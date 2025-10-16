Khoảng 20 năm trở lại đây, Dương Mịch có thể được coi là một trong những mỹ nhân xinh đẹp nhất. Ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, cô sở hữu vẻ ngoài khiến bất cứ ai chỉ cần nhìn một lần là sẽ nhớ mãi. Mọi đường nét trên gương mặt của Dương Mịch đều rất đẹp, nhưng ấn tượng nhất phải kể tới đôi mắt.

Nhan sắc của Dương Mịch thời đóng Chuyện Tình Bắc Kinh thật sự ấn tượng.

Đôi mắt trong veo của cô khiến ai ấy nhìn là nhớ mãi không quên.

Gần đây, những hình ảnh của Dương Mịch thời đóng phim Chuyện Tình Bắc Kinh (2014) được chia sẻ trở lại. Tại đây, mỹ nhân sinh năm 1986 thể hiện vẻ đẹp đúng chuẩn "mối tình đầu", đôi mắt trong veo như chứa cả hồ nước mùa thu. Khi cô rơi nước mắt, khán giả không khỏi thấy thổn thức, đồng cảm với nhân vật.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của Dương Mịch thời trẻ:

- Đôi mắt như chứa nước hồ thu. - Không thể rời được mắt luôn. - Đây mới là bạch nguyệt quang này. - Đôi mắt trong veo đẹp quá, trong các sao nữ ở thời đỉnh cao nhan sắc thì chắc mắt bả là đẹp nhất. - Ngày xưa đẹp gọi là chấn động luôn.

Rõ ràng, vẻ đẹp của Dương Mịch thời đóng Chuyện Tình Bắc Kinh là chẳng có gì để chê. Thế nhưng thực tế, đây không phải bộ phim duy nhất chứng kiến đỉnh cao nhan sắc với đôi mắt long lanh biết nói của nàng tiểu hoa 85 đình đám. Trước đấy 1 năm, Dương Mịch từng khiến hàng triệu khán giả say mê với vẻ xinh đẹp động lòng người ở bộ phim Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên đóng cùng chồng cũ Lưu Khải Uy.

Dương Mịch trong phim Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên.

Tuy vậy khi nhắc đến Dương Mịch thời trẻ, 2 vai diễn nổi bật nhất của cô nàng phải kể đến Vương Chiêu Quân trong Truyền Kỳ Vương Chiêu Quân và Quách Tương trong Thần Điêu Đại Hiệp 2006. Có thể bạn chưa biết nhưng thời điểm nhận lời thể hiện vai Vương Chiêu Quân, Dương Mịch mới 19 tuổi và là một cô sinh viên tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Dù còn rất trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, thế nhưng nhờ đôi mắt biết nói, Dương Mịch vẫn mang đến một vai diễn để đời.

Dương Mịch năm 19 tuổi đã gây sốt toàn châu Á với vai Vương Chiêu Quân.

Đôi mắt trong veo biết nói chính là thứ "vũ khí" giúp Dương Mịch có được những vai diễn để đời.

Có lẽ trong 20 năm qua, Dương Mịch là mỹ nhân có đôi mắt đẹp nhất làng giải trí Trung Quốc.

Còn ở Thần Điêu Đại Hiệp 2006, chính đôi mắt trong veo đã giúp cô khắc họa một cô nàng Quách Tương thông minh, tinh nghịch và thiện lương. Dù chỉ là nhân vật phụ, tuy nhiên ấn tượng mà cô để lại chẳng mấy thua kém so với nữ chính Tiểu Long Nữ do Lưu Diệc Phi thủ vai.