2025 và những khoảnh khắc sinh tử làm nên các “người hùng” đời thường

Năm 2025 chứng kiến hàng loạt thiên tai, tai nạn bất ngờ và những khoảnh khắc sinh tử chỉ tính bằng giây. Giữa bão tố, lũ dữ hay hiểm nguy cận kề, đã có những con người bình thường lựa chọn lao về phía nguy hiểm để cứu người khác. Không áo choàng, không danh hiệu từ trước, họ trở thành “người hùng” đúng nghĩa trong những thời khắc khắc nghiệt nhất.

Dưới đây là những câu chuyện tiêu biểu nhất trong năm 2025, ghi lại những hành động dũng cảm khiến cộng đồng không khỏi xúc động và nể phục.

Cô giáo ở Nam Định lao mình xuống sông cứu nữ sinh đuối nước

Sáng 26/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc một người phụ nữ lao xuống sông cứu nữ sinh nhảy từ cầu Đò Quan, TP Nam Định, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Cô giáo Mai khi đưa được nữ sinh lên bờ an toàn. Ảnh: DST.

Người phụ nữ trong clip được xác định là cô Nguyễn Thị Mai (37 tuổi), giáo viên Giáo dục thể chất Trường Tiểu học Hồng Quang, huyện Nam Trực. Khoảng 6h30 sáng cùng ngày, trên đường từ bệnh viện về nhà, khi đi qua cầu Đò Quan và nghe tin có nữ sinh vừa nhảy xuống sông, cô Mai không chút do dự chạy xuống chân đê, men theo bờ sông rồi lao xuống dòng nước chảy xiết.

Không phao cứu sinh, không phương tiện hỗ trợ, cô giáo bơi ra giữa sông, tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Hành động dũng cảm ấy nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, trở thành một trong những hình ảnh “người hùng đời thường” gây xúc động mạnh trong năm 2025.

Người hùng cứu cháu bé thoát chết ngay trước đường ray

Thanh niên kéo cháu bé lại ngay trước khi đoàn tàu lao qua (Ảnh cắt từ clip)

Mạng xã hội cũng từng lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc sinh tử khi một thanh niên lao tới kéo cháu bé ra khỏi đường ray chỉ vài giây trước khi tàu hỏa lao đến, khiến nhiều người thót tim mỗi lần xem lại.

Sự việc xảy ra khoảng 17h15 ngày 9/7 tại khu vực giao cắt đường sắt với lối vào thôn Cao Xá, phường Việt Hòa, TP Hải Phòng. Thời điểm đó, một cháu bé đang dắt xe đạp băng qua đường ray trong khi tàu đã phát tín hiệu chuẩn bị chạy qua. Giữa lúc mọi người chưa kịp phản ứng, một thanh niên bất ngờ vứt xe máy, lao thẳng tới kéo cháu bé rời khỏi khu vực nguy hiểm trong gang tấc.

Anh Nam cho rằng hành động cứu cháu bé của bản thân là điều hết sức bình thường

Người trong clip được xác định là anh Trần Văn Nam (28 tuổi, trú Hải Phòng). Anh cho biết khi ấy đoàn tàu chỉ còn cách cháu bé khoảng 30 mét và hành động hoàn toàn theo bản năng. Dù được gọi là “người hùng”, anh Nam khiêm tốn nói điều quan trọng nhất là cháu bé đã an toàn.

“Người hùng nhí” cứu bé trai đuối nước ở Ninh Bình

Không chỉ người lớn, những khoảnh khắc sinh tử còn cho thấy lòng dũng cảm có thể đến từ chính những em nhỏ. Giữa hiểm nguy, khi nhiều người còn chần chừ, đã có những đứa trẻ lựa chọn lao về phía nguy hiểm để cứu người khác bằng bản năng và sự tử tế được nuôi dưỡng từ sớm.

