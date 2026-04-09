Thấy loại hoa này mua ngay để nấu 3 món ăn vừa ngon lại giúp thanh nhiệt, giải độc, lưu thông khí gan...

Vào nửa cuối mùa xuân, do độ ẩm cao, nhiệt độ tăng nhanh gây oi bức, và thời tiết giao mùa thất thường khiến cơ thể khó thích nghi. Điều này khiến hầu hết chúng ta cảm thấy ngột ngạt, khó ngủ/không đủ giấc và không có chút năng lượng nào để làm bất cứ việc gì. Đôi khi chúng ta cũng không thể kiềm chế được cảm giác nóng giận vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng; hay thậm chí không có cảm giác thèm ăn, và trằn trọc suốt đêm. Theo Đông y, do yếu tố thời tiết thất thường khiến khí gan (can khí) bị uất kết, không lưu thông. Dẫn đến tâm trạng bứt rứt, dễ nổi nóng, cơ thể mệt mỏi, và tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa do hệ miễn dịch suy giảm. Điều này có nghĩa là khí gan của bạn cần được "thông suốt"! Sau Tết Thanh Minh, dương khí càng lúc càng mạnh. Nếu khí gan không lưu thông trơn tru và bị ứ đọng trong cơ thể, nó có thể dẫn đến cáu gắt, trầm cảm và thiếu năng lượng.

Hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ một "thành phần quý giá" để bồi bổ gan vào cuối xuân - hoa hiên (còn gọi là hoa kim châm; hoa huyên thảo...). Theo y học cổ truyền, "hoa hiên làm yên ngũ tạng, khoan khoái trong lòng, trừ thấp nhiệt, an thai, lợi tiểu, ăn ngon ngủ yên, sáng mắt nhẹ mình…- "làm dịu ngũ vị tử, mang lại niềm vui và xua tan lo âu". Chỉ cần nhìn tên thôi, bạn cũng có thể biết nó được thiết kế đặc biệt để giúp chúng ta xua tan nỗi buồn mùa xuân và điều hòa khí gan. Hoa hiên là vị thuốc Đông y có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm, hỗ trợ chức năng gan và giúp an thần. Hoa hiên giúp "điều hòa khí gan" bằng cách thanh nhiệt, giải độc, làm mát máu, từ đó giảm tình trạng uất ức, căng thẳng, giúp cải thiện tâm trạng (vong ưu thảo). Cả hoa và rễ đều được dùng làm thuốc, giúp mát gan, thông đại tiểu tiện.

Hoa hiên khô và hoa hiên tươi.

Nhờ công dụng đặc biệt trong việc hỗ trợ điều hòa khí gan mà hoa hiên cũng trở thành nguyên liệu được các bà nội trợ dùng để nấu các món ăn tốt cho sức khỏe. Ngay dưới đây là 3 công thức món ăn đơn giản mà bạn có thể áp dụng để bồi bổ sức khỏe cho mình và những người thân yêu.

1. Canh hoa hiên thịt heo - giúp giảm căng thẳng và tức ngực

Món canh này đặc biệt thích hợp cho người bị ứ khí gan vào cuối mùa xuân. Nó có thể giúp giảm tức ngực và trầm cảm, cũng như bổ âm và giảm cáu gắt. Các chị em thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi, dễ cáu gắt và bị tức ngực nhất định nên thử!

Lưu ý quan trọng: Người có tỳ vị yếu nên thêm một lát gừng khi nấu để trung hòa tính hàn; phụ nữ mang thai, người bị lạnh tử cung nặng trong kỳ kinh nguyệt và người bị dị ứng nên tránh ăn.

Nguyên liệu: 30g nụ hoa hiên khô (khoảng một nắm nhỏ), 100g thịt vai heo, 2 lát gừng, một ít hành lá thái nhỏ, 10g hạt kỷ tử, một chút muối, 1 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh bột bắp, hành lá thái nhỏ.

Cách nấu món canh hoa hiên thịt heo

Bước 1: Ngâm hoa hiên khô trong nước ấm khoảng 15 phút cho đến khi mềm. Rửa sạch để loại bỏ phần cuống cứng. Sau đó luộc trong nước sôi khoảng 5 phút, vớt ra và để ráo nước. Rửa sạch rồi thái thịt vai heo thành từng lát mỏng, ướp với một chút muối, nước tương và bột bắp trong 10 phút (thịt vai heo có tỉ lệ mỡ nạc hợp lý nên sẽ không bị dai ngay cả khi ninh lâu, nước dùng sẽ đặc biệt ngon).

