2016 còn ở thuê, đi xe máy, 2026 đã có nhà và ô tô: Đu trend “hồi tưởng 2016” kiểu này thì đỉnh!

Những tuần đầu tiên của tháng 1/2026, chúng ta chứng kiến một xu hướng dường như chưa từng có tiền lệ trước đây. Nếu như hàng năm, khi bước sang năm mới, người ta rủ nhau “hướng tầm nhìn” về tương lai, thì năm nay, cư dân mạng lại làm điều hoàn toàn ngược lại.

Nhiều người chia sẻ cảm giác 2026 giống như một “2016 lần thứ 2” vậy và thế là họ rủ nhau đăng hình, xem lại “mình của 10 năm trước”. Trend “hồi tưởng 2016” ra đời từ đó.

Mới đây trong một cộng đồng quản lý tài chính cá nhân, nhiều người cũng đu trend “hồi tưởng 2016” nhưng là trên khía cạnh tài chính. Bắt đầu từ 1 bài đăng vỏn vẹn 2 dòng: “Trend 2016 - 2026 đi mọi người, mình trước nhé: 2016 ở chung cư 88m2, đi ô tô 700 triệu, 2026 ở biệt thự liền kề 70m2, đi xe máy”.

Dưới phần bình luận, nhiều người cũng chia sẻ những câu chuyện khác nhau. Có người 10 năm trước còn ở thuê, giờ đã mua được nhà; có người 10 năm trước còn nợ “đẫm”, giờ đã có thể thở phào vì trả xong hết rồi. Mỗi người một hoàn cảnh, một hành trình khác nhau nhưng điểm chung đều là thấy mình đã “khá” hơn chính mình của 10 năm trước.

Trung bình thành tựu của không ít người sau 10 năm: Mua nhà, mua đất, có ô tô che nắng che mưa,... (Ảnh chụp màn hình)

Một người trải lòng: “2016 lúc đó 26 tuổi, nợ gần 600 triệu vì ngựa non háu đá, hiếu thắng nên kinh doanh thất bại. 2026, 36 tuổi, hết nợ, tiết kiệm gần bằng số nợ năm xưa, thêm 5 cây vàng, nhà vẫn đi ở thuê, ô tô cũng chưa có nhưng cũng không thấy buồn vì đã qua giai đoạn tăm tối nhất trong 30 năm cuộc đời rồi”.

Một người khác chia sẻ: “2016 mới tốt nghiệp, mới đi làm, tất cả đều bằng 0, tài sản lớn nhất lúc đó là chiếc xe máy của bố mẹ mang từ quê lên Hà Nội và 1 chiếc laptop - cũng là của bố mẹ mua cho nốt. 2026 đi làm tròn 10 năm, vẫn ở thuê, vẫn đi xe máy từ 10 năm trước, nhưng có 2 mảnh đất và 500 triệu tiết kiệm, à còn cả 1 ông chồng chịu đưa hết lương cho vợ và 1 em bé ngoan nữa”.

Một người khác trầm ngâm: “Đọc tâm sự của mọi người mà tự nhiên không biết giờ mình thành công hay thất bại hơn mình của 2016 nữa. 2016 có công việc ổn định, có 1 mảnh đất, có vợ con. 2026 thì đang thất nghiệp được 3 tháng rồi, mảnh đất vẫn còn nhưng lại đang độc thân…”.

Một người thì lại có góc nhìn khác: “2016 có nhà có xe, có công việc ổn định. 2021 ốm 1 trận thập tử nhất sinh, phải bán xe lấy tiền chữa trị, may còn giữ được cái nhà, giờ sức khỏe không còn như xưa nên thu nhập cũng giảm, nhưng mình cũng chẳng buồn, vì đã có lúc nghĩ mình để bố mẹ rơi vào cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Thế nên tiền bạc, nhà cửa xe cộ cũng chỉ là vật ngoài thân, còn khỏe còn hạnh phúc là được”.

Nghĩ về 10 năm tới: Đặt mục tiêu thế nào để mình lúc đó ổn định hơn mình bây giờ?

