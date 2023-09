2023 là thời của sneaker bạc: Ngày càng hot, không chừng sẽ khiến sneaker trắng "ra chuồng gà"

Sneaker trắng luôn được coi là một "tượng đài" vững chắc nhưng tới năm 2023, ngôi vương đã không còn thuộc về riêng mình nó mà đã dần được chuyển giao cho sneaker bạc. Vẫn giữ được nét basic nhưng lại khiến người diện thêm phần hay ho, thu hút hơn nên không khó để hiểu vì sao sneaker bạc lại khiến người người nhà nhà ráo riết tìm mua, các thương hiệu lớn tới các shop xách đều update mẫu mã liên tục. Thậm chí, đến đôi giày được coi là "xinh nhất thế giới" hiện tại cũng mang trong mình lớp áo bạc đầy kiêu hãnh cơ mà! Dưới đây là một số mẫu sneaker bạc hot hit, bạn mà bỏ qua là có lỗi với "tổ bắt trend" đấy.

adidas Samba x Wales Bonner Silver

2023 với adidas là một năm rực rỡ khi tạo nên cơn sốt Samba ở khắp mọi nơi. Bên cạnh những bản phối basic thì các bản collab của adidas Samba cùng được săn lùng vô cùng. Theo trend sneaker bạc, "ông lớn" này cũng đã có màn bắt tay với Wales Bonner để tạo ra một Samba bóng bẩy, thú vị, lạ lẫm hơn nhiều. Dù vậy, phom dáng của bản này vẫn giống với các bạn OG khác nên khả năng ứng dụng cũng cao ngút ngàn. Đây cũng là hot item đang càn quét cực mạnh từ Á sang Âu, giá resell đã lên đến 11000K dù giá gốc chỉ hơn 4800K.

Onitsuka Tiger Tokuten Customed by Onitsuka Tiger

Cũng là motif giày ánh bạc và thêm thắt những chi tiết ren trắng nhưng đại diện nhà Onitsuka Tiger lại có hình hài điệu hơn một chút với phần dây giày ruy băng xinh lịm tim. Dòng Tokuten vốn là một trong những dòng giày chủ đạo của hãng trong vài năm trở lại đây nên không lạ khi phiên bản đặc biệt được custom bởi chính Onitsuka Tiger lại được săn lùng. So với đôi adidas Samba x Wales Bonner thì mẫu này có giá mềm hơn, dao động trong khoảng 5700K - 6500K tại các shop order đồ xách tay.

ASICS x Cecilie Bahnsen GT-2160

Được mệnh danh là "đôi giày xinh nhất thế giới năm 2023" và được đích thân IT Girl Jennie lăng xe nhiều lần, đây cũng là ứng viên sneaker bạc mà bạn không nên ngó lơ. "Em" này vừa có phom dáng đậm chất thể thao khoẻ khoắn của Asics vừa thể thiện của được sự mềm mại, hay ho qua phần hoạ tiết mang đậm dấu ấn Cecilie Bahnsen. Nó là mảnh ghép hoàn hảo với các mẫu tất đính nơ, tất ren hay tất cao cổ nói chung, giúp các cô gái hoàn thiện set đồ. Mặt khác, các chàng trai cũng có thể diện mẫu sneaker này với đồ trơn. Vì độ hot không tưởng nên hiện nhiều shop đang bán đôi này với giá trên dưới 11000K dù giá retail của nó chỉ gần 4500K.

New Balance 1906R Urbanccore Silver

Dành cho những ai thích đu trend sneaker bạc, mê đắm style khoẻ khoắn, tối giản thì mẫu 1906R Urbanccore Silver của nhà New Balance sẽ là lựa chọn xuất sắc. "Xuất thân" là giày chạy nên mẫu này tương đối nhẹ, mang lại cảm giác cực thoải mái khi diện lại dễ ứng dụng, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. So với các mẫu sneaker kể trên, mẫu này có giá "êm ái" hơn hẳn. Hiện các shop xách tay đang bán với giá khoảng 4000K, chỉ chênh khá nhẹ so với giá retail khoảng 3700K.