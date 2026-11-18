Từ đây, du khách có thể khám phá biển vô cực Quang Lang, Cồn Đen, rừng ngập mặn và những đặc sản cửa biển Diêm Điền.

Khung cảnh những chiếc du thuyền khiến nhiều người liên tưởng ngay đến Hạ Long, thậm chí là bến Thượng Hải trong những bộ phim kinh điển.

Từ cảng cá Tân Sơn đến 'bến Thượng Hải' gây sốt MXH

Từ cảng cá Tân Sơn bên cửa biển Diêm Điền, những chiếc du thuyền trắng neo ở bờ đối diện nổi bật giữa khung cảnh tàu đánh cá quen thuộc. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người ví nơi đây như "bến Thượng Hải" phiên bản Việt Nam. Cảng cá thuộc xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, trước đây là địa bàn tỉnh Thái Bình.

Nhiều người ví nơi đây như "bến Thượng Hải" phiên bản Việt Nam - Ảnh: Đóng tàu Đại Dương

Theo ghi nhận của báo Tiền Phong, có thời điểm khách phải chờ hơn 30 phút mới chọn được vị trí chụp ảnh. Chị Vũ Thị Ngọc, ở xã Đông Tiên Hưng, tìm đến đây sau khi xem hình ảnh trên mạng xã hội: "Tôi không ngờ ngay tại quê hương Hưng Yên lại có một địa điểm đẹp như thế".

Sức hút của bến cảng còn được ghi nhận qua những lời chia sẻ của người dân trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên. Chị Nguyễn Thị Hà, ở xã Đông Thụy Anh, cho biết ban đầu chị không nghĩ địa điểm xuất hiện trên mạng xã hội lại ở ngay gần nhà đến vậy. "Khi lướt trên mạng xã hội, em thấy view rất đẹp nhưng không nghĩ là ở quê mình. Khi tìm ra được địa điểm cách chỗ em chỉ khoảng 2 đến 3 km, em cũng khá bất ngờ".

Những chiếc du thuyền neo đậu phía bên kia bờ cảng cá Tân Sơn - Ảnh: Tiền phong

Không chỉ người dân ở các xã lân cận, địa điểm này còn thu hút khách từ những khu vực khác của tỉnh Hưng Yên mới. Chị Trần Thị Hiền, ở phường Trần Hưng Đạo, tình cờ nhìn thấy hình ảnh bến cảng trên Facebook. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị rủ chồng đến chụp ảnh, hòa vào trào lưu đang được nhiều người quan tâm. "Ảnh chụp lên đẹp không khác gì bến Thượng Hải nhưng ngay tại biển Hưng Yên quê mình" - chị nhận xét.

Khám phá vẻ đẹp khác biệt của vùng biển Diêm Điền

Từ trung tâm Hà Nội đến khu vực Diêm Điền khoảng 130 km, thường mất chừng 2 đến 3 giờ tùy cung đường. Những người đi trong ngày có thể kết hợp cảng cá Tân Sơn với biển Quang Lang, Cồn Đen và các điểm sinh thái ven bờ.

Biển Quang Lang thu hút giới nhiếp ảnh gia bởi cảnh đẹp kỳ ảo, lôi cuốn vào lúc bình minh (Ảnh: Haf Lee)

Quang Lang, nay thuộc xã Thái Thụy, nổi tiếng với tên gọi "biển vô cực". Khi nước rút, lớp nước mỏng trên bãi phù sa phẳng lặng phản chiếu mây trời, đặc biệt vào lúc bình minh. Cảnh đẹp phụ thuộc vào thủy triều, gió và thời tiết, không phải ngày nào cũng xuất hiện. Ở bãi Thụy Xuân thuộc xã Đông Thụy Anh ghi nhận dịch vụ xe bánh xích giá 100.000 đồng cho hai lượt vào tháng 8/2026; du khách nên hỏi giá trước khi đi.

Cách Diêm Điền khoảng 15 km về phía nam, khu du lịch sinh thái Cồn Đen có bãi cát, hàng thông, phi lao và rừng ngập mặn. Phù sa sông Trà Lý và Diêm Hộ bồi đắp nên cảnh quan cửa sông khác những bãi tắm cát trắng. Du khách có thể đi trên cầu tre qua rừng, ngắm bãi triều và tìm hiểu cách người dân sống cùng con nước.

Đặc biệt, Cồn Đen có hoạt động cào ngao cùng ngư dân. Theo Báo Thái Bình, năm 2025 khu vực có hơn 100 ha ngao, trong đó một số bãi vẫn thu hoạch thủ công để khách trải nghiệm. Ngao được nuôi quanh năm, song lịch xuống bãi phải theo thủy triều và chương trình của đơn vị tổ chức. Người tham gia nên đăng ký trước thay vì tự ý đi vào khu nuôi.