Nghĩ về 10 năm tới không phải để mơ mộng xa xôi, mà để trả lời câu rất thực tế: Nếu cứ sống và tiêu tiền như bây giờ, mình có ổn hơn không? Đặt mục tiêu tài chính cho 10 năm tới vì thế không cần hoành tráng, chỉ cần đủ rõ để mỗi quyết định hôm nay bớt cảm tính hơn.

1. Đừng đặt những mục tiêu quá mơ hồ

Sai lầm phổ biến khi nghĩ về tương lai tài chính là đặt mục tiêu quá lớn: phải giàu, phải tự do tài chính, phải nghỉ hưu sớm. Những mục tiêu này nghe hấp dẫn nhưng khá mơ hồ, dễ khiến mình nản vì không biết bắt đầu từ đâu.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Với mốc 10 năm, nên đổi cách nghĩ: Ổn định hơn bây giờ, cụ thể là ra sao? Có thể là không còn nợ nần, có khoản dự phòng đủ sống 2 năm thay vì chỉ 6 tháng, có khoản tích lũy đủ để thực hiện các mục tiêu lớn như mua nhà, mua đất,...

Khi mục tiêu cụ thể như vậy, việc lập kế hoạch trở nên thực tế hơn. Thay vì hỏi “làm sao để giàu?”, bạn sẽ hỏi “mỗi tháng cần để dành bao nhiêu để 10 năm nữa không còn sợ rủi ro?”. Sự ổn định không đến từ một cú ăn lớn, mà từ việc giảm dần những tình huống khiến mình bất an về tiền bạc.

2. Lấy dòng tiền cá nhân làm trục chính cho mọi kế hoạch

Mục tiêu 10 năm sẽ rất khó đạt nếu bạn không kiểm soát được dòng tiền hiện tại. Ổn định tài chính trước hết là hiểu rõ tiền của mình đi đâu và đến từ đâu. Điều này không đòi hỏi ghi chép quá chi li, nhưng cần biết 3 con số cơ bản: thu nhập trung bình hàng tháng, chi tiêu cố định, và phần có thể tích lũy.

Khi đã nắm được dòng tiền, việc đặt mục tiêu trở nên logic hơn: tăng thu nhập ở đâu, cắt giảm khoản chi nào không thực sự cần thiết, và phần tích lũy nên được phân bổ ra sao. Trong 10 năm, thu nhập có thể thay đổi nhiều lần, nhưng thói quen quản lý dòng tiền nếu được giữ vững sẽ là “xương sống” cho sự ổn định. Không cần đầu tư phức tạp ngay từ đầu, chỉ cần đảm bảo mỗi năm mình kiểm soát tiền tốt hơn năm trước là đã đi đúng hướng.

3. Chia 10 năm thành các mốc ngắn để không bị “đuối”

10 năm là quãng thời gian đủ dài để mọi thứ thay đổi, từ công việc, thu nhập đến thị trường tài chính. Nếu chỉ có một mục tiêu lớn ở cuối chặng đường, bạn sẽ rất dễ bỏ cuộc giữa chừng. Cách làm hiệu quả hơn là chia mục tiêu 10 năm thành các mốc 1-3 năm. Ví dụ: 2 năm đầu tập trung xây dựng quỹ dự phòng và trả hết nợ, 3 năm tiếp theo ưu tiên tích lũy và học cách đầu tư phù hợp với mức chịu rủi ro của bản thân, những năm sau đó mới nghĩ đến tối ưu tài sản.

Mỗi mốc đạt được sẽ tạo cảm giác tiến bộ rõ ràng, giúp bạn có động lực đi tiếp. Quan trọng hơn, các mốc ngắn cho phép điều chỉnh khi hoàn cảnh thay đổi, thay vì cố bám vào một kế hoạch đã không còn phù hợp. Ổn định tài chính sau 10 năm không phải là đi một đường thẳng, mà là liên tục điều chỉnh để mình luôn đứng vững hơn hôm qua.