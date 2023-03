22 vụ vận chuyển trái phép ma tuý qua sân bay Tân Sơn Nhất đã bị xử lý

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường sau buổi làm việc về các hoạt động liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Về vấn đề an ninh trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong năm 2022, Công an Thành phố cho biết đã xử lý 22 vụ vận chuyển trái phép ma túy.

Ngoài ra công an cũng xử lý 6 vụ hành khách vi phạm liên quan tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ; 11 đối tượng vi phạm "sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức" và "tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; xử lý 2 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 01 vụ cố ý gây thương tích.

Vụ vận chuyển ma tuý được nguỵ trang trong tuýp kem đánh răng mới nhất qua sân bay Tân Sơn Nhất vừa được cơ quan chức năng phát hiện

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đã xử lý 623 trường hợp vi phạm về an ninh trật tự (chủ yếu là vi phạm dừng đỗ xe sai quy định).

Về công tác đón khách du lịch, năm 2022, khách du lịch quốc tế qua sân bay Tân Sơn Nhất đạt gần 2,3 triệu lượt khách, chiếm 65,5% so với tổng số khách du lịch quốc tế của cả nước.

Trong năm 2022 đã triển khai nhiều hoạt động đón tiếp khách du lịch như Chương trình phát triển du lịch MICE TP. Hồ Chí Minh, Lễ đón đoàn khách đến TP. Hồ Chí Minh đầu năm tại khu vực Ga đến Quốc tế và Quốc nội diễn ra vào ngày 1/1 hàng năm, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh (ITE HCMC) vào tháng 9 hàng năm, Quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch TP. Hồ Chí Minh trên các màn hình LED tại Sân bay Tân Sơn Nhất,...

Về công tác kiểm soát dịch bệnh (Covid-19, đậu mùa khỉ, cúm A - H5N1,...) tại sân bay, trong năm 2022 đã thực hiện giám sát hơn 3 triệu hành khách nhập cảnh, khử trùng 1.050 lượt tàu bay theo qui định, kiểm tra 212 hành khách có dấu hiệu nghi ngờ bệnh truyền nhiễm; chuyển cách ly, xét nghiệm 2 ca nghi ngờ đậu mùa khỉ ngay khi nhập cảnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như mức độ hài lòng của hành khách về chất lượng dịch vụ tại Sân bay Tân Sơn Nhất còn hạn chế, nhất là nhà ga đi và khu vực phòng chờ ra tàu bay.

Ngoài ra thủ tục xuất nhập cảnh mất nhiều thời gian, chưa có line ưu tiên cho khách thương gia, băng chuyền hành lý tại sân bay chưa được điều phối tổ chức hợp lý dẫn đến việc đông đúc tại một số băng chuyền nhưng băng chuyền khác lại không hoạt động, không gian bố trí xe công cộng còn hạn chế; tình trạng ảnh hưởng đến việc kiểm soát an toàn bay còn xảy ra nhiều.

Do đó TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng và các đơn vị phục vụ tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất thống nhất quan điểm, chủ trương xem Cảng là khu vực cần ưu tiên để tập trung cải thiện hình ảnh, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách tại sân bay (cần có quy chế phối hợp trao đổi thông tin giữa các bên liên quan để phối hợp xử lý các vấn đề như an ninh trật tự, an toàn giao thông, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ hành khách,...).