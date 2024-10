2 sao nam hot hàng đầu showbiz bất ngờ hôn nhau trên sân khấu

Vào ngày 24/10, ngôi sao Thái Lan Mew Suppasit đã tổ chức họp báo ra mắt ca khúc mới. Nhưng gây bất ngờ hơn cả là anh bất ngờ lấy nhẫn ra, quỳ xuống cầu hôn bạn trai Tul Pakorn . Tul Pakorn nhận lời, cặp đôi hôn nhau trong tiếng hò reo của khán giả.

Mew Suppasit và Tul Pakorn là bạn bè được 13 năm và chỉ chính thức công khai hẹn hò vào tháng 7 vừa qua. Ở thời điểm 2 ngôi sao chia sẻ thông tin này, nhiều người còn tỏ ra hoài nghi về tình cảm của họ. Chỉ sau 3 tháng hẹn hò thần tốc, cặp đôi đã quyết định đi đến hôn nhân.

Mew Suppasit quỳ gối cầu hôn Tul Pakorn ngay trong họp báo ra mắt ca khúc mới

Cặp đôi trao nhẫn...

... và hôn nhau trong tiếng reo hò của fan

Tul Pakorn tự hào khoe nhẫn cầu hôn

Mew có tên đầy đủ là Suppasit Jongcheveevat, anh sinh năm 1991 và bắt đầu sự nghiệp bằng bộ phim boylove I Am Your King (2017). Mew Suppasit bước lên hàng sao hạng A và thu về lượng lớn fan châu Á nhờ thành công của bộ phim TharnType The Series (2019) . Anh và Gulf Kanawat cũng trở thành cặp đôi boylove Thái Lan hàng đầu, có lượng fan đông đảo và thu về hàng loạt hợp đồng quảng cáo khủng.

Tul có tên đầy đủ là Pakorn Thanasrivanitchai, sinh năm 1992. Tương tự như nửa kia, Tul Pakorn cũng là cái tên đình đám của dòng phim boylove. Tul Pakorn và Max Nattapol cũng là 1 trong những cặp đôi boylove đình đám làng giải trí Thái Lan.

Tuy nhiên đến tháng 7/2024, Mew Suppasit và Tul Pakorn đều "xé couple" để đến với nhau. Trên chương trình My Ambulove, cặp đôi đã kể về lần đầu tiên gặp nhau, kỷ niệm Mew liên tục bay giữa Thái Lan - Mỹ để thăm Tul đi du học. Mew và Tul cũng đề cập đến những khó khăn và cách cả 2 cùng vượt qua: "Tôi không nghĩ mình cần phải thể hiện mối quan hệ ra cho ai thấy cả. Chúng tôi đã nhận rất nhiều lời đàm tiếu. Nên ở thời điểm này, tôi nghĩ mình không cần phải chứng tỏ với ai. Tôi tin rằng xã hội đang thay đổi và chúng tôi biết ơn cuộc đời này. Chúng tôi biết ơn những người góp sức khiến xã hội này trở nên tốt đẹp hơn".

Mew và Tul là bạn bè trong 13 năm, công khai hẹn hò tháng 7 vừa qua và nhanh chóng quyết định về chung 1 nhà

Nguồn: Thairath