2025 rồi Cục Hàng không Liên bang Mỹ vẫn dùng đĩa mềm và Windows 95

Có những công nghệ đã cũ, đến giờ tưởng chừng là dư thừa nhưng vẫn được nhiều cơ quan sử dụng. Một ví dụ điển hình là Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), đến 2025 rồi mới bắt đầu có kế hoạch để nâng cấp hệ thống điều hành bay (ATC) của nước này, loại bỏ những công nghệ của thế kỷ trước như đĩa mềm và Windows 95.

Trớ trêu thay, chính những công nghệ 'lỗi thời' này đã giúp họ tránh được sự cố ngừng hoạt động nghiêm trọng toàn cầu CrowdStrike, nhưng tuổi đời quá cao của các thiết bị lại là mối đe dọa lớn đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu quốc gia. Ngay chính Cục Hàng không Liên bang Mỹ cũng phải thừa nhận rằng các phần cứng hiện tại không thể duy trì được lâu dài.

“Chúng tôi đặt mục tiêu thay thế toàn bộ hệ thống, không còn ổ đĩa mềm hay các dải giấy dán nữa” - quyền Giám đốc FAA, ông Chris Rocheleau phát biểu trước Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy cũng nhấn mạnh: “Đây là dự án cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của nước Mỹ trong nhiều thập kỷ. Tất cả đều đồng tình, không phân biệt đảng phái. Ai cũng biết chúng ta cần phải thay đổi.”

Ngành hàng không Mỹ đã thành lập một liên minh mang tên Modern Skies để thúc đẩy việc hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu. Tuy nhiên, việc nâng cấp hệ thống ATC không hề đơn giản như việc đến cửa hàng máy tính và mua một bộ PC mới.

Trước hết, có những hệ thống không thể dừng hoạt động do đóng vai trò then chốt trong đảm bảo an toàn. Điều này khiến việc tắt hệ thống để thay linh kiện trở nên gần như bất khả thi. Hơn nữa, các nâng cấp phải đảm bảo khả năng chống lại các cuộc tấn công mạng hay lỗ hổng bảo mật, vì chỉ một vụ xâm nhập cũng có thể gây tê liệt toàn bộ hệ thống kéo theo thiệt hại về thời gian, tiền bạc và cả tính mạng.

FAA hiện đang chi khoản ngân sách lớn để duy trì hệ thống điều hành bay cũ kỹ, bởi nó cần vận hành liên tục 24/7. Tuy vậy, dù có sửa chữa hay bảo trì bao nhiêu, sự xuống cấp là điều không thể tránh khỏi. Hiện Nhà Trắng vẫn chưa công bố tổng chi phí của dự án nâng cấp này.

Ông Duffy cho biết bộ đặt mục tiêu hoàn tất dự án trong vòng 4 năm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng khung thời gian này là thiếu thực tế. Dù mất bao lâu chăng nữa, việc FAA nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu của Mỹ sau nhiều thập kỷ bị bỏ mặc là điều cấp thiết không thể trì hoãn thêm nữa.