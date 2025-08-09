2 thanh niên giả danh công an, mang còng số 8 ập vào sòng bài cướp 170.000 đồng

Ngày 9/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Tuyến (SN 1986, trú phường Hòa Cường) và Huỳnh Duy Tuấn (SN 1991, trú phường Thanh Khê) để điều tra về tội “Cướp tài sản”. Đồng thời đang tiếp tục điều tra các hành vi phạm tội khác.

Trước đó, khoảng 19h tối 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự nhận tin báo về vụ việc có 2 đối tượng lạ mặt giả danh cán bộ công an, mang theo còng số 8, xông vào tụ điểm đánh bạc tại phường Cẩm Lệ, đe dọa và chiếm đoạt tài sản của người chơi.

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Đình Tuyến và Huỳnh Duy Tuấn. Ngay sau đó, Tổ công tác phối hợp công an các phường liên quan triển khai truy xét.

Đến ngày 7/8, các trinh sát đã phát hiện cả hai đang lẩn trốn tại địa bàn và tiến hành triệu tập. Ban đầu, các đối tượng quanh co chối tội, song trước sự đấu tranh kiên quyết và bằng chứng rõ ràng, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng. Ảnh: C.A

Theo lời khai, chiều 4/8, Tuyến nảy sinh ý định giả danh công an để “đi dẹp” các tụ điểm đánh bạc hòng chiếm đoạt tiền nên rủ Tuấn tham gia.

Khoảng 16h30 cùng ngày, khi phát hiện 4 người phụ nữ đang đánh bài tại hiên nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Cẩm Lệ), Tuyến yêu cầu Tuấn chờ sẵn ngoài xe, còn mình khoác áo, rút còng số 8, xông vào dọa nạt rồi gom hết số tiền trên bàn và trong tay các con bạc. Sau khi tẩu thoát, cả hai kiểm đếm được… 170.000 đồng.

Hiện, cơ quan CSĐT đã thu giữ tang vật và phương tiện phạm tội của hai nghi phạm gồm 1 xe máy, 2 điện thoại di động và 1 còng số 8.

Qua vụ việc này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, kiểm tra kỹ thông tin, yêu cầu xuất trình giấy tờ khi làm việc với người tự xưng là Công an; tuyệt đối không tham gia các tệ nạn xã hội, bởi đó vừa là hành vi vi phạm pháp luật, vừa khiến bản thân trở thành mục tiêu của tội phạm.