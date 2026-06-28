2 loại cá rẻ bèo ở chợ Việt nhưng “cực tốt” cho sức khỏe

Không cần thực phẩm đắt tiền hay nhập khẩu, ngay tại các chợ Việt vẫn có những loại cá quen thuộc, giá rẻ nhưng lại chứa hàm lượng protein và omega-3 dồi dào, tốt cho sức khỏe hơn nhiều người vẫn nghĩ.

Trong bữa ăn hằng ngày của người Việt, cá là nguồn thực phẩm quen thuộc, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng. Đặc biệt, một số loại cá phổ biến không chỉ giàu protein chất lượng cao mà còn chứa nhiều omega-3 dưỡng chất quan trọng giúp hỗ trợ phát triển trí não, tim mạch và hệ miễn dịch.



Dưới đây là 2 loại cá vừa dễ mua ngoài chợ, vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cá rô phi nguồn protein phổ biến, giá trị dinh dưỡng cao

Cá rô phi là một trong những loại cá quen thuộc, dễ tìm ở chợ truyền thống với giá thành phải chăng nhưng lại chứa hàm lượng dinh dưỡng đáng kể.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng được tổng hợp bởi Verywell Health, trong khoảng 85g cá rô phi có thể cung cấp khoảng 22,3g protein một con số ấn tượng đối với thực phẩm giá rẻ và phổ biến. Protein trong cá rô phi là protein hoàn chỉnh, nghĩa là chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần để xây dựng và phục hồi mô.

Nhờ đó, loại cá này rất phù hợp cho trẻ em đang trong giai đoạn phát triển, giúp hỗ trợ tăng trưởng cơ bắp, xương và duy trì sức khỏe tổng thể. Ngoài ra, protein còn giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt không lành mạnh.

Không chỉ dừng lại ở protein, cá rô phi còn cung cấp phốt pho khoáng chất quan trọng giúp xương và răng chắc khỏe. Bên cạnh đó là selen, một vi chất giúp tăng cường hệ miễn dịch và tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa quan trọng trong cơ thể.

Cá cơm "nhỏ nhưng có võ", giàu omega-3 và khoáng chất

Ảnh minh họa

Cá cơm tuy có kích thước nhỏ bé nhưng lại là "kho dinh dưỡng" thực sự trong tự nhiên.

Trong 100g cá cơm có thể chứa tới khoảng 28g protein, cao hơn nhiều so với một số loại cá phổ biến khác. Không chỉ giàu protein, cá cơm còn nổi bật với hàm lượng omega-3 dồi dào loại axit béo có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch, hỗ trợ trí não và giảm viêm trong cơ thể.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), cá cơm còn cung cấp nhiều canxi và sắt. Canxi giúp xây dựng hệ xương chắc khỏe, trong khi sắt hỗ trợ quá trình tạo máu và phòng ngừa thiếu máu, đặc biệt quan trọng đối với trẻ em và phụ nữ.

Nhờ sự kết hợp giữa protein, omega-3 và khoáng chất, cá cơm được xem là thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ phát triển cơ bắp và duy trì sức khỏe lâu dài.

Vì sao protein từ cá lại quan trọng?

Protein từ cá không chỉ giúp xây dựng và duy trì cơ bắp mà còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn. Một số nghiên cứu được công bố trên Journal of Nutrition cho thấy chế độ ăn giàu protein từ cá có thể giúp giảm mỡ cơ thể nhưng vẫn duy trì khối lượng cơ nạc.

Bên cạnh đó, các dưỡng chất đi kèm như omega-3, vitamin D và selen còn góp phần tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ não bộ và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Cá rô phi và cá cơm là hai loại cá rất dễ tìm trong chợ Việt nhưng lại chứa nguồn dinh dưỡng đáng giá. Việc bổ sung thường xuyên các loại cá này vào bữa ăn không chỉ giúp cải thiện chất lượng protein trong khẩu phần mà còn mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho sức khỏe, đặc biệt là ở trẻ em đang phát triển.