2 loại rau "khoái khẩu" của người Việt mùa se lạnh dễ là "ổ sán", nhất là cái số 1 ngoài chợ có đầy

Rau ngổ

Rau ngổ không chỉ là một loại rau gia vị mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Với tính mát, lợi tiểu, rau ngổ giúp hỗ trợ thận, kiểm soát đường huyết.

Đây là một loại rau quen thuộc trong mâm cơm nhiều gia đình. Trong rau ngổ chứa nhiều thành phần hóa học khác nhau: 93% nước, 2,1% protid cùng các loại vitamin B, C, tinh dầu thơm và caroten. Đây là một loại cây gia vị, hay dùng ăn sống. Ngoài ra, rau ngổ còn được xem là một vị thuốc vì nó có nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe. Bộ phận thường được dùng của cây là lá non.

Đặc biệt trong ẩm thực, rau ngổ là loại rau gia vị được dùng nhiều trong các món ăn như làm rau sống, ăn kèm với phở, hủ tiếu hoặc nấu canh chua với cá biển, cá đồng mang lại hương vị đặc biệt thơm ngon và ngăn ngừa nhiều bệnh.

Rau ngổ, cũng như nhiều loại rau thủy sinh khác, có thể chứa ký sinh trùng nếu được trồng ở môi trường nước ô nhiễm. Đặc biệt, rau ngổ thường mọc ở đầm lầy, bờ ruộng nên dễ bị nhiễm ấu trùng sán, đặc biệt là sán lá gan lớn, nếu không được xử lý kỹ trước khi ăn.

Mặc dù rau ngổ rau ngổ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tuy nhiên khi dùng dưới dạng tươi, do thân cây có nhiều lông tơ nên khó rửa sạch hết các vi khuẩn gây bệnh nên khi chế biến các món ăn, nhất là các món ăn sống, cần phải rửa rau cho thật sạch, nếu có thể ngâm thêm với thuốc tím nhằm tránh ngộ độc thức ăn từ rau ngổ.

Bạn cần nhúng rau ngổ vào nước sôi có nhiệt độ 40 – 45 độ C để diệt trứng sán (vì những cây sống ở đầm lầy, ao hồ, thường hay có côn trùng hoặc trứng sán bám vào thân, lá cây).

Rau cải xoong

Rau cải xoong có thể là ổ chứa giun sán nếu ở trong môi trường nước bị ô nhiễm nặng.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), cải xoong mang lại giá trị dinh dưỡng rất lớn cho sức khỏe, được các nhà khoa học đánh giá số điểm 100 về giá trị dinh dưỡng.

Tuy nhiên, rau cải xoong, vốn ưa môi trường nước, thường được trồng ở những vùng đầm lầy, ao hồ. Chính điều kiện sống này khiến chúng dễ bị nhiễm các loại ký sinh trùng có trong nguồn nước ô nhiễm, đặc biệt là sán lá gan lớn. Nếu không được chế biến kỹ, những ký sinh trùng này có thể xâm nhập vào cơ thể người khi ăn, gây ra nhiều bệnh nguy hiểm.

Vì vậy, khi chế biến, cần phải rửa rau thật kỹ và ngâm nước muối khoảng 30 phút.

Nếu ăn sống, chỉ nên ăn rau cải xoong tự trồng trên cạn. Những người bị bệnh cường giáp không nên ăn cải xoong do có chứa lượng iốt cao.