Người thích khám phá thiên nhiên còn có thể tìm hiểu rừng ngập mặn Thụy Trường, một phần hệ sinh thái ven biển Thái Thụy được Cục Du lịch Quốc gia giới thiệu. Riêng vùng Thụy Hải cũ vẫn lưu giữ nghề làm muối phơi cát, lọc nước chạt; nghề này đã được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Du khách muốn khám phá rừng ngập mặn hoặc tìm hiểu nghề làm muối nên liên hệ trước với người dân địa phương để được hướng dẫn đường đi và chọn thời điểm tham quan phù hợp.

Nghề làm muối Thụy Hải trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Ảnh: Báo Lao động

Có thể đón bình minh ở Quang Lang, ghé bến cảng Tân Sơn rồi dành buổi chiều cho Cồn Đen. Tuy nhiên, lịch ngắm biển vô cực chưa chắc trùng giờ cào ngao. Gia đình có trẻ nhỏ có thể nghỉ lại một đêm để thong thả trải nghiệm.

Hương vị đặc trưng của vùng biển Diêm Điền

Đến Diêm Điền, nhiều người bắt đầu buổi sáng bằng bánh cuốn tôm. Lá bánh trắng mỏng ôm phần nhân tôm băm xào với hành, gấc và một ít thịt, chấm cùng nước mắm chắt. Đây là một món ăn sáng đáng thử quanh Diêm Điền và chợ Gú.

Bánh cuốn tôm là món ăn nổi tiếng tại vùng biển Diêm Điền - Ảnh: poliva

Món đặc trưng khác là gỏi nhệch Thái Thụy. Nhệch có thân dài, sống ở vùng nước lợ; thịt được lọc, thái mỏng và trộn với thính cùng gia vị. Thực khách ăn kèm lá sung, đinh lăng, chuối xanh, khế và rau thơm. Ai không quen đồ gỏi có thể chọn chả tôm, chả mực, chả cá, hải sản nấu chín hoặc nộm sứa đã qua sơ chế bảo đảm an toàn.

Báo Thái Bình ghi nhận năm 2025, Diêm Điền có hơn 45 hộ, cơ sở chế biến và kinh doanh thủy sản. Những món dễ mua về gồm moi khô, cá khô, sứa ăn liền và các loại chả đóng gói. Nước mắm Diêm Điền được ủ từ cá và muối theo nghề truyền thống, còn Cồn Đen có sản phẩm mắm ngao làm từ sản vật bãi triều. Người mua nên xem kỹ nhãn mác, nơi sản xuất, hạn dùng và hướng dẫn bảo quản.

Nếu mở rộng hành trình về vùng quê lúa, du khách có thể tìm bánh cáy làng Nguyễn, làm từ gạo nếp, lạc, vừng, gừng và những nguyên liệu khác. Ngoài ra, bản đồ ẩm thực Hưng Yên mới còn có canh cá Quỳnh Côi, bún bung hoa chuối, bánh gai Đại Đồng ở vùng Thái Bình cũ; gà Đông Tảo, bún thang lươn Phố Hiến và tương Bần ở vùng Hưng Yên cũ. Những món ở xa Diêm Điền có thể dành cho chuyến đi khác.

Bát bún thang lươn tựa bức tranh đa sắc nhờ sự hòa quyện giữa bún Viên Tiêu, lươn om vàng cánh gián, trứng tráng, thịt ba chỉ cùng sắc xanh của rau thơm - Ảnh: hazunut

Vùng cửa biển Diêm Điền còn lưu giữ lễ hội bơi trải truyền thống trên sông Diêm Hộ, gắn với tục mở cửa biển đầu năm của ngư dân. Vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch, những chiếc thuyền đua rực rỡ sắc màu nối nhau rẽ sóng trong tiếng trống và tiếng reo hò từ hai bên bờ. Lễ hội năm 2025 quy tụ 120 tay chèo thuộc 8 đội, tranh tài trên đường đua dài hơn 4 km. Đây không chỉ là dịp thi tài, thể hiện tinh thần đoàn kết mà còn gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, những chuyến ra khơi bình an và mùa cá bội thu.

Giữa nhịp sống đang đổi thay, những nét văn hóa ấy vẫn được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Du khách có thể tìm đến Diêm Điền vì tò mò trước những chiếc du thuyền ở "Bến Thượng Hải", nhưng chuyến đi còn mở ra cơ hội khám phá một vùng biển có những bãi triều mênh mông, nghề chài lưới lâu đời và hương vị riêng của những làng quê ven biển.