm nợ.

Jacob Battersby, một nhà sáng tạo nội dung đến từ Manchester chia sẻ với Metro rằng : "Tôi đã trải qua ba mối quan hệ chính trong đời và sau mỗi mối quan hệ, tôi luôn mắc nợ ".

Jacob lớn lên trong một gia đình tiết kiệm đến khắt khe. “Nhà tôi ghi chép từng khoản chi, chẳng bao giờ đi du lịch xa. Mọi thứ đều phải có kế hoạch”, anh nhớ lại. Có lẽ chính vì thế mà khi bắt đầu kiếm được tiền, anh như muốn bù lại tất cả. Đặc biệt là khi yêu.

Chàng trai từng "nợ như chúa chổm" ở tuổi 25 vì muốn gây ấn tượng với bạn gái

Ở tuổi 17, Jacob có mối tình đầu và kiếm khoảng 15.000 bảng (hơn 500 triệu đồng) mỗi năm từ công việc đánh giá sản phẩm cho Amazon. Sáu tháng sau, tình tan, nợ nần tới 2.000 bảng (gần 70 triệu đồng), con số không hề nhỏ với một cậu thiếu niên.

“Tôi nghĩ mình phải mua quà thật đắt để chứng minh tình yêu”, anh kể. “Tôi mua cho cô ấy chiếc Apple Watch, giấu trong đôi giày Yeezy và tặng dịp Giáng sinh. Hơn 1.000 bảng – gần như cả tháng lương”.

Tuy nhiên, chi tiêu của anh không chỉ dành cho người yêu. "Khi tôi vào đại học, ngay ngày đầu tiên nhận được thẻ sinh viên, tôi đã dùng hết hạn mức thấu chi và mua một con chó", anh kể.

Anh đặc biệt mê xe hơi, nhất là những chiếc xe từng xuất hiện trong phim. Jacob từng sở hữu bản sao chiếc xe của Simon trong The Inbetweeners, Lightning McQueen trong Cars và thậm chí cả một chiếc thuyền buồm nhỏ.

Sau mối tình đầu, khoản nợ 2.000 bảng tăng vọt lên 8.000 khi Jacob yêu lần thứ hai. “Tôi chi 2.000 bảng cho chuyến đi Iceland nhân sinh nhật cô ấy, trong khi thu nhập chỉ khoảng 18.000 bảng/năm”, anh kể.

Những cô gái bên cạnh anh thường nghĩ Jacob dư dả, anh không bao giờ dám nói thật. “Tôi cảm thấy mình phải là người kiếm nhiều tiền hơn. Tôi làm thêm, có khi 60 tiếng mỗi tuần, tôi tin nhiều đàn ông cũng nghĩ như vậy”.

Khi đang trong các mối quan hệ, anh ấy không thể suy nghĩ rõ ràng về việc chi tiêu của mình, vì vậy chỉ khi mọi thứ đổ vỡ, anh ấy mới nắm bắt cơ hội để "thiết lập lại".

Khi thú nhận với cha, hai người cãi nhau nảy lửa. “Bố tôi là người tiết kiệm đến cực đoan. Ông giữ hóa đơn cho từng đồng chi tiêu, có bảng tính tài chính riêng. Giờ tôi mới hiểu nhờ vậy mà bố mẹ tôi có cuộc sống sung túc, một ngôi nhà xinh xắn và chẳng lo tiền bạc”, Jacob nói.

Nhưng thói quen tiêu xài của anh vẫn không dừng lại. Mối tình gần nhất kết thúc vào tháng 5, để lại cho anh khoản nợ 18.000 bảng (hơn 600 triệu đồng). “Tôi 25 tuổi, độc thân và chẳng có gì ngoài nợ thẻ tín dụng,” anh thừa nhận.

Sau một năm sống như ngôi sao: đi du lịch, lái xe sang, tiêu tiền không nghĩ, Jacob giờ phải sống tối giản hết mức. “Tôi phải cắt giảm mọi thứ, sống yên tĩnh, điều mà tôi chưa từng quen”, anh nói.

Giờ đây, Jacob chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, mong rằng những người trẻ, đặc biệt là nam giới sẽ học được bài học về tài chính và lòng tự trọng. Anh cũng cho rằng trường học nên dạy trẻ cách quản lý tiền bạc từ sớm.

Ngoài chi tiền cho tình yêu, Jacob còn rất chịu chi cho niềm đam mê xe hơi

Hiện Jacob làm sáng tạo nội dung, thu nhập khoảng 80.000 bảng/năm. Dù tài chính đã ổn định, anh vẫn sợ “ại rơi vào chiếc bẫy cũ.

“Nếu bạn là phụ nữ và muốn sống sung túc, hãy chọn người có khả năng lo cho bạn. Còn nếu bạn là đàn ông, hãy biết rằng có người yêu đồng nghĩa với khả năng… mắc nợ”, anh nửa đùa nửa thật.

Rồi anh chùng giọng: “Thật ra, nếu phải mắc nợ vì một người, có lẽ bạn không nên ở bên họ ngay từ đầu”.

Theo khảo sát của YouGov năm 2021, hơn 50% người được hỏi vẫn cho rằng đàn ông trả tiền trong buổi hẹn đầu tiên là chuyện bình thường.

Nhà tâm lý học Emma Kenny nhận định: “Vai trò ‘người đàn ông trụ cột’ đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người. Ngay từ nhỏ, con trai được khen vì độc lập, tự tin, biết kiếm tiền; còn con gái được dạy biết chăm sóc, vun vén. Những câu nói tưởng vô hại như cha nói với con trai rằng ‘phải kiếm việc tốt để lo cho vợ tương lai’ dần trở thành niềm tin tiềm thức”.

Theo bà, khi trưởng thành, tiền bạc và bản lĩnh đàn ông gần như đồng nghĩa. “Trả hóa đơn không còn là hành động lãng mạn mà là cách chứng minh giá trị bản thân”.

Thêm vào đó, thế hệ trẻ như Jacob trưởng thành trong bối cảnh kinh tế đầy biến động khủng hoảng tài chính 2008, chi phí sinh hoạt tăng vọt, nhà ở đắt đỏ. “Khi sự ổn định trở nên khan hiếm, việc phô trương tiền bạc dù là tiền vay mang lại cảm giác quyền lực”, Emma nói.

Và mạng xã hội lại đổ thêm dầu vào lửa: “Mọi người chỉ thấy những buổi cầu hôn ở châu Âu, bữa tối Michelin hay chuyến du lịch 5 sao chứ không thấy hóa đơn thẻ tín dụng sau đó”.

Emma kết luận: “Một phần của nam tính truyền thống là sự mù mờ cảm xúc, điều khiến nhiều chàng trai như Jacob cứ lặp lại vòng xoáy cũ: tiêu tiền để được yêu”.

Theo Metro