2 nàng Hậu là phú bà showbiz từng dính nghi án "cạch mặt" nhau: Học vấn xịn xò, nuôi dạy con lại cực khéo

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Việt Nam 2012 Dương Tú Anh có mối quan hệ khá thân thiết. Cả hai chơi chung trong một nhóm "chị em bạn dì" gồm Á hậu Thanh Tú, Hoa hậu Ngọc Hân... Tuy nhiên, năm 2019, hai nàng Hậu từng vướng nghi án "cạch mặt" nhau. Dù vậy, trong một sự kiện sau đó, cả hai xuất hiện cùng nhau, đập tan nghi ngờ.

Cả hai không chỉ được khen là những nàng Hậu học thức mà còn khéo dạy con.

Học hành giỏi giang

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 khi đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Đây là một trong những trường đứng đầu cả nước về khối ngành kinh tế, với thế mạnh thương hiệu là đào tạo ngành kinh tế đối ngoại, kinh doanh quốc tế và quản trị kinh doanh. Người ta còn đặt cho ngôi trường này nhiều tên gọi nghe-thôi-đã-đỉnh như "Harvard Việt Nam", "Tiếng Anh đỉnh", "Lò đào tạo hoa hậu"...

Sau khi đăng quang, Đỗ Mỹ Linh vẫn tiếp tục theo đuổi việc học. Cô tốt nghiệp vào năm 2018 và nhận được rất nhiều lời chúc mừng, khen ngợi từ công chúng. Dù hoạt động showbiz tích cực, cô vẫn giữ được phong độ tốt để không phải bảo lưu việc học theo yêu cầu từ gia đình.

Á hậu Việt Nam 2012 Dương Tú Anh

Kể từ khi bước ra khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 với danh hiệu Á hậu 1, Tú Anh luôn giữ được sức "nóng" trong showbiz Việt bởi vẻ ngoài thanh lịch, quyến rũ. Người đẹp được biết đến là nàng Hậu thông minh và tài giỏi từ khi còn tấm bé bên cạnh việc xuất thân từ một gia đình danh giá. Cô luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và có được sự yêu mến từ thầy cô cũng như bạn bè trong suốt 12 năm ngồi trên ghế nhà trường. Tú Anh học cấp ba trường THPT Kim Liên – Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tú Anh trở thành sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội và từng là lớp trưởng của K2 Khoa Phát thanh & Truyền hình. Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội là trường đại học trọng điểm quốc gia, trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và cũng là trường đầu ngành về giảng dạy lý luận chính trị và báo chí, truyền thông ở Việt Nam.

Nuôi dạy con cực khéo

Hiện cả hai đều có cuộc sống riêng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đỗ Mỹ Linh và Tú Anh đều lấy chồng giàu có, làm dâu hào môn.

Với Đỗ Mỹ Linh, dù còn nhỏ, nhóc tì Titi đã được bố mẹ đầu tư nhiều trang phục. Mỗi lần chụp hình, Titi khoe một chiếc váy xinh xắn không trùng lặp. Dù vậy, Hoa hậu không sa đà hàng hiệu cho con mà thường tin tưởng những local brand, thương hiệu bình dân.

Qua những khoảnh khắc nàng Hậu đăng lên trang cá nhân, có thể thấy cô là bà mẹ đảm đang, nuôi dạy con khoa học. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từng thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi đăng tải video dạy con gái đầu lòng học bài. Trong video, bé Tuệ An (tên thân mật là Ti Mướp) đang làm quen với bài tập nhận biết các con vật, màu sắc, hoa quả và những vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày thông qua tranh ảnh. Dù mới hơn 1 tuổi, Ti Mướp gây bất ngờ khi có thể gọi tên chính xác các con vật, nhận biết hoa quả và phân biệt các vật dụng một cách thành thạo.

Không chỉ vậy, cô bé còn thể hiện sự tinh nghịch, đáng yêu khi bắt chước âm thanh và hành động của các loài vật. Người hâm mộ dành lời khen cô bé thông minh và cách dạy con hiện đại, khoa học của nàng Hậu.

Thời gian trước, khi nói về vấn đề lì xì cho trẻ ngày Tết, Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ: Ở tuổi của Tuệ An, con còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa của văn hóa truyền thống này. Sau này lớn hơn, chắc chắn cô sẽ dạy con về những giá trị tốt đẹp của phong tục này.

"Tôi sẽ giúp con hiểu rằng, tiền không phải là thứ dễ dàng có được. Để kiếm ra tiền, ba mẹ và mọi người xung quanh đều phải làm việc vất vả, chăm chỉ. Vì vậy, khi tiêu tiền, con cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng và chi tiêu một cách hợp lý, trong khả năng tài chính của mình, không phung phí.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, tiền bạc không phải là yếu tố duy nhất đo lường sự thành công và hạnh phúc. Có tiền không đồng nghĩa với có tất cả. Quan trọng hơn, con cần phát triển những giá trị sâu sắc từ bên trong, như nhân cách, sự tử tế, và khả năng đối xử tốt với người khác. Những phẩm chất đó mới chính là chìa khóa để trở thành một người có ích cho xã hội và tìm thấy hạnh phúc thật sự", cô nói.

Ngược lại, Á hậu Dương Tú Anh được xem là bà mẹ chịu chi cho trang phục của con. Nhiều bộ đầm Mochi nhà Tú Anh mặc có giá từ 10 đến 15 triệu đồng. Tú Anh cho biết vào những dịp đặc biệt, cô thường sắm cho các con vài bộ trang phục để chụp hình kỷ niệm. Người đẹp từng không tiếc tiền sắm đồ hiệu cho con trai đầu lòng - bé Kem, tuy nhiên từ khi sinh Mochi, thói quen này của cô có nhiều thay đổi. Cô rất phí phạm vì nhiều bộ chưa kịp mặc đã chật nên hiện tại đã bớt sắm hàng hiệu cho các bé.

Sau khi sinh bé thứ hai, Tú Anh được ông xã hỗ trợ trong việc san sẻ thời gian cho hai con. Á hậu tập trung thời gian để đồng hành cùng bé út trong những tháng đầu đời, trong khi đó ông xã thường xuyên chơi cùng bé lớn để cả hai con đều cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ.

Á hậu khá kín tiếng về chuyện nuôi dạy con, tuy nhiên, có lần, mẹ Tú Anh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái nói về con gái trong vai trò làm mẹ. Mẹ Tú Anh cho biết nàng Á hậu làm mẹ muộn hơn mình nhưng lại chăm con khéo léo và chu đáo hơn. Thậm chí bà còn thấy xấu hổ khi xem con gái chơi với cháu trai mình.

"25 tuổi làm mẹ, hình như nó làm mẹ muộn hơn mình nên cũng chăm con khéo léo và chu đáo hơn mình thì phải... Đôi khi xem nó chơi với con, cho con ăn mà tự thấy xấu hổ vì không hiểu sao ngày xưa nuôi nó mình lười thế, nhưng cũng may mà lười nên nó mới to chừng này thôi đấy".

Qua đó có thể thấy, nàng Hậu không những xinh đẹp giỏi giang mà còn nuôi dạy con cũng rất đáng ngưỡng mộ.