Theo Sina , cứ mỗi khi bắt đầu bước vào tháng 4, gió mùa xuân thổi qua từng tán lá, hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới lại có chung một nỗi buồn bâng khuâng, một khoảng trống không thể lấp đầy khi nhớ tới Trương Quốc Vinh. Cái chết của anh đã biến tháng 4 trở thành mùa tàn nhẫn nhất trong năm.

23 năm thế giới vẫn không nguôi nỗi buồn

Trương Quốc Vinh qua đời vào ngày 1/4/2003 sau khi gieo mình xuống từ tầng cao của khách sạn Mandarin Oriental, Hong Kong, Trung Quốc. 23 năm trôi qua như một cái chớp mắt, nhưng hình bóng vô song ấy vẫn chưa bao giờ phai mờ.

Mỗi năm, vào ngày mất của Trương Quốc Vinh, người hâm mộ khắp thế giới lại có những hoạt động tưởng niệm rầm rộ. Họ đặt hoa tại khách sạn nơi anh ra đi, tại cảng Victoria nơi có hình kỷ niệm của anh. Năm nay, người hâm mộ trưng bày hoa lam điệp với thông điệp "sự biến đổi của loài bướm", tượng trưng cho "23 năm hóa thân thành bướm" của nam nghệ sĩ. Những bó hoa vàng cũng được đặt trên Đại lộ Ngôi sao biểu thị rằng "Trương Quốc Vinh sẽ mãi là ngôi sao rực rỡ nhất".

Ngoài ra, còn có liên hoan phim toàn cầu, phát sóng các tác phẩm điện ảnh kinh điển của Trương Quốc Vinh được phục chế với chất lượng cao. Tại Trung Quốc địa lục, các buổi chiếu phim cũng được tổ chức ở nhiều nơi. Hiếm có nghệ sĩ nào dù đã ra đi nhiều năm vẫn được công chúng tưởng nhớ, thậm chí danh tiếng vẫn luôn ở trên đỉnh cao như Trương Quốc Vinh.

Sự tưởng nhớ Trương Quốc Vinh đã vượt qua thời gian và địa lý, trở thành một hiện tượng văn hóa tồn tại nhiều thế hệ. Không chỉ những khán giả đã trải qua thời kỳ vàng son, yêu mến Trương Quốc Vinh khi anh còn sống, mà cả những người trẻ thế hệ 9X, 10X cũng say mê nam nghệ sĩ thông qua các tác phẩm và bài hát của anh.

Nghệ sĩ nổi tiếng Lâm Tịch từng bộc bạch: "Năm trăm năm mới sản sinh được một Trương Quốc Vinh, vậy mà người ấy ra đi nhanh quá, đưa những con người bình thường như chúng ta rơi vào tình cảnh khó khăn, giống như bị bỏ lại một cách cô độc".

Nhiều khán giả, nhà học thuật cũng đã đặt câu hỏi: Tại sao sức ảnh hưởng của Trương Quốc Vinh lại bền bỉ và sâu rộng đến vậy để tìm câu trả lời cho tình cảm mãnh liệt mà hàng triệu người hâm mộ dành cho anh.

Trước hết, dù với vai trò là ca sĩ hay diễn viên, Trương Quốc Vinh đều được coi là một biểu tượng của thời kỳ hoàng kim của nền giải trí Hong Kong. Sự nghiệp diễn xuất của Trương Quốc Vinh gần như phản ánh hoàn hảo sự thăng trầm của thời kỳ hoàng kim này từ những năm 1970 đến 2002, từ thời kỳ Làn sóng mới đến thời kỳ hưng thịnh và sau đó là sự suy tàn.

Đồng thời, với tài năng của mình, Trương Quốc Vinh có rất nhiều tác phẩm nổi bật. Nhờ đó, anh trở thành biểu tượng văn hóa, được coi là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất châu Á mọi thời đại.

Trương Quốc Vinh để lại kho tàng âm nhạc lớn, cùng với nhiều vai diễn kinh điển như Trình Điệp Y của Bá Vương Biệt Cơ , Húc Tử của A Phi Chính Truyện hay Âu Dương Phong của Đông Tà Tây Độc . Anh là một trong số ít diễn viên nhận các phim về đề tài đồng tính và rất thành công như Gia Hữu Hỷ Sự, Kim Chi Ngọc Diệp và Xuân Quang Xạ Tiết.

Trương Quốc Vinh thành công tới mức được coi là ngôi sao màn bạc cuối cùng của Hong Kong. Khi anh còn sống là lúc màn ảnh Hong Kong tạo ra vô số tác phẩm kinh điển, lúc anh ra đi, giới giải trí Hong Kong cũng dần xuống dốc. Thậm chí, truyền thông xứ Hương Cảng từng nhận định: "Bi kịch là, Trương Quốc Vinh đi rồi, Hong Kong này sẽ chẳng có ngôi sao thực sự nào hết".

