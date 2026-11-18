Lên tiếng lúc rạng sáng sau ồn ào từ bài đăng của một nam sinh, Founder Mơ Nướng thừa nhận những lỗ hổng trong quản lý và bỏ hẳn thời gian quan sát không lương.

Rạng sáng 18/11, anh Phan Đình Quốc Khải, Founder Mơ Nướng, chính thức lên tiếng sau những tranh luận xoay quanh bài đăng của một nam sinh sinh năm 2002 về trải nghiệm làm việc tại nhà hàng. Trong video dài khoảng 23 phút đăng tải trên trang cá nhân, anh Khải dành phần lớn thời lượng để nói về những bất cập trong công tác quản trị nhân sự, đồng thời thẳng thắn thừa nhận các phản ánh về quản lý nhân sự mà nam sinh cùng một số nhân viên cũ, nhân viên hiện tại chia sẻ đều là những sự việc đã thực sự xảy ra tại hệ thống.

Mở đầu video, Founder gửi lời xin lỗi đến nam sinh, các nhân viên và những người từng chịu ảnh hưởng từ cách quản lý tại nhà hàng. Anh Khải nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình điều hành, cho rằng bản thân còn non kinh nghiệm, chưa đủ sâu sát khi hệ thống phát triển nhanh. Theo anh, những vấn đề vừa qua không đơn thuần đến từ sai sót của một cá nhân mà còn phản ánh những lỗ hổng trong cách quản trị chung.

"Mình xin gửi lời xin lỗi chân thành từ đáy lòng. Xin lỗi các bạn rất nhiều. Qua lần này mình thấy là mình còn rất nhiều thiếu sót, nói thẳng ra là còn rất là non trong công tác quản trị, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới nhân sự" - anh Khải chia sẻ.

Bỏ quy định quan sát không lương, nhân viên có thể nghỉ giữa chừng vẫn được thanh toán

Một trong những vấn đề được anh Khải đề cập là quy định cho phép nhân viên mới có từ 1-3 ngày quan sát trước khi chính thức làm việc. Theo chính sách cũ, nếu nhân viên quyết định nghỉ trong khoảng thời gian này, nhà hàng có thể không tính lương. Founder thừa nhận đây là quy định chưa phù hợp và cho biết bản thân đã nhận ra vấn đề từ tối thứ Sáu, trước thời điểm nam sinh đến làm vào chiều thứ Bảy.

Rạng sáng 18/11, anh Phan Đình Quốc Khải, Founder Mơ Nướng, chính thức lên tiếng sau những tranh luận xoay quanh bài đăng của một nam sinh sinh năm 2002 về trải nghiệm làm việc tại nhà hàng

Anh đã liên hệ với bộ phận nhân sự để yêu cầu thay đổi, tuy nhiên việc hoàn thiện văn bản và thông báo đến các chi nhánh chưa kịp thực hiện nên quy định cũ vẫn còn tồn tại.Theo chính sách mới được anh Khải công bố, Mơ Nướng sẽ không còn thời gian quan sát không lương. Ngay cả khi nhân viên chỉ đến nhà hàng quan sát, chưa trực tiếp bắt tay vào công việc, họ vẫn được thanh toán tiền công. Người lao động cũng có quyền rời đi bất cứ lúc nào nếu cảm thấy công việc không phù hợp, không cần phải xin phép hay giải trình lý do.

Đáng chú ý, trường hợp nhân viên nghỉ ngang nhưng vẫn liên hệ với nhà hàng và cung cấp thông tin chuyển khoản, phía Mơ Nướng cho biết sẽ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền công cho những ngày đã tham gia.Nhân viên được quyền từ chối điều chuyển vị trí, hỗ trợ rửa chén tự nguyện được trả lương gấp đôi. Một thay đổi khác liên quan đến việc phân công và điều chuyển công việc tại các chi nhánh.

Trước đây, theo chia sẻ của anh Khải, việc nhân viên hỗ trợ những vị trí khác khi nhà hàng đông khách hoặc khi đã hoàn thành phần việc của mình được xem là điều bình thường trong ngành F&B. Tuy nhiên, sau khi nhìn nhận lại những phản ánh, Founder cho biết đã nhận ra cách điều phối này chưa thực sự phù hợp. Anh cũng chia sẻ bản thân từng không thoải mái khi bị điều chuyển sang làm công việc khác. Vì vậy, quy định mới được đưa ra là nhân viên ứng tuyển ở vị trí nào sẽ đảm nhận công việc thuộc vị trí đó.

Việc hỗ trợ bộ phận khác phải xuất phát từ tinh thần tự nguyện, không được quản lý ép buộc. Nhân viên có quyền từ chối điều chuyển, kể cả khi khu vực mình phụ trách đang ít việc hoặc đã hoàn thành công việc được giao.Riêng với khu vực rửa chén, anh Khải cho biết nếu nhân viên chủ động và tự nguyện hỗ trợ thì tiền công trong khoảng thời gian này sẽ được tính gấp đôi mức lương thông thường của vị trí mà họ đang đảm nhận.

Quy định mới được đưa ra là nhân viên ứng tuyển ở vị trí nào sẽ đảm nhận công việc thuộc vị trí đó. Ảnh minh họa: Mơ Nướng

95% phản ánh tập trung tại 2 chi nhánh, một quản lý bị đình chỉ 7 ngày

Đề cập đến quá trình rà soát nội bộ, anh Khải cho biết đã phát hiện một số bất cập trong văn hóa quản lý tại các cửa hàng. Trong đó, một số quản lý, giám sát và tổ trưởng chưa có quy trình chào đón, hướng dẫn nhân viên mới một cách đầy đủ. Theo thống kê được Founder chia sẻ trong video, khoảng 95% phản ánh mà anh tiếp nhận tập trung tại hai chi nhánh cụ thể.

Theo anh Khải, một quản lý có nhiều sai phạm hiện đã bị đình chỉ công việc trong 7 ngày để tiếp tục xem xét hình thức xử lý. Anh Khải cho biết sẽ trực tiếp xuống từng cửa hàng, gặp gỡ nhân viên để ghi nhận ý kiến và làm rõ các phản ánh. Quá trình trao đổi, xử lý cũng dự kiến được ghi hình để công khai với mọi người.

Dự kiến công khai số điện thoại, Zalo cá nhân để nhân viên phản ánh trực tiếp

Để hạn chế tình trạng nhân viên gặp vấn đề nhưng không được quản lý tại cửa hàng giải quyết, Founder Mơ Nướng cho biết sẽ thiết lập thêm nhiều kênh tiếp nhận thông tin trực tiếp. Cụ thể, anh dự kiến công khai số điện thoại và Zalo cá nhân để nhân viên có thể liên hệ khi cần thiết.

Bên cạnh đó, nhà hàng sẽ xây dựng biểu mẫu bảo mật dành riêng cho những người muốn góp ý hoặc phản ánh ẩn danh, đồng thời tiếp nhận thông tin qua email cá nhân của Founder. Các nội dung được tiếp nhận không chỉ giới hạn ở quyền lợi lao động mà còn bao gồm mâu thuẫn nội bộ, những sự cố trong quá trình làm việc và trường hợp nhân viên không nhận được sự hỗ trợ từ quản lý cửa hàng.Anh Khải cho biết sẽ kiểm tra các phản ánh định kỳ, với tần suất dự kiến chậm nhất khoảng 6 tiếng một lần.

Anh Khải dự kiến công khai số điện thoại và Zalo cá nhân để nhân viên có thể liên hệ khi cần thiết.

Nghiêm cấm đặt hóa đơn lên đồ ăn, dự kiến bổ sung camera ở khu vực bếp

Founder Mơ Nướng cũng dành một phần video để nói về những phản ánh liên quan đến khu vực bếp và vệ sinh. Tuy nhiên, anh cho biết lần lên tiếng này chủ yếu tập trung giải quyết các vấn đề về quản trị nhân sự, những nội dung còn lại sẽ được phản hồi cụ thể hơn trong video tiếp theo. Một trong những hành vi được anh Khải nhấn mạnh là việc đặt hóa đơn gần hoặc trực tiếp lên đồ ăn. Founder khẳng định đây là hành vi bị nhà hàng nghiêm cấm và cần được chấn chỉnh nghiêm túc.

Để kiểm soát tốt hơn quy trình vận hành, anh cho biết sẽ làm việc trực tiếp với tổng bếp trưởng, bếp trưởng và bếp phó, đồng thời dự kiến bổ sung camera tại khu vực bếp nhằm tăng cường giám sát, kiểm tra chéo các khâu làm việc. Riêng tình trạng tại khu vực rửa chén, anh Khải hẹn sẽ đưa ra phương án giải quyết cụ thể trong video tiếp theo.

Founder khẳng định hành vi đặt hóa đơn lên đồ ăn bị nhà hàng nghiêm cấm và cần được chấn chỉnh nghiêm túc. Nguồn: Khải Mơ Nướng

Từ phản ánh của một nam sinh đến lời xin lỗi của Founder Mơ Nướng

Trước đó, câu chuyện bắt đầu được chú ý khi một nam sinh sinh năm 2002 đăng tải bài viết chia sẻ trải nghiệm làm việc tại Mơ Nướng. Bài đăng đề cập đến những vấn đề người này cho biết đã gặp phải trong quá trình làm việc, từ cách phân công nhiệm vụ, quy định quan sát đến những vấn đề liên quan đến môi trường và cách quản lý nhân sự.

Ảnh minh họa: Mơ Nướng

Những chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm, kéo theo nhiều ý kiến bàn luận về quyền lợi người lao động trong ngành dịch vụ ăn uống. Sau đó, một số phản ánh khác từ những người từng và đang làm việc tại hệ thống cũng được chú ý. Điểm đáng chú ý trong video lần này không chỉ nằm ở lời xin lỗi của anh Khải mà còn ở việc nhiều quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi nhân viên được thay đổi. Dù vậy, những nội dung như đình chỉ quản lý 7 ngày, bổ sung camera hay thiết lập các kênh tiếp nhận phản ánh vẫn cần được theo dõi thêm về quá trình thực hiện trên thực tế.