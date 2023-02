2 ô tô biến dạng sau va chạm giao thông, 1 người tử vong

Thông tin ban đầu, tối 1/2, tại khu vực giao lộ đường Ngũ Hành Sơn - Phan Tứ (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) xảy ra va chạm giữa ô tô 4 chỗ hiệu Honda Civic biển số 43X, do anh N.T.Đ.H (49 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn) cầm lái và ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest biển số 92A, do anh Đ.C.N.T (28 tuổi, ngụ thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ô tô 4 chỗ bị biến dạng hoàn toàn.

Vụ tai nạn khiến anh H - tài xế lái ô tô 4 chỗ bị chấn thương nặng. Dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Tại hiện trường, ô tô 4 chỗ bị tông ngang hông, biến dạng, bung túi khí. Còn ô tô 7 chỗ bị hư hỏng phần đầu bên trái.

Ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu.

Hiện, công an quận Ngũ Hành Sơn đang phối hợp với các đơn vị liên quan trích xuất camera để xác định hướng chạy của 2 xe và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.