2 môn "thời thượng" nhiều cha mẹ ngày nay đang cho con học: Giúp đầu óc nảy số nhanh và bắt kịp thời đại số!

Trong vòng mười năm trở lại đây, sự xuất hiện của Gen Alpha, thế hệ sinh ra và lớn lên hoàn toàn trong kỷ nguyên công nghệ số đã kéo theo một sự thay đổi lớn trong cách nuôi dạy con cái. Nếu như các thế hệ trước, cha mẹ thường chú trọng thành tích học tập qua điểm số ở trường, thì nay, nhiều phụ huynh đã bắt đầu chuyển hướng sang một mục tiêu khác: giúp con phát triển tư duy và kỹ năng toàn diện.

Điều này lý giải tại sao ngày càng nhiều gia đình Gen Alpha đầu tư cho con theo học các môn học bổ trợ hiện đại như tranh biện/ hùng biện, lập trình, robotics, thay vì chỉ tập trung vào cờ vua, nhạc cụ hay các lớp học thêm truyền thống.

1. Vì sao Gen Alpha cần những môn học mới?

Gen Alpha là thế hệ đầu tiên lớn lên trong bối cảnh AI, robot, dữ liệu lớn trở thành một phần tất yếu của đời sống. Trẻ em ngày nay tiếp cận công nghệ từ rất sớm, nhưng song song với cơ hội là những thách thức: khả năng bị “ngợp” thông tin, dễ phụ thuộc vào thiết bị điện tử, và thiếu kỹ năng xử lý tình huống thực tế.

Chính vì vậy, cha mẹ Gen Alpha nhận ra rằng: Điểm số cao không đủ để con thành công. Tư duy phản biện, sáng tạo, và năng lực thích ứng mới là hành trang giúp con vững vàng trước tương lai biến động.

Các môn bổ trợ hiện đại được xem như “chìa khóa” để nuôi dưỡng những năng lực này.

2. Tranh biện - hùng biện: Trường học của tư duy phản biện

Trước đây, học sinh Việt Nam ít khi được rèn luyện khả năng tranh luận. Truyền thống giáo dục thiên về tiếp nhận kiến thức, ghi nhớ, làm bài đúng theo đáp án có sẵn. Tuy nhiên, điều đó dễ tạo nên lối học thụ động.

Ngày nay, nhiều phụ huynh cho con học tranh biện và hùng biện vì: Trẻ được tập đặt câu hỏi, không chấp nhận thông tin một chiều. Biết cách phân tích dữ liệu, đánh giá bằng chứng, xây dựng lập luận logic.

Quan trọng hơn, các em học cách lắng nghe và phản hồi văn minh, thay vì chỉ cãi vã cảm tính.

Theo một nghiên cứu ở Mỹ, học sinh tham gia các CLB tranh biện thường có kết quả học tập cao hơn 10-15% ở các môn xã hội và khả năng thuyết trình vượt trội so với nhóm không tham gia.

3. Lập trình & Robotics: Ngôn ngữ phổ quát của thời đại số

Nếu tiếng Anh được xem là “ngôn ngữ toàn cầu” của thế kỷ 20, thì lập trình chính là “ngôn ngữ phổ quát” của thế kỷ 21.

Khác với thế hệ trước chỉ tiếp xúc máy tính khi đã lớn - Gen Alpha có thể học ngôn ngữ lập trình cơ bản ngay từ tiểu học.

Lập trình giúp trẻ tư duy theo trình tự, chia nhỏ vấn đề và giải quyết từng bước. Robotics lại biến kiến thức thành ứng dụng thực tế: từ một ý tưởng trên giấy, trẻ có thể lắp ráp robot biết di chuyển, cảm biến, hoặc hoàn thành nhiệm vụ cụ thể.

Theo báo cáo của World Economic Forum (2023), tư duy tính toán (computational thinking) và kỹ năng công nghệ nằm trong nhóm 10 năng lực quan trọng nhất mà thế hệ trẻ cần có để thích nghi với thị trường lao động tương lai.

4. Sự khác biệt so với thế hệ trước

Điểm đáng chú ý là các môn học bổ trợ của Gen Alpha khác hẳn so với cha mẹ chúng:

Nếu thế hệ trước gắn với cờ vua, đàn piano, hoặc vẽ tranh… thì Gen Alpha có thêm robotics, coding, tranh biện - những thứ trước kia gần như xa lạ.

Các môn này không chỉ mang tính “rèn luyện tư duy” trừu tượng, mà còn gắn chặt với kỹ năng thực tế và môi trường toàn cầu hóa.

Điều đó phản ánh sự thay đổi trong quan điểm giáo dục: từ chỗ rèn luyện cho con tính kiên nhẫn, khả năng ghi nhớ, sang chú trọng khả năng sáng tạo, giải quyết vấn đề, và bản lĩnh hội nhập.

5. Giáo dục tư duy - khoản đầu tư dài hạn

Dĩ nhiên, việc học các môn bổ trợ hiện đại không phải để thay thế kiến thức văn hóa cơ bản. Thay vào đó, chúng đóng vai trò cánh tay nối dài của giáo dục chính khóa, giúp trẻ hình thành bộ kỹ năng mà sách giáo khoa khó truyền tải trọn vẹn.

Cha mẹ Gen Alpha hiểu rằng:

Đầu tư vào tư duy phản biện và kỹ năng sáng tạo hôm nay sẽ là nền tảng để con tự tin, độc lập, và sẵn sàng với bất kỳ thách thức nào của ngày mai.

Quan trọng hơn cả, những môn học này giúp trẻ yêu thích việc học, biến học tập thành một quá trình khám phá thay vì áp lực thi cử.

Có thể nói, sự xuất hiện của các môn như tranh biện - hùng biện; lập trình & robotics chính là biểu hiện của cuộc cách mạng giáo dục trong gia đình Gen Alpha. Đó là minh chứng cho một thế hệ cha mẹ không chỉ mong con “học giỏi”, mà mong con trưởng thành toàn diện, vững vàng và sáng tạo trong một thế giới đầy biến động.