Một trong những câu chuyện khiến cộng đồng xúc động là vụ hai bé trai ngã xuống kênh nước tại Ninh Bình. Khi bé lớn tự trèo được lên bờ, bé nhỏ chới với giữa dòng nước, một thiếu niên đã không ngần ngại nhảy xuống cứu người. Em Vũ Hồng Phong, học sinh lớp 6 Trường THCS Phương Định, là người đầu tiên lao xuống kênh, bơi ra giữ nạn nhân nổi trên mặt nước cho đến khi có người lớn hỗ trợ.

Em Vũ Hồng Phong, học sinh lớp 6A4, trường THCS Phương Định. Ảnh: Trọng Tùng/ báo Vietnamnet

Sau đó, anh Nguyễn Văn Duy cũng nhảy xuống giúp đưa cháu bé lên bờ và sơ cứu kịp thời. Nhờ sự bình tĩnh và dũng cảm của “người hùng nhí” Vũ Hồng Phong, một sinh mạng đã được cứu sống, để lại câu chuyện đẹp về lòng quả cảm của trẻ em giữa đời thường.

Đưa thuyền vượt sóng dữ cứu 7 người trong vụ chìm tàu ở Quảng Trị

Trong chuỗi những khoảnh khắc sinh tử trên biển năm 2025, vụ hai tàu cá với 11 thuyền viên gặp nạn khi vào trú bão tại vùng biển Cửa Việt, Quảng Trị để lại nhiều ám ảnh. Giữa mưa bão và sóng lớn, 7 thuyền viên đã được cứu sống nhờ sự dũng cảm của 3 người đưa thuyền nhỏ vượt sóng ra ứng cứu.

Hai chiếc tàu cá với 11 thuyền viên bị sóng đánh chìm trên vùng biển Cửa Việt (Quảng Trị) trong lúc vào bờ tránh bão số 10 / Ảnh VTC News

Rạng sáng 28/9, hai tàu cá BV-4670TS và BV-0042TS bị sóng đánh chìm khi tránh bão số 10. Nhận tin báo, anh Nguyễn Ngọc Thuận cùng Trung tá Trần Văn Hiệu và một ngư dân lập tức dùng thuyền công suất nhỏ lao ra biển. Dù điểm gặp nạn chỉ cách bờ khoảng 400 mét, sóng dữ khiến việc tiếp cận vô cùng nguy hiểm. Không thể áp sát, nhóm cứu hộ buộc phao vào dây thừng, ném xuống biển, kéo từng thuyền viên lên thuyền, có người kiệt sức phải bế lên.

Sau gần 3 giờ vật lộn với biển động, 7 người được đưa vào bờ an toàn, trở thành điểm sáng về lòng quả cảm giữa bão tố năm 2025.

Dùng drone cứu người giữa bốn bề lũ dữ

Trong mùa mưa lũ của Tây Nguyên vào tháng 11, hình ảnh một chiếc drone nông nghiệp lao ra giữa dòng nước xiết để cứu người ở xã Ea Ô, Đắk Lắk khiến nhiều người không khỏi nghẹt thở.

Sáng 21/11, anh Phạm Văn Trường (43 tuổi) bị lật thuyền khi đi đánh cá, phải bám vào bụi cây giữa sông Krông Pắc suốt đêm trong mưa lạnh. Do nước chảy xiết, thuyền cứu hộ không thể tiếp cận, lực lượng chức năng đã đề nghị anh Hoàng Văn Thiện (45 tuổi) sử dụng chiếc drone tải trọng 100 kg của gia đình để ứng cứu.

Giữa mưa gió, anh Thiện buộc dây thừng, gắn áo phao vào drone, điều khiển bay ra thả phao rồi từ từ "lai dắt" nạn nhân vào bờ. Sau khoảng 40 phút, anh Trường được cứu sống an toàn. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền, trở thành một trong những cuộc giải cứu ấn tượng nhất năm.

