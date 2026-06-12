21 giây của "thầy giáo" hot nhất cõi mạng khiến đàn ông Hàn Quốc phải hoảng sợ

Đây chính là lý do Kim Mu Yeol có thể duy trì body đáng nể ở tuổi 45.

Sau thành công của bộ phim Teach You A Lesson , Kim Mu Yeol đang thu hút thêm một lượng lớn người hâm mộ nhờ màn thể hiện ấn tượng trên màn ảnh. Nam diễn viên sinh năm 1982 không chỉ chinh phục khán giả bằng lối diễn xuất chắc tay, ánh mắt sắc bén mà còn gây ấn tượng mạnh qua những phân cảnh hành động dồn dập, đầy sức nặng. Đằng sau những màn đánh đấm mãn nhãn ấy là một nền tảng thể lực đáng nể cùng vóc dáng săn chắc, rắn rỏi đáng ngưỡng mộ ở tuổi 45.

Mới đây, đoạn video ghi lại quá trình tập luyện của Kim Mu Yeol bất ngờ được chia sẻ trở lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong clip, nam diễn viên thực hiện bài tập đòi hỏi thể lực cao với sự tập trung tuyệt đối, để lộ cơ bắp cuồn cuộn cùng thể hình vạm vỡ. Những hình ảnh này phần nào lý giải vì sao anh luôn mang đến cảm giác chân thực và đầy thuyết phục trong các vai diễn hành động. Thậm chí, đoạn video này còn từng là nỗi sợ của đàn ông Hàn Quốc một thời vì bị vợ, bạn gái đem ra làm chuẩn mực.

Bài tập thể lực của Kim Mu Yeol từng khiến đàn ông Hàn Quốc phải hoảng sợ. (Nguồn: X)

Kim Mu Yeol khiến người xem phải trầm trồ với nền tảng thể lực đáng nể. Nam diễn viên thực hiện kết hợp các động tác chống đẩy, hít đất với tốc độ nhanh nhưng vẫn giữ tư thế chuẩn xác, cho thấy sức mạnh và độ bền cơ bắp được rèn luyện trong thời gian dài. Mỗi lần hạ người xuống, phần cơ ngực, vai và cánh tay của anh đều nổi rõ dưới lớp áo ba lỗ ôm sát, tạo nên những đường nét săn chắc đầy ấn tượng. Đặc biệt, bắp tay và cơ tam đầu căng cứng trong suốt quá trình nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể, thể hiện lực tay mạnh mẽ cùng khả năng kiểm soát cơ bắp tốt. Thân hình rắn rỏi với bờ vai rộng, cánh tay cuồn cuộn và phần thân trên săn chắc của ngôi sao xứ Hàn được đánh giá không thua kém nhiều diễn viên hành động trẻ tuổi.

Kim Mu Yeol thực hiện mượt mà bài tập thể lực khó nhằn nhờ hình thể khỏe khoắn.

Khối cơ khiến ai nhìn cũng phải choáng của nam diễn viên.

Netizen trầm trồ trước hình thể vạm vỡ cùng thể lực khỏe của Kim Mu Yeol.

Bên cạnh đó, không ít khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi tạo hình của Kim Mu Yeol trong Teach You A Lesson chủ yếu gắn liền với những bộ vest chỉn chu cùng trang phục kín đáo. Điều này khiến nam diễn viên gần như không có cơ hội phô diễn lợi thế hình thể "đỉnh chóp" được duy trì qua nhiều năm tập luyện. Ngoài ra, để hóa thân thuyết phục thành một giáo viên, Kim Mu Yeol còn chủ động giảm cân, tiết chế khối cơ và hướng đến vóc dáng mảnh, trí thức hơn thay vì vẻ ngoài cơ bắp đặc trưng thường thấy ở các vai hành động. Vì vậy, diện mạo trong phim được đánh giá là chưa phải phiên bản "nét căng" nhất của nam diễn viên.

Tạo hình Kim Mu Yeol trong Teach You A Lesson với trang phục kín đáo, nhã nhặn đúng chất "thầy giáo".