Bước 2: Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, thêm các lát gừng và hoa hiên đã chuẩn bị, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 10 phút. Cho các miếng thịt đã ướp vào nồi, dùng đũa tách rời chúng ra và nấu trong 3-5 phút cho đến khi thịt chín hẳn. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên và nêm thêm chút muối cho vừa ăn.

2. Canh hoa hiên nấu trứng - Nấu nhanh và dễ để bồi bổ gan

Món canh này rất dễ làm, chỉ mất 10 phút để chuẩn bị, và cũng là một lựa chọn bữa tối tuyệt vời cho những người bận rộn. Nó có thể làm dịu gan và giảm căng thẳng, đồng thời cung cấp protein. Nó cũng có thể làm giảm sự khó chịu cho những người thường xuyên thức khuya hoặc bị khô mắt.

Nguyên liệu: 20g nụ hoa hiên khô, 2 quả trứng gà, 1 lát gừng, 1 thìa cà phê rượu nấu ăn, gia vị.

Cách làm món canh hoa hiên nấu trứng

Bước 1: Ngâm và rửa sạch nụ hoa hiên, sau đó luộc trong nước sôi khoảng 5 phút. Vớt ra và để riêng. Cho một ít dầu ăn vào chảo. Khi dầu nóng, đập trứng vào và chiên đến khi vàng đều cả hai mặt. Thêm một thìa cà phê rượu nấu ăn để khử mùi tanh (nên dùng lửa nhỏ khi chiên trứng để tránh bị cháy). Sau đó dùng thìa xắt thành miếng nhỏ. Nếu bạn dùng hoa tươi, hãy loại bỏ nhị trước khi luộc.

Bước 2: Cho đủ nước vào nồi, thêm lát gừng và hoa hiên đã luộc, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 5 phút. Bạn có thể thêm một ít cà rốt thái sợi vào để tăng màu sắc và công dụng cho tình trạng mắt khô mỏi. Nêm nếm muối cho vừa ăn, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, vậy là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

3. Canh hoa hiên, đậu phụ, giá đỗ và mộc nhĩ - giúp thanh lọc ứ trệ, mang lại cảm giác thư thái

Công thức món canh chay này rất thanh mát và nhẹ nhàng. Hoa hiên, giá đỗ, mộc nhĩ và đậu phụ đều có tác dụng "thanh lọc và thông tắc", giúp loại bỏ sự ứ trệ do ăn quá nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ vào cuối mùa xuân, đồng thời làm sạch đường ruột. Khi dạ dày được làm đầy, toàn thân sẽ cảm thấy thư thái.

Lưu ý quan trọng: Không nên ăn sống cả nụ hoa hiên tươi lẫn nụ hoa hiên khô! Nụ hoa hiên tươi phải được loại bỏ nhị và được nấu chín kỹ, còn nụ hoa loa kèn khô cần được rửa sạch sau khi ngâm để loại bỏ tạp chất còn sót lại rồi luộc sau đó mới nấu chín.

Nguyên liệu: 15g nụ hoa hiên khô, 50g giá đỗ, 10g mộc nhĩ khô, nửa khối đậu phụ, 1 lát gừng, một chút muối.

Cách làm món canh hoa hiên đậu phụ, giá đỗ và mộc nhĩ

Bước 1: Ngâm nụ hoa hiên trong nước ấm khoảng 15 phút đến khi mềm rồi rửa sạch. Sau đó cho hoa hiên vào luộc khoảng 5 phút rồi vớt ra để ráo, Ngâm mộc nhĩ khô trong nước ấm rồi xé nhỏ; rửa sạch giá đỗ. Cắt đậu phụ thành những miếng nhỏ, chiên trong chảo cho đến khi bề mặt hơi vàng, rồi vớt ra để riêng. Bạn cũng có thể không cần chiên sơ đậu phụ.

Bước 2: Cho nước vào nồi, thêm lát gừng, nụ hoa hiên và mộc nhĩ, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong 8 phút. Cho giá đỗ và đậu phụ chiên vào, tiếp tục nấu trong 3 phút, thêm chút muối cho vừa ăn, tắt bếp và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Lưu ý: Chế độ ăn uống nêu trên dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tác giả. Hiệu quả cụ thể có thể khác nhau tùy từng người. Vui lòng sử dụng theo tình trạng sức khỏe của bản thân.