Trương Quốc Vinh có một tầm ảnh hưởng sâu sắc tới mức là nghệ sĩ châu Á duy nhất được CNN xếp loại top 5 những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại. Anh phá bỏ mọi rào cản về giới tính. Trong năm 1996 và 2000, Hong Kong đã 2 lần tổ chức bầu chọn "Tứ đại tuyệt sắc" để tìm ra 4 mỹ nam, mỹ nhân hàng đầu Cbiz. Trong cả 2 lần này, Trương Quốc Vinh đều vượt mặt những mỹ nhân đình đám như "Đệ nhất mỹ nhân" Quan Chi Lâm, "Hoa hậu đẹp nhất" Lý Gia Hân,... Thế mới biết nhan sắc của Ca Ca được đánh giá cao tới mức nào!

Trương Quốc Vinh cũng là nghệ sĩ Hong Kong hiếm hoi xuất hiện tại bảo tàng nghệ thuật của các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, khiến hàng triệu khán giả trên khắp thế giới mê muội.

Nam diễn viên có một sức hút khó cưỡng, thể hiện ở sự phóng khoáng dám phá cách trên sân khấu âm nhạc, sự nhạy cảm và tinh tế trong mỗi vai diễn, để lại vẻ đẹp phi giới tính, đầy chất nghệ thuật mà chưa ai có thể lặp lại. Một khán giả từng nhận xét: "Trương Quốc Vinh có vẻ thanh lịch vô song sánh ngang các vì sao". Chính vì vậy, càng tìm hiểu về anh người xem càng mê mẩn tài năng, ngoại hình đến nhân cách của nam nghệ sĩ.

Điều khiến Trương Quốc Vinh được yêu mến còn bởi giữa thế giới phồn hoa xô bồ, anh vẫn luôn sống chân thành, tử tế. Hiếm có ngôi sao nào không ngại nâng đỡ đàn em, luôn hòa nhã với mọi người, được nhiều nghệ sĩ trong giới yêu mến như Ca Ca. Những giai thoại về sự tử tế của Trương Quốc Vinh còn được lưu truyền suốt nhiều năm, để nhắc nhớ cho những người ở lại về một tấm lòng cao thượng, xứng đáng là "Ca Ca của giới giải trí".

Trương Quốc Vinh còn được ngưỡng mộ bởi tư duy vượt trên thời đại. Anh luôn ủng hộ việc mỗi người sống chân thành và không cần cố gắng tỏ ra hoàn hảo.

Trương Quốc Vinh đã giúp Bá Vương Biệt Cơ trở thành một trong những kiệt tác điện ảnh đỉnh nhất của Hong Kong, được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 phim bất hủ vào năm 2015.

Nhân vật Trình Điệp Y trong Bá Vương Biệt Cơ được miêu tả: "Một nụ cười mang đến cả mùa xuân, một giọt lệ làm đen tối cả đất trời. Chỉ có nàng, chỉ có nàng mới có được vẻ đẹp nhường ấy". Và cũng chỉ có Trương Quốc Vinh là người duy nhất phù hợp với vai diễn này.

Trong một nền văn hóa trọng nam khinh nữ là phổ biến, Trương Quốc Vinh luôn nỗ lực để nữ tính hay nam tính đều được tôn trọng, biết đến một cách sâu sắc đa dạng hơn. Bằng diễn xuất của mình, nam diễn viên đã mở ra những suy nghĩ chưa từng có về người nghệ sĩ: "Cấp độ cao nhất mà một nghệ sĩ có thể đạt được là khi cả nam và nữ cùng hiện thân: nghệ thuật tự nó không có giới tính". Chính vì vậy, các chuyên gia nhận định Trương Quốc Vinh chính là đỉnh cao của nghệ thuật với khả năng thể hiện cả khía cạnh nam tính và nữ tính trong cùng một con người.

Bản thân Trương Quốc Vinh cũng tự hào rằng anh đã sống hết mình: "Điều tôi tự hào nhất về mình chẳng phải là thành công hay danh tiếng, mà là vì Trương Quốc Vinh tôi đây từ đầu đến cuối vẫn là Trương Quốc Vinh".

Cuộc đời của Trương Quốc Vinh tài hoa nhưng ngắn ngủi, khán giả cho rằng anh quá tuyệt vời nên đây chỉ là cuộc dạo chơi ngắn ngủi chốn phàm trần, là ông trời đã lấy lại "món quà cuối cùng dành cho nhân gian".

Những con người toàn mỹ như Trương Quốc Vinh thật hiếm trên đời, và có lẽ chỉ trong một thế giới mơ mộng của chúng ta giống như đạo diễn Trần Khải Ca nói: "Tôi nghĩ Trương Quốc Vinh thuộc về thời đã qua, vì anh ấy có đôi mắt chỉ thấy trong những giấc mơ phù hoa về quá khứ của chúng ta".