2 người hùng lao ra biển cứu người trong bão số 13

Nối tiếp những câu chuyện sinh tử giữa mưa bão năm 2025, hành trình của hai ngư dân Phan Duy Quang và Lê Văn Sanh ở Lý Sơn để lại ám ảnh đặc biệt. Bất chấp sóng gió dữ dội, chiều 6/11, cả hai vẫn chèo thúng lao ra biển cứu ông Dương Quang Cường nhảy xuống biển trong lúc bão áp sát. Biển nổi cơn cuồng nộ, chiếc thúng nhỏ nhanh chóng bị sóng đánh trôi xa, rồi chìm hẳn khi bão số 13 đổ bộ.

Ông Sanh và ông Quang lúc dùng thúng lao ra biển cứu người - Ảnh: MỊNH VĂN

Ba con người chỉ còn bám vào những chiếc áo phao, nương theo dòng hải lưu suốt 48 giờ giữa mưa bão và sóng lớn. Trong cơn kiệt sức, họ lần lượt bị biển tách rời, tưởng chừng không còn cơ hội sống sót. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Ông Quang được tàu hàng cứu sáng 8/11, ông Sanh được phát hiện vài giờ sau, còn người cuối cùng cũng được cứu an toàn trong ngày.

Ngày 10/12, Chủ tịch nước ký quyết định tặng Huân chương Dũng cảm cho hai ngư dân Lý Sơn, ghi nhận hành động quả cảm và hành trình sống sót được xem là kỳ tích hiếm có giữa biển khơi.

Nhóm "người hùng" đập mái ngói, dùng xuồng nhôm cứu gần 60 người giữa lũ dữ

Khi nước lũ dâng cao bất ngờ ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), nhiều gia đình bị mắc kẹt. Bùn đất tràn vào từng căn phòng, người dân phải leo lên mái nhà, bám vào những vị trí cao chờ cứu trợ. Giữa hỗn loạn ấy, những người dân địa phương đã lao ra giữa dòng nước, giải cứu hàng chục người bất chấp hiểm nguy.

Anh Nguyễn Thành Ly (xã Hòa Thịnh) - một trong những người thuộc nhóm cứu trợ - nhớ lại: "Lũ lên nhanh, người dân kêu cứu thì mấy anh em chạy xuống hỗ trợ đưa mọi người lên nhà trên." Các con anh cũng đứng trên mái tôn kéo từng người lên. Riêng nhà anh đã chứa hơn 60 người, nhà ông anh ở gần có gác cũng đón thêm 30 người khác.

Anh Ly đã đưa gần 60 người dân về tầng 2 của nhà mình để tránh trú trong những ngày mưa lũ (Ảnh: Di Anh)

Trong quá trình cứu người, các anh phải đập mái ngói, dùng xuồng tấp vào mái nhà rồi kéo phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ lên tầng 2 an toàn. "Vướng ở đâu là dùng búa, dùng dao phá ngói để đưa bà con ra," anh Ly kể.

Anh Phan Tấn Toàn cũng liên tục chèo xuồng đến từng nhà: "Nghe chỗ nào kêu cứu là lại chặt ngói kéo người lên. Cứ cứu xong hai người ở đây thì lại chạy đi chỗ khác." Chiếc xuồng nhôm của anh đã đưa hàng chục người thoát nguy.

Dù lũ đã rút, cảnh bùn đất, đồ đạc hư hỏng vẫn còn ngổn ngang. Nhưng hơn tất cả, chính sự dũng cảm của những người dân bình thường - những người sẵn sàng đập mái nhà, sẵn sàng lao vào nước dữ… đã giữ lại mạng sống cho hàng trăm người.

Khi lòng dũng cảm trở thành điểm tựa giữa biến cố

Những câu chuyện là những hoàn cảnh khác nhau, từ sông nước, đường ray đến biển cả và lũ dữ, nhưng có chung một điểm: lựa chọn cứu người trong khoảnh khắc hiểm nguy nhất.

Năm 2025 đi qua với nhiều mất mát do thiên tai và tai nạn, nhưng cũng để lại những hình ảnh khiến người ta tin hơn vào sự tử tế và lòng dũng cảm của con người. Trong những giây phút sinh tử, chính những "người hùng" đời thường ấy đã trở thành điểm tựa, nhắc rằng giữa biến cố, con người vẫn không quay lưng với nhau.