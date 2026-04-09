Quả sung

Đây là một loại quả quen thuộc với người Việt. Quả sung có tên khác là vô hoa quả, thiên sinh tử, ánh nhật quả, văn tiên quả, phẩm tiên quả, nãi tương quả, mật quả. Theo nghiên cứu hiện đại, quả sung chứa glucose, saccarose, quinic acid, shikimic acid, oxalic acid, citric acid, malic acid, auxin, các nguyên tố vi lượng như canxi, phot pho, kali, và một số vitamin như C, B1. Kết quả nghiên cứu dược lý thực nghiệm bước đầu cho thấy, quả sung tác dụng nhuận tràng, hạ huyết áp và phòng chống ung thư.

Trong y học cổ truyền, quả sung vị ngọt, tính bình, công dụng kiện tỳ ích vị, nhuận phế lợi hầu, nhuận tràng thông tiện, tiêu thũng giải độc, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như viêm ruột, kiết lỵ, táo bón, bệnh trĩ xuất huyết, sa trực tràng, viêm họng, ho, sản phụ thiếu sữa,

Theo Heathline trong 100g quả sung tươi chứa khoảng 35mg canxi, còn quả sung khô chứa tới 162mg canxi - cao hơn so với nhiều loại trái cây thông thường. Đây là nguồn canxi tự nhiên quý giá, đặc biệt hữu ích cho những người không dung nạp lactose hoặc muốn bổ sung canxi từ thực vật.

Canxi trong quả sung không chỉ giúp củng cố xương và răng mà còn hỗ trợ các chức năng cơ bắp và thần kinh. Một nghiên cứu từ National Institutes of Health (NIH) chỉ ra rằng, việc bổ sung đủ canxi có thể giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi và thúc đẩy sự phát triển xương ở trẻ em.

Không chỉ giàu canxi, quả sung còn chứa chất xơ, kali, magiê, và các hợp chất polyphenol. Chất xơ không hòa tan trong quả sung hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp giảm táo bón và duy trì sức khỏe đường ruột.

Nghiên cứu từ Journal of Nutritional Science (2020) cho thấy, chế độ ăn giàu chất xơ có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tiểu đường loại 2.

Kali trong quả sung giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Đồng thời, các polyphenol trong quả sung hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do.

Một nghiên cứu từ American Journal of Clinical Nutrition (2018) đã chỉ ra rằng chế độ ăn giàu canxi từ thực vật, kết hợp với magiê và vitamin K, có thể tăng cường mật độ xương.

Dâu tằm

Khoảng cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 dương lịch, dâu tằm bắt đầu vào mùa chín rộ. Đây là thời điểm loại quả này được bày bán tại chợ với mức giá khá rẻ. Tuy nhiên ít ai biết, dâu tằm không chỉ là loại quả giải nhiệt, mà còn chứa nhiều hoạt chất quý tốt cho sức khỏe, đặc biệt là xương khớp.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, dâu tằm giàu anthocyanin, resveratrol, vitamin C và các chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào và giảm tổn thương do viêm - một trong những nguyên nhân chính gây đau nhức và thoái hóa khớp.

- Giảm đau nhức xương khớp: Không phải ngẫu nhiên mà trong dân gian, dâu tằm thường được sử dụng để hỗ trợ cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp.

- Giảm viêm - giảm đau tự nhiên: Các hoạt chất chống oxy hóa trong dâu tằm giúp giảm phản ứng viêm tại khớp, từ đó hỗ trợ giảm đau nhức, đặc biệt ở người lớn tuổi.

- Bảo vệ sụn khớp: Resveratrol trong dâu tằm giúp hạn chế quá trình thoái hóa sụn - yếu tố quan trọng giúp duy trì sự linh hoạt của khớp.

- Tăng cường lưu thông máu: Dâu tằm giúp cải thiện tuần hoàn mlleeáu, giúp nuôi dưỡng khớp tốt hơn, giảm tình trạng cứng khớp buổi sáng.

- Chống oxy hóa mạnh: Giúp làm chậm quá trình lão hóa xương khớp - nguyên nhân khiến nhiều người bị đau nhức khi về già.