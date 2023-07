2 loại đồ uống hại gan bậc nhất nhưng nhiều người vẫn ''vô tư'' dùng

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, được ví là ''nhà máy lọc máu''. Mọi thứ nạp vào cơ thể qua đường tiêu hóa đều được gan xử lý và lọc bỏ các chất độc ra ngoài. Nếu gan bị tổn thương, các chất độc sẽ tích tụ lại trong cơ thể và gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm. Chính vì thế, để bảo vệ gan, trước hết bạn cần kiểm soát được những gì mình ăn và uống.

Vào mùa hè, nhu cầu bổ sung nước tăng cao, việc biết được những loại nước tốt và không tốt cho gan là rất cần thiết. Dưới đây là 2 thứ đồ uống gây hại cho gan nhưng nhiều người vẫn ''vô tư'' dùng hàng ngày.

1. Đồ uống có cồn

Rượu có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm về gan (Ảnh: Shutterstock)

Khi nhắc tới các loại đồ uống gây hại cho gan, đồ uống có cồn lúc nào cũng được nhắc tới đầu tiên. Ai cũng biết rằng uống quá nhiều rượu bia có thể gây ra tình trạng xơ gan. Lúc này, các mô gan khỏe mạnh sẽ bị xơ hóa và chuyển thành mô sẹo, cuối cùng có thể dẫn tới tử vong hoặc cần phải ghép gan để duy trì sự sống.

Theo hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe Johns Hopkins Medicine, quá trình xơ gan ở người uống rượu sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều mà sẽ diễn ra từ từ. Trước hết, người bệnh sẽ bị dư thừa mỡ trong gan (gan nhiễm mỡ do rượu), sau đó gan sẽ bị viêm cấp tính (viêm gan do rượu) khiến tế bào gan bị xơ hóa và tạo thành sẹo.

Xơ gan là giai đoạn cuối của gan nhiễm mỡ. Xơ gan khiến cho máu không lưu thông được trong gan.

Rockford Yapp, chuyên gia tiêu hóa của Bệnh viện Advocate Good Samaritan (Mỹ), cho biết: "Hầu như bất kỳ ai uống một lượng rượu lớn cùng 1 lúc đều sẽ bị gan nhiễm mỡ ở một mức độ nào đó vào ngày hôm sau. Khi chất béo tích tụ nhiều trong gan sẽ ảnh hưởng tới chức năng gan".

Mặc dù vậy, gan nhiễm mỡ là bệnh có thể hồi phục nếu như bệnh nhân ngừng sử dụng các loại đồ uống có cồn.

2. Soda và các loại đồ uống có đường

Tiêu thụ quá nhiều soda và các đồ uống có đường gây hại cho gan (Ảnh: The Ohio State University)

Đường là nhân tố lớn nhất góp phần dẫn tới thừa cân, béo phì. Việc tiêu thụ quá mức các loại đồ uống như soda, nước trái cây, đồ uống thể thao hoặc bất cứ các loại đồ uống có đường bổ sung đều làm tăng lượng chất béo tích tụ trong gan. Nguyên nhân là do gan chuyển hóa đường thành chất béo. Theo Tạp chí Y khoa Quốc tế Hepatology, chất béo dư thừa sẽ được lưu trữ trong các tế bào gan và gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Tại Mỹ, có tới 30% số người trưởng thành mắc tình trạng này. Gan nhiễm mỡ không do rượu được coi là "mối quan tâm hàng đầu đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới".

Theo Waqas Mahmood, bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Pennsylvania (Mỹ): "Trong số tất cả các loại thực phẩm có đường, soda được coi là thứ gây hại cho gan nhất. Theo nhiều nghiên cứu, uống soda thường xuyên cũng có liên quan đến nguy cơ tăng đường huyết, béo phì, bệnh tim, bệnh gút, chứng mất trí nhớ, các vấn đề về răng miệng và thậm chí là ung thư".

Vậy uống gì tốt cho gan?

Cà phê là thứ đồ uống có thể mang lại nhiều lợi ích cho gan. Cà phê thông thường chứa nhiều catechin (một loại chất chống oxy hóa cũng có trong trà xanh) và các polyphenol hữu ích khác. Theo các nghiên cứu, cà phê có thể bảo vệ cơ thể khỏi một số dạng ung thư, bao gồm cả ung thư gan. Một phân tích tổng hợp trên Tạp chí Gastroenterology cho thấy uống thêm 2 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc giảm 43% nguy cơ ung thư gan.

Thế nhưng, nếu uống cà phê mà thêm quá nhiều đường hoặc kem sẽ có tác dụng ngược lại với gan. Chính vì thế, bạn nên kiểm soát lượng đường bổ sung để có được những lợi ích tốt nhất từ cà phê tới sức khỏe của gan.

Nguồn: Eat This