Vì lỗi “màn hình xanh” của Windows, hãng hàng không Ấn Độ phải viết vé bằng tay cho khách

Mới đây, hàng ngàn máy tính Windows đang gặp phải trên toàn cầu do sự cố “màn hình xanh” do bản cập nhật của hãng CrowdStrike. Ban đầu chỉ có các bộ phận IT của các công ty phải đối mặt với sự cố, giờ đây vấn đề đã lan sang hàng loạt cơ quan dân sự khác trên toàn cầu.



Trên mạng xã hội X, một người dùng chia sẻ tấm ảnh mô tả sự kiện “có một không hai” này, cho thấy nhân viên hãng máy bay IndiGo của Ấn Độ đã phải viết vé bằng tay để đưa cho khách.

Ảnh được tài khoản Akshay Kothari chia sẻ trên X.

Nhiều khả năng ảnh hưởng của sự cố “màn hình xanh” vẫn sẽ chưa dừng lại, khi các chuyên gia chưa rõ khi nào mới có thể khắc phục triệt để lỗi phần mềm tai hại.