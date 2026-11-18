Những người yêu mèo có cơ hội trải nghiệm cuộc sống trên đảo Syros xinh đẹp của Hy Lạp mà không phải trả tiền thuê chỗ ở.

Đổi lại, họ cần dành thời gian chăm sóc những chú mèo hoang, hỗ trợ công việc tại trung tâm cứu hộ và tham gia các hoạt động bảo vệ động vật địa phương.

Sống trên đảo, đổi lại là 6 tiếng chăm mèo mỗi ngày

Với nhiều người, được sống trên một hòn đảo Địa Trung Hải, mỗi ngày thức dậy giữa những con đường nhỏ ngập nắng, biển xanh và những chú mèo thong thả dạo chơi có lẽ là một giấc mơ. Trên đảo Syros, Hy Lạp, trải nghiệm này có thể trở thành hiện thực thông qua một chương trình tình nguyện đặc biệt dành cho những người yêu động vật.

Theo thông tin được Yahoo News đăng tải, tổ chức cứu hộ mèo Syros Cats đang tìm kiếm tình nguyện viên quốc tế sẵn sàng đến hòn đảo này để hỗ trợ chăm sóc đàn mèo địa phương. Đổi lại, người tham gia được cung cấp chỗ ở miễn phí, bữa ăn và một số chi phí sinh hoạt cơ bản trong thời gian lưu trú.

Đảo Syros, Hy Lạp. Ảnh: Getty Images.

Điều khiến chương trình thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở cơ hội được sống tại một trong những hòn đảo đẹp của Hy Lạp, mà còn ở việc người tham gia có thể dành thời gian làm một công việc gắn với tình yêu động vật.

Theo giới thiệu của chương trình, tình nguyện viên sẽ làm việc khoảng 6 tiếng mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Công việc bắt đầu từ 8h sáng và bao gồm nhiều nhiệm vụ chăm sóc động vật thường nhật.

Những người tham gia sẽ phụ trách cho mèo ăn, vệ sinh khay cát, rửa bát đựng thức ăn, theo dõi tình trạng sức khỏe và hỗ trợ chăm sóc những con mèo đang bị bệnh. Một số công việc còn đòi hỏi tình nguyện viên cho mèo uống thuốc hoặc đưa chúng đến bác sĩ thú y khi cần thiết.

Bên cạnh đó, chương trình cũng có các hoạt động hỗ trợ kiểm soát số lượng mèo hoang trên đảo, trong đó có việc bắt mèo để đưa đi triệt sản. Đây là một phần quan trọng trong nỗ lực chăm sóc quần thể mèo địa phương, hạn chế tình trạng sinh sản mất kiểm soát và giúp những con vật được chăm sóc tốt hơn.

Việc vệ sinh khu vực lưu trú dành cho mèo con và những chú mèo đang bị bệnh là một phần trong công việc thường ngày của các tình nguyện viên. Ảnh: Syros Cats

Công việc không kết thúc hoàn toàn sau ca làm buổi sáng. Tình nguyện viên còn cần quay lại chăm sóc mèo trước khi mặt trời lặn, do đó lịch trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, trách nhiệm và tình yêu thực sự dành cho động vật.

Nói cách khác, đây không phải chuyến nghỉ dưỡng mà người tham gia chỉ cần tận hưởng cảnh đẹp và vui chơi cùng mèo. Chương trình cần những người có thể chủ động làm việc, thích nghi với môi trường sống tập thể và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ đôi khi không mấy dễ chịu.

Được cung cấp chỗ ở, có thời gian khám phá đảo Hy Lạp

Đổi lại công sức, tình nguyện viên được bố trí phòng ngủ riêng trong một ngôi nhà chung, đồng thời được cung cấp bữa brunch và chi phí điện, nước cùng một số tiện ích sinh hoạt.

Chương trình yêu cầu người tham gia cam kết lưu trú tối thiểu một tháng. Đây là khoảng thời gian đủ để họ làm quen với công việc, thích nghi với nhịp sống trên đảo và trở thành một phần trong hoạt động chăm sóc mèo của tổ chức.

Sau những giờ làm việc, tình nguyện viên có thể tận dụng thời gian rảnh để khám phá Syros. Hòn đảo thuộc quần đảo Cyclades, nằm ở biển Aegean, nổi bật với những khu phố ven biển, kiến trúc đặc trưng của Hy Lạp, những con đường nhỏ quanh co và các bãi biển mang vẻ đẹp yên bình.

Hai chú mèo trên đảo Syros, Hy Lạp. Ảnh: Getty Images.

Thủ phủ Ermoupoli cũng là một điểm đến đáng chú ý với những công trình kiến trúc tân cổ điển, quảng trường rộng và khu cảng nhộn nhịp. Không quá ồn ào như một số điểm du lịch nổi tiếng khác của Hy Lạp, Syros mang đến nhịp sống chậm rãi, phù hợp với những người muốn trải nghiệm đời sống địa phương thay vì chỉ ghé thăm trong vài ngày.

Đối với những người yêu mèo, trải nghiệm này còn có một nét đặc biệt: được sống giữa cộng đồng mèo địa phương, hiểu thêm về công việc cứu hộ động vật và trực tiếp góp sức cải thiện cuộc sống của chúng.

Dù quyền lợi ăn ở khá hấp dẫn, chương trình vẫn có những điều kiện nhất định. Người tham gia cần có khả năng chăm sóc động vật, sẵn sàng làm việc theo lịch trình và chấp nhận sống chung với các tình nguyện viên khác.

Thời gian lưu trú tối thiểu là một tháng. Người đăng ký cũng cần lưu ý rằng vé máy bay, chi phí di chuyển đến Hy Lạp và các khoản chi tiêu cá nhân không nằm trong phần hỗ trợ của tổ chức. Chương trình không dành cho người muốn đi nghỉ dưỡng cùng trẻ nhỏ hoặc mang theo thú cưng riêng.

Đây cũng là điều cần cân nhắc trước khi đăng ký. Chăm sóc mèo tại một trung tâm cứu hộ không chỉ có những khoảnh khắc dễ thương khi chơi đùa với chúng, mà còn bao gồm việc dọn dẹp, xử lý những tình huống phát sinh và chăm sóc các con vật đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Vì vậy, điều kiện quan trọng nhất có lẽ không đơn thuần là tình yêu dành cho mèo, mà còn là sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm.

Dẫu vậy, với những người đang tìm kiếm một trải nghiệm sống khác biệt, muốn tạm rời xa nhịp sống đô thị và có cơ hội đóng góp cho hoạt động bảo vệ động vật, Syros có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc. Một tháng trên hòn đảo Hy Lạp, với công việc chăm sóc những chú mèo vô chủ mỗi ngày, có lẽ sẽ mang đến nhiều kỷ niệm hơn một chuyến du lịch thông thường.

Nguồn: Yahoo News, Syros Cats

Minh